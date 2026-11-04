Trpišovský vs. Arteta, čtvrté dějství. Brutální rozdíl v platu, ale stejná posedlost detaily
Dělají stejnou práci. Od lavičky řídí fotbalové armády. Jindřich Trpišovský vede v Česku Slavii, Mikel Arteta zase Arsenal v honosné Premier League. Žijí v odlišných světech, přesto mají vyhlášené trenérské značky spoustu společného. Jsou ve svých soutěžích nejlépe placení, v kapse mají nové kontrakty, u týmů jsou dlouhé roky, jejich vize prostupují každým koutem klubu. A to zdaleka není všechno. Deník Sport popisuje průsečíky dvou uznávaných mistrů v oboru, kteří si to ve dnes rozdají už počtvrté. V Lize mistrů druhý rok po sobě.
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Na den přesně před rokem vítala Slavia v Edenu Arsenal. Zdánlivě vyrovnaný začátek se postupem času změnil v děsivou dominanci Gunners. Štědře honorovaní borci z Premier League si v poklidném tempu waltzového kroku zatančili po trávníku a za uznalého potlesku devatenáctitisícové poroty sebrali výhru 3:0.
První vzájemný střet obou trenérů skončil remízou
Jindřich Trpišovský se podruhé v kariéře sklonil před Mikelem Artetou. První vzájemný střet skončil před pěti lety na jaře nadějnou remízou 1:1 na Emirates Stadium. Odveta v Praze dopadla neslavně 0:4 a do semifinále Evropské ligy napochodoval Arsenal.
Bilance je vysoce pozitivní pro hrdého Baska, dvě výhry, skóre 8:1. Dramaticky ukazuje rozdíl mezi oběma kluby, ovšem zásadní postavy obou klubů mají mnoho společného. Pojďme na to.
Trpišovský podepsal se Slavií nový kontrakt. K oficiálnímu zveřejnění došlo na Štědrý den minulého roku coby dárek pro fanoušky. Délka úpisu zněla na tři roky s dvouletou opcí. Tedy teoreticky až do roku 2030. Arteta se dočkal nové smlouvy letos na začátku října. Exspirace? Léto 2030.
Artetův plat? Až tři čtvrtě miliardy korun
Jestliže padesátník z Prahy je nejlépe placeným koučem v Česku s odhadovaným ročním příjmem okolo třiceti milionů korun, uznávaný britský deník The Guardian považuje Artetu za trenéra s nejvyšší smlouvou v Premier League. Na klubové úrovni možná i na světě.
Jeho základní roční odměna má činit přibližně 20 milionů liber a s bonusy může dosáhnout až na 25 milionů. To je v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun. Na výplatách trenérských kapacit je vidět brutální rozdíl mezi fotbalovou planetou v Česku a tou na Ostrovech.
Co je důležité, Trpišovský i Arteta působí na stejných adresách dlouhou dobu. Chlápek s ikonickou bílou kšiltovkou se Slavii upsal v prosinci 2017, černovlasý elegán přesně o dva roky později.
K tomu se pojí jeden drobný příběh. Pět dní předtím, než byl Arteta jmenován manažerem Arsenalu, přijel na Emirates Stadium na lavičce soupeře, coby asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City. A nemohl uvěřit tomu, co vidí. Arsenal byl marný, o poločase byl tři branky v minusu a zápas dohrával před tisíci prázdných sedadel, v až děsivém tichu. Byl šokován úpadkem klubu. Když se o pár dní později stal hlavním koučem Gunners, jednou z jeho priorit bylo obnovení vztahu s fanoušky.
Arteta s nimi umí pracovat, stejně tak Trpišovský. Jsou otevření veřejnosti, umí komunikovat, získat si fanoušky na svoji stranu. Proto v minulosti ustáli i složité chvíle. V Edenu se stalo zvykem, že kouč skáče po vítězství směrem k Tribuně Sever. Na hromovou výzvu kotle Jindra! Jindra! se Trpišovský od půlící čáry rozběhne, aby ve vápně předvedl v tělovýchově dosud nepopsané akrobatické číslo.
Když Arsenal na jaře získal po dvaadvaceti letech mistrovský titul, Arteta vstoupil mezi nesmrtelné. Získat si náklonnost fanoušků ale byl poměrně dlouhodobý proces, při němž čtyřiačtyřicetiletý kouč kladl důraz na emoce. Příklad? Požádal o odstranění krytu tunelu na Emirates. Chtěl, aby nastupující týmy slyšely hluk bouřícího davu před výkopem. Hráče Gunners to mělo inspirovat k maximálnímu výkonu, kdežto sok si měl nadělat do gatí.
