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Arteta gratuloval Trpišovskému: Být někde tak dlouho? Obdivuhodné. Loňský zápas viděl dvakrát

Trenér Arsenalu Mikel Arteta
Trenér Arsenalu Mikel ArtetaZdroj: ČTK
Trénink Arsenalu v Londýně před odletem do Prahy na zápas se Slavií
Trénink Slavie v Edenu před zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu
Trénink Arsenalu v Londýně před odletem do Prahy na zápas se Slavií
Trénink Arsenalu v Londýně před odletem do Prahy na zápas se Slavií
Trénink Slavie v Edenu před zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu
Trénink Arsenalu v Londýně před odletem do Prahy na zápas se Slavií
Trénink Slavie v Edenu před zápasem Ligy mistrů proti Arsenalu
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Bartoloměj Černík
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
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V Edenu už se Mikel Arteta vyzná. Přeci jen tak nestává, aby kouč ve velkoklubu jako Arsenal zavítal během pěti let na hřiště českého klubu potřetí. A už vůbec ne, aby ten český klub stále trénoval ten samý kouč. „Je tu skoro deset let, ne?“ smál se před středečním utkáním Ligy mistrů španělský kouč. Když ale byla řeč o Slavii, zvážněl. Nečeká lehký zápas.

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V rámci Premier League překonal v létě Pepa Guardiolu a stal se nejdéle sloužícím trenérem. Fotbal v top pěti ligách je totiž neúprosný a Artetovým šesti letům a deseti měsícům se v Anglii momentálně nikdo nevyrovná. V dalších soutěžích najdeme třeba matadora Diega Simeoneho.

Trpišovský musí spoustu věcí dělat správně

A v Česku? Jindřicha Trpišovského. Ten se blíží výročí devátého roku v Edenu. Při otázce na slávistického kouče, kterého celkem za svou kariéru potká už počtvrté, mu Arteta ještě rok přidal.

„Má přede mnou náskok, vždyť je tu skoro deset let, ne? To je dlouhá doba, musí spoustu věcí dělat správně, a to nejen z hlediska fotbalových taktik. Je to i o tom, jak se chováte k lidem, řídíte věci v klubu, vystupujete... To, co dokázal, je obdivuhodné, takže mu gratuluji. Zítra se utkáme, a vím, že to bude náročné,“ usmál se.

Slavia? Extrémně dobře vedený tým

S Trpišovským zatím neprohrál. Slavia jednou remizovala na Emirates, jinak Arteta vždy vyhrál v Praze rozdílem třídy. Přesně před rokem to bylo 3:0, byť v první půli Slavia budoucímu anglickému mistrovi vcelku odolávala a zlomila jí vaz až penalta. I učeň Pepa Guardioly ví, že to může být podobné, a tak si udělal poctivou přípravu.

„Podíval jsem se na ten zápas znovu dvakrát. Těžké... Je to velmi dobrý tým, extrémně dobře vedený, mají skvělou mentalitu, jasně nastavené principy. Víme, že to bude velmi těžký zápas,“ uzavřel.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG330014:59
2Aston Villa330012:39
3Liverpool330012:79
4Real330010:59
5Sporting43018:49
6Real Betis33007:49
7Arsenal32106:27
8Stuttgart42117:47
9Barcelona320111:66
10Como320110:56
11Manchester City32019:56
12Bruggy32019:66
13Dortmund32015:46
14Galatasaray42028:96
15Bayern312010:55
16AS Řím31118:54
17Atlético31114:34
18Šachtar41124:44
19Eindhoven31112:24
20Villarreal31028:83
21Inter Milán31025:63
22Manchester Utd.31025:63
23Neapol31025:73
24Linz31026:93
25Sabah Baku31023:63
26Feyenoord31024:83
27Lens31023:73
28Bodö/Glimt31024:93
29AEK Atény31023:83
30Lipsko31023:83
31Fenerbahce30213:92
32Slavia30124:71
33Viking FK30125:91
34FC Porto30032:60
35Lille30034:100
36Slovan Bratislava30031:130
  • Osmifinále
  • Play-off

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