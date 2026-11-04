Po roce zpět v Edenu, Dowman (16) zažil první krizi. Insider: Arteta je z něj v tenzi
Pro Arsenal to před rokem nebyla v Edenu v rámci Ligy mistrů kromě lehce nepřesvědčivé úvodní půlhodiny nějaká strastiplná mise. Utkání v Praze se zkrátka stalo jednou povinnou výhrou z mnoha. Přesto je důvod, proč na něj vzpomínat. V dresu londýnského celku před rokem v pouhých 15 letech debutoval Max Dowman a stal se nejmladším hráčem v historii soutěže. Nyní je o rok starší a na místo činu se vrací. A jeho jméno bylo v nedávné době hlavním tématem anglických médií. „Nejsme v Disneylandu!“ varoval ho kouč Mikel Arteta.
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Doba se změnila a talentovaní teenageři jsou stále lepší a lepší, čímž zvyšují nároky na svoje vrstevníky. Jak jinak si vysvětlit, že čtyři nejmladší hráči, kteří se kdy objevili na hřišti v Lize mistrů, nastoupili v posledních šesti letech. Najdeme mezi nimi Lamina Yamala (Barcelona), Filipa Paviče (Bayern) či Youssouphu Moukoka (Dortmund). Všem ale kraluje jedno jméno – Max Dowman. Muž, respektive kluk, který hranici posunul tak nízko, že mu ještě nějakou dobu primát nejmladšího hráče Ligy mistrů zřejmě vydrží.
Návrat na den přesně po roce
Před rokem přepsal historii, když nastoupil v Edenu v pouhých 15 letech, 10 měsících a čtyřech dnech. Debut v Premier League zvládl o tři měsíce dříve. A rozhodně nebyl do počtu. „Je jedno, co říká jeho občanka, dáte ho do zápasu a on je připraven se adaptovat a podat dobrý výkon,“ chválil tehdy Mikel Arteta odchovance, který odehrál v Praze téměř dvacet minut. „Neuvěřitelné, extrém! Ustál tam velké věci, jeho technika je skvělá. Pro Arsenal dost možná další top hráč z vlastní líhně,“ reagoval Trpišovský.
Jestli jednou bude Dowman opravdu „top“, ještě není zaručeno. Vždyť předchozí rekordman Moukoko nakonec velká očekávání nepřetavil, nyní se v jednadvaceti snaží znovu nakopnout kariéru v Kodani. Pro nyní už šestnáctiletého anglického ofenzivního šikulu bude ale středeční večer speciální, i vzhledem k tomu, že se na místo svého evropského debutu vrací na den přesně po roce. Jaký pro něj byl?
Dowman zažil vzestupy, rekordy i první kariérní pády. Hned měsíc po utkání se Slavií vyřadilo talenta zranění kotníku, a to zhruba na dva měsíce. Když se vrátil na hřiště, zažil ale nejzářivější moment – v březnu 2026 zlomil další rekord, protože po krásném sólu debutoval, skóroval proti Evertonu a stal se nejmladším střelcem historie Premier League.
„Byl to obří moment v sezoně Arsenalu, protože se zrovna odehrál v období velké tenze a nejistoty. Exploze nadšení i úlevy,“ řekl Sportu anglický insider James McNicholas z webu The Athletic. Následně se Dowman stal nejmladším mistrem soutěže i nejmladším hráčem v základní sestavě.
„Celkově je to pro Maxe složité, protože hraje na pozicích, kde je Bukayo Saka, Martin Ödegaard, Noni Madueke, Eberechi Eze, prakticky soutěží se zkušenými reprezentanty. Ale pokaždé, když dostane příležitost, ukáže něco úžasného,“ říká McNicholas.
Ten největší krizový moment přišel tento podzim. Dowman zažil dvě červené karty, jednu za reprezentaci Anglie do 19 let, jednu za klub v anglickém poháru proti Fleetwoodu. Ta bolela dvojnásob, Arsenal totiž následně s týmem ze čtvrté anglické ligy na penalty vypadl. „Arsenal cítil, že vyloučení bylo trochu nefér,“ prohodí novinář. Sociální sítě pak obletělo video, kde Arteta k šestnáctiletému mladíkovi mířícímu do sprch naštvaně promlouvá, mnozí fanoušci se dožadovali, aby někdo ze rtů španělského kouče přečetl jeho ostrá slova. „Mnoha lidem se jeho reakce nelíbila,“ přiznává McNicholas.
Nejsme v Disneylandu
Ještě víc než samotný bezprostřední moment pak přitáhla pozornost následná Artetova slova. „Moje reakce přišla v moment velké frustrace, protože jsem znal následky Maxova zákroku. Ale musíme si být schopni říkat věci tak, jak jsou. Je mu 16, snažíme se ho před vším chránit, ale zároveň k němu být velmi upřímní s ohledem na to, co od něj očekáváme. Nejsme v Disneylandu, jsme na úrovni Premier League,“ rozpovídal se kouč před novináři.
McNicholas dodává: „Myslím, že Mikel je z toho trochu v tenzi, protože ho musí ochraňovat, ale zároveň s ním zacházet jako s normálním hráčem. I proto si myslím, že to je v Edenu velmi dobrá příležitost pro to, aby zasáhl do zápasu a celou tuto kauzu hodili za hlavu. V Evropě má obvykle Arsenal více prostoru útočit a být na balonu, mohl by z toho benefitovat. Zvlášť když je zraněný Saka.“
Uzavře se kruh a ohromí Dowman opět pražské tribuny?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|3
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|4
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|6
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|7
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|8
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|9
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|11
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|12
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|13
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|14
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|15
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|16
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|20
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|21
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|22
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|23
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|24
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|35
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off