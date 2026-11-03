Arteta gratuloval Trpišovskému: Být někde tak dlouho? Obdivuhodné. Loňský zápas viděl dvakrát
V Edenu už se Mikel Arteta vyzná. Přeci jen tak nestává, aby kouč ve velkoklubu jako Arsenal zavítal během pěti let na hřiště českého klubu potřetí. A už vůbec ne, aby ten český klub stále trénoval ten samý kouč. „Je tu skoro deset let, ne?“ smál se před středečním utkáním Ligy mistrů španělský kouč. Když ale byla řeč o Slavii, zvážněl. Nečeká lehký zápas.
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V rámci Premier League překonal v létě Pepa Guardiolu a stal se nejdéle sloužícím trenérem. Fotbal v top pěti ligách je totiž neúprosný a Artetovým šesti letům a deseti měsícům se v Anglii momentálně nikdo nevyrovná. V dalších soutěžích najdeme třeba matadora Diega Simeoneho.
Trpišovský musí spoustu věcí dělat správně
A v Česku? Jindřicha Trpišovského. Ten se blíží výročí devátého roku v Edenu. Při otázce na slávistického kouče, kterého celkem za svou kariéru potká už počtvrté, mu Arteta ještě rok přidal.
„Má přede mnou náskok, vždyť je tu skoro deset let, ne? To je dlouhá doba, musí spoustu věcí dělat správně, a to nejen z hlediska fotbalových taktik. Je to i o tom, jak se chováte k lidem, řídíte věci v klubu, vystupujete... To, co dokázal, je obdivuhodné, takže mu gratuluji. Zítra se utkáme, a vím, že to bude náročné,“ usmál se.
Slavia? Extrémně dobře vedený tým
S Trpišovským zatím neprohrál. Slavia jednou remizovala na Emirates, jinak Arteta vždy vyhrál v Praze rozdílem třídy. Přesně před rokem to bylo 3:0, byť v první půli Slavia budoucímu anglickému mistrovi vcelku odolávala a zlomila jí vaz až penalta. I učeň Pepa Guardioly ví, že to může být podobné, a tak si udělal poctivou přípravu.
„Podíval jsem se na ten zápas znovu dvakrát. Těžké... Je to velmi dobrý tým, extrémně dobře vedený, mají skvělou mentalitu, jasně nastavené principy. Víme, že to bude velmi těžký zápas,“ uzavřel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2
Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|6
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|7
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|9
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|10
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|11
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|12
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|13
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|15
Bayern
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|16
AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|17
Atlético
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|19
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|20
Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|21
Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22
Manchester Utd.
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|23
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|24
Linz
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28
Bodö/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0
- Osmifinále
- Play-off