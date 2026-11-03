Trpišovský před Arsenalem: Debut až pro šest hráčů. Co inspirace ve čtvrté anglické lize?
Počtvrté, potřetí v Edenu, opět proti Mikelu Artetovi. Slavia a Jindřich Trpišovský zkrátka na svého soka naráží v Evropě relativně často, kromě remízy 1:1 na Emirates Stadium se na něj ale nedaří vyzrát. „Oproti minulému roku jsme se snížili,“ dělá například starosti trenérovi vzhledem ke smrtelným standardkám soupeře. Po úspěšném zápase v Jablonci, kde nasadil nejmladší sestavu sezony, navíc možná i v utkání Ligy mistrů opět ukáže na méně zkušené fotbalisty.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Zamotali vám mladíci v Jablonci (5:0) hlavu?
„Neřekl bych, spíš mi to potvrdilo nějaký dojem, který nás provází od začátku sezony. Léto se fakt podařilo trefit, do toho se objeví někdo jako Mubarak (Suleiman). Sešla se tu sorta hráčů z vícera cest s neskutečnou kvalitou. A to, že se prosazují v prvním půlroce, svědčí o kvalitě těch hráčů. Ti kluci to ukázali na Fenerbahce, ukázali to v Jablonci. V sestavě bude asi šest hráčů, kteří budou debutovat v takovém velkém zápase. Cítíte pak velkou hrdost, okolo některých z nich už se dějí určité věci a v zápasech jako s Arsenalem to mohou potvrdit.“
Změnilo se něco na marodce?
„Bude to hodně podobné jako v Jablonci, ale začal trénovat Markovič, který bude v nominaci. Stejně tak Lukáš Provod, který absolvoval první trénink. Má svolení odehrát krátkou pasáž, pokud to bude třeba kvůli výšce. Nikdo nepřibyl, nikdo neubyl. Ange N’Guessan nedokončil v pondělí trénink, ale dnes to zase zkusil.“
Třeba tentokrát ukážeme lepší pohyb
S Arsenalem i samotným Mikelem Artetou se potkáte už počtvrté. Je to speciální soupeř?
„Není samozřejmost být ve velkoklubu takhle dlouho. Už je to nějakou dobu, co jsme spolu hráli poprvé, jeho tým se mění. A když porovnám první setkání a to poslední, je to fakt jiné. Tým je komplexnější. Proto loni vyhráli Premier League, letos ji vedou a skoro vyhráli Ligu mistrů. Jsou mistři v tom vyhrát zápas. Někdy mám pocit, že zkrátka dovolí soupeři jen přesně to, co chtějí. Skvělé je, jak mění typologii na jednotlivé soupeře. Někdy jejich krajní beci vůbec neútočí, někdy tam dají jiného útočníka. Je vidět, že jsou spolu dlouho. Moc se mi to nelíbí ve vzájemném zápase, ale líbí se mi ta účelnost, jak vždy vsadí na správné karty. Strašně se mi líbí, jak umí dosadit hráče za přestupní období. Podíváte se na prvních sedmnáct hráčů v týmu a vidíte jasně definované role hráčů. Je tam jasný směr identity v získávání hráčů.“
Trénink Slavie v Edenu před zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu • X / SK Slavia Praha
Jak tomu čelit?
„Náš tým se proměnil. Hodně jsme se oproti minulému zápasu snížili, ale třeba tentokrát zase ukážeme lepší pohyb. Mohlo by platit to, co minulý rok v prvním poločase, kdy jsme byli aktivní, ale prohráli jsme ho 0:1 z penalty po rohu. Chtěli jsme se tam prosadit podobně jako Brighton proti nim. Záleží na kvalitě po zisku míče. Připravovali jsme se na jejich individuality opravdu detailně.“
Na fotbale je krásné, že rozpočty nehrají roli
Individuality – myslíte třeba Declana Rice?
„Hodně jsem o něm samozřejmě slyšel od Suka (Tomáše Součka) s Cufem (Vladimírem Coufalem). Je to hráč s brutálním potenciálem, prototyp komplexního středopolaře. Trajektorie standardek je neuvěřitelná. Je silný po fotbalové i fyzické stránce. I když nevypadá, má neskutečnou akceleraci. Je v nejlepším věku, nedávno sám mluvil o tom, jak musí ještě zlepšit svou výkonnost. A je fakt, že si někdy řeknete, že může hrát ještě líp, ale ta porce zápasů, kterou hraje, je obrovská. Podobně mluvím o Valverdem, další komplexní hráč, co zvládá nároky vrcholného fotbalu.“
Je to tedy těžší zápas než před rokem?
„Hodně podobný. Oceňuji tu konzistenci, kterou mají. Jo, někdy vás zápas trefí, a prohrají třeba na Fleetwoodu, ale pak se seberou a vyhrají na Liverpoolu. Bude to spíš o tom, že my máme jinou typologii. Snad se nám vyhne nějaká rána jako penalta a červená karta.“
Zmiňujete vyřazení Arsenalu z poháru se soupeřem ze čtvrté anglické ligy. Není i takový zápas inspirací?
„Tam se sešlo všechno, byla tam i velká rotace Arsenalu. A taky proti nim tam nastoupili fakt hodně fyzicky dospělí hráči, Fleetwood se jim vyrovnal v soubojích a agresivitě a sebral jim devízu standardních situací. Typ zápasu, který vyhrajete jednou z dvaceti pokusů. Na fotbale je krásné, že ty rozpočty nehrají roli. Majitel Jablonce mi po zápase říkal, že tam se projevil rozdíl v rozpočtech, tak jsem kontroval, že to je, jak když s nimi hraje Brighton.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6
Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12
Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14
Bayern
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17
Šachtar
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21
Manchester Utd.
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23
Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24
Linz
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off