Společně píšeme historii
Artetova pečlivost prostupuje každičkým koutem klubu. To samé se s úspěchem dá říct o Trpišovském. „Bez něj by Slavia byla úplně jiným klubem, hrozně by jí to uškodilo. Celkově je to v ní tak prošpikované jeho filozofií, že to fakt nejde,“ ulevil si Lukáš Provod v rozhovoru pro Sport.
Jestliže je Trpišovský považován za výtečného motivátora, který několika slovy umí vytvořit bojovnou atmosféru v kabině a zároveň umí naslouchat hráčům, Arteta je ze stejného těsta. Miluje motivační hesla.
V London Colney, tréninkovém centru Arsenalu, visel na jedné z dřevěných stěn nápis „Společně píšeme historii“. Vedle něj Arteta umístil černou siluetu trofeje pro vítěze Premier League – s tím, že ji rozsvítí až ve chvíli, kdy tým titul skutečně získá. Stalo se tak v květnu.
Mentalita, energie, vášeň
Před pár lety přivedl do tréninkového areálu labradorku, jejíž srst připomínala barvu čokolády. „Jmenuje se Win. Všichni milujeme vítězství. A Win zároveň potřebuje spoustu lásky,“ řekl tehdy pro oficiální webové stránky klubu. „Takže láska k Win, čili k vítězství, to byl v podstatě ten hlavní pocit,“ komentoval to později. Že si hráči psí slečnu zamilovali a střídali se v jejím venčení, jen dokresluje celý příběh a Artetovo kulinářské mistrovství.
Mentalita. Energie. Vášeň. Pro oba kouče tři základní hodnoty. Trpišovský je často zmiňuje po vítězstvích i občasných pádech. I pro Artetu jsou zásadním pracovním nástrojem. V dokumentární sérii „All or Nothing“ mapující zákulisí sezony 2021/22 byly zachyceny scény po třech pádech v úvodních pěti zápasech Premier League.
Před severolondýnským derby s Tottenhamem nakreslil Arteta na flipchart srdce s nápisem „vášeň“ a mozek s nápisem „jasnost“. Kresby se vzájemně držely za ruce, zatímco v pozadí byl fanoušek Arsenalu s vlajkou. „Chlapi, musíme hrát s velkým srdcem. Zároveň ale musíme zapojit i hlavu – a obojí musí fungovat společně.“ Po čtyřiatřiceti minutách vedli Gunners 3:0… Jde o drobnosti, ale právě ty utvářejí kompaktní celek.
Jak dopadne čtvrté dějství?
Spojitostí by se dalo najít ještě daleko víc. Trpišovský i Arteta si zakládají na silném realizačním týmu, neradi dělají změny. Proto má kouč Slavie od začátku kariéry k ruce asistenty Zdeňka Houšteckého a Štěpána Koláře, dopustit nedá na Pavla Řeháka, ikonu klubu.
Arteta zase dlouhé roky spolupracuje s Nicolasem Joverem, specialistou na standardní situace. Při příchodu do Arsenalu si vzal k sobě asistenta Alberta Stuivenberga a krajana Iňakiho Canu, trenéra gólmanů. V klubu jsou dodnes. Právě Cana stál za klíčovým příchodem brankáře Davida Rayi z Brentfordu.
Podobností by se jistě dalo najít ještě mnohem víc. Ve středu se Trpišovský s Artetou potkají počtvrté na zeleném parketu. Pokračování nadvlády mladšího mága se jaksi očekává. Ale i ve fotbale už došlo na zázraky…
Střet číslo 1
8. dubna 2021
úvodní duel čtvrtfinále Evropské ligy
Arsenal – Slavia 1:1
Branky: 86. Pepe – 90+4. Holeš.
Střet číslo 2
15. dubna 2021
odveta čtvrtfinále Evropské ligy
Slavia – Arsenal 0:4
Branky: 21. a 77. Lacazette, 18. Pepe, 24. Saka.
Střet číslo 3
4. listopadu 2025
ligová fáze Ligy mistrů
Slavia – Arsenal 0:3
Branky: 46. a 68. Merino, 32. Saka.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|3
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|4
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|6
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|7
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|8
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|9
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|11
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|12
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|13
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|14
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|15
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|16
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|20
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|21
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|22
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|23
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|24
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|35
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off