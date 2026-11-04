Tajemství Artetovy školy. Jak z jednoho baskického kraje povstali současní top trenéři?
Zatímco desetimilionové Česko nedokáže vyprodukovat jediného trenéra do TOP 10 zahraničních lig, 700 tisícová oblast Gipuzkoy (Baskicko) vyprodukovala hned čtyři současné trenéry Premier League. Jeden z nich v úterý dorazil s Arsenalem do Prahy k dnešnímu zápasu Ligy mistrů proti Slavii. Současně nejdéle sloužící kouč v anglické lize Mikel Arteta byl kuriózně dokonce vychován ve stejném malém klubu v San Sebastianu jako Andoni Iraola či Xabi Alonso. Co je kouzlo tohoto místa?
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Na lavičce Arsenalu oslaví brzy výročí sedm let, Artetovo působení je tedy takovou malou dynastií. Právě bývalý záložník je současnou nejvýraznější baskickou stopou v Premier League, zdaleka ale ne jedinou.
Z Gipuzkoy, oblasti jen o něco lidnatější než Jihočeský kraj, pochází i Unai Emery, dlouholetý kouč Aston Villy a pětinásobný vítěz Evropské ligy, a noví velitelé těch největších celků – Chelsea (Xabi Alonso) a Andoni Iraola (Liverpool). Jak je to možné?
Malý sousedský klub
Odpověď je potřeba hledat na několika úrovních. Jedna vede do San Sebastiánu, přesněji do čtvrti Berio, kde sídlí klub Antiguoko. Právě tam se v osmi letech potkali Arteta, Alonso a Iraola. Žádná slavná akademie, žádné luxusní zázemí. Obyčejný mládežnický klub, jehož hráči trénovali na štěrkovém hřišti.
|SLAVNÍ TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI Z GIPUZKOY
|Mikel Arteta
|Arsenal
|Andoni Iraola
|Liverpool
|Xabi Alonso
|Chelsea
|Unai Émery
|Aston Villa
|Julen Lopetegui
|dříve West Ham, Wolves, Real Madrid
|Imanol Alguacil
|Olympiakos
|Juanma Lillo
|bývalý asistent Pepa Guardioly
|Txiki Begiristain
|bývalý sportovní ředitel Barcelony a Man City
„Jsme jen sousedský klub. Měli jsme štěstí, že se nám potkala generace, která je historická. Kluci narození po srpnu 1981 mohli hrát společně s těmi ročníky 1982, takže Arteta, Alonso i Iraola spolu odehráli spoustu turnajů,“ vzpomínal pro BBC Roberto Montiel, někdejší trenér a současný představitel Antiguoka.
K současnému kouči Arsenalu zmiňuje: „Byl z nich největší lídr, jako trenér je dnes podobný.“ Arteta později při otázce, proč se z Baskicka rekrutuje tolik kvalitních trenérů, odpověděl novinářům: „Zajeďte do San Sebastiánu, vraťte se a pak mi tu otázku položte znovu.“
Vášeň v konkurenci peněz
Sám dodnes Antiguoku pravidelně navštěvuje, případně zve její zástupce do Londýna. Maličký a relativně chudý klub nadále funguje, ale pouhá „nadprůměrná vášeň“ už přes mnohé úspěchy na mládežnických úrovních přestává v konkurenci peněz stačit.
„Profesionální kluby teď rekrutují hráče extrémně mladé. Snažíme se tu, ale už bude asi těžké vyprodukovat takto skvělou generaci,“ povzdychává si generální manažer klubu Gorka Azpeita.
Jenže Antiguoko je pouze jedním dílkem skládačky, celý baskický region Gipuzkoa má totiž také dlouhou tradici trenérského vzdělávání a sdílení zkušeností. Významnou postavou tohoto prostředí je Mikel Etxarri, který se už více než půl století věnuje rozvoji trenérů. Právě po něm je pojmenována trenérská škola tamní fotbalové federace.
Sounáležitost jako klíč
„My baskičtí trenéři jsme měli štěstí na velmi silné vazby mezi sebou,“ vysvětloval Etxarri v rozhovoru pro agenturu AFP. „Nemáme vášeň pro peníze, máme vášeň pro znalosti. Klademe na sebe velké nároky, ale nepanuje tu žádná závist. Lidé si chtějí vyměňovat informace, zkušenosti,“ líčil člověk, který trénuje už 60 let v kuse.
V konečném součtu je recept jednoduchý: specifická baskická sounáležitost a zároveň soutěživost, ke které jsou děti vedeny i v mnoha dalších sportech než ve fotbale, je okořeněná o silné fotbalové know-how, díky kterému mohou trenéři učit chytré hráče. A chytří hráči se s mnohem větší úspěšností stanou i trenéry.
Na dalšího Artetu se podle všeho nebude čekat příliš dlouho, trenérská škola podle Josua Zubii Ramose prožívá nejlepší období v historii. „Pro tuto sezonu máme ve škole zapsaných asi 500 trenérů,“ prozradil. V překladu: 0,7 % populace regionu se právě učí, jak být fotbalovým trenérem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|3
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|4
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|6
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|7
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|8
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|9
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|11
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|12
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|13
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|14
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|15
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|16
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|20
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|21
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|22
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|23
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|24
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|35
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off