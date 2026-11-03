Strhující obrat United! Naštvaní fanoušci házeli tenisáky, pak aplaudovali mocnému finiši
Na Old Trafford, obrovité aréně patřící Manchesteru United, se velké zápasy jen tak nevzdávají. Domácí Manchester United předvedl v úterním utkání Ligy mistrů senzační otočku. Po poločase vedl AS Řím 2:0, ale anglický celek zvládl v kritickou chvíli velký obrat a slavil famózní výhru 3:2. „Velké uznání patří Michaelu Carrickovi, protože o poločase byli jeho svěřenci na dně,“ pochválil na Amazon Prime domácího trenéra bývalý anglický útočník Alan Shearer.
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Vyprodaný Old Trafford, historický chrám přezdívaný Divadlo snů, zahalilo brzy po úvodním hvizdu mrazivé ticho. AS Řím do sedmnácté minuty dvakrát skóroval (Soule, poté Malen z penalty). Krizí zmítaný tým se absolutně neměl čeho chytit. Mužstvo čelilo zlobě fanoušků, kteří se obávali desátého zápasu po sobě bez výhry. Naštvaní příznivci vhodili na hrací plochu desítky žlutých tenisových míčků, čímž vyjádřili svou nespokojenost s majiteli klubu.
„Zelená a zlatá jsou barvy klubu Newton Heath, z něhož se později stal Manchester United. Od roku 2005, kdy ho koupila americká rodina Glazerových, slouží tyto barvy také jako symbol protestů proti nim,“ vysvětlil reportér BBC Simon Stone, který utkání sledoval přímo na Old Trafford.
Kapitán měl při penaltě štěstí
Rudí ďáblové si ale v šatně uvědomili, že na slavném stadionu s odkazem dřívějších hvězd Davida Beckhama, Erika Cantony, Waynea Rooneyho nebo Cristiana Ronalda se zápasy nevzdávají. Gianluca Mancini srazil k zemi Matheuse Cunhu a také United dostali možnost kopat penaltu.
Bruno Fernandes v 57. minutě nejdřív nedal. Kritizovaný kapitán ale měl štěstí - dostal druhý pokus kvůli předčasnému vběhnutí římského kapitána Briana Cristanteho do vápna. Kritický moment ustál a snížil. Nastartoval tím cestu za strhujícím obratem.
United rozpoutali na trávníku bouři, hned o minutu později mohli vyrovnat. Cunha nádherně vyslal do samostatného nájezdu Bryana Mbeuma, jeho zakončení se odrazilo od jedné tyčky do druhé – obrovská smůla…
Publikum ožilo, domácím nešla upřít snaha o zápasovou otočku. Bylo až nepochopitelné, že dokázali tak ostudně prospat první poločas a pak utkání zběsile doháněli.
Cunha skočil mezi fanoušky
Domácí se ale zachránili. V 83. minutě využil Cunha zaváhání italské obrany, zůstal před bránou klidný a srovnal. Stejný hráč skóroval znovu o tři minuty později a rozhodl o výhře 3:2. Sundal dres a v euforii skočil mezi nadšené fanoušky.
Italskému soupeři zápasu utekl mezi prsty - AS nevystřelilo za druhý poločas ani jednou na bránu a drtivému tlaku nakonec podlehli. Naopak domácí urvali poprvé od 10. září tři body a výrazně pomohli trenérovi Michaelu Carrickovi. Při dvoubrankové ztrátě o přestávce možná už přemýšlel o tom, zda den po zápase nepřijde o práci a odjede někam do tepla na dovolenou. Nadšení příznivci ho nakonec po utkání oslavovali jako jednoho z hrdinů velké úterní noci.
United podobný zápas moc potřebovali, devět předchozích utkání nevyhráli. V Premier League se zřítili k pásmu sestupu a sbírat body potřebovali i v Lize mistrů. Důležitý krok zvládli a možná otočili období mizerných výsledků.
„Obrovský nástup AS Řím, mohlo to být klidně tři nula. Druhý poločas úplně opačný, klíčový moment byla penalta. Byla hodně soft, změnila ráz utkání. Druhý poločas už tam byl jenom United. Klobouk dolů za tu otočku,“ zmínil ve studiu Nova Sport bývalý útočník Roman Bednář.
Uznání pro Carricka
Anglický celek chválily i významné osobnosti ostrovního fotbalu. „Měli i trochu štěstí. Nejsem si jistý, jestli to vůbec byla penalta, a pak ji museli dokonce opakovat – ale někdy prostě potřebujete i tohle. Byl to ten správný impuls, který všechno odstartoval,“ konstatoval pro BBC Radio 5 Kasper Schmeichel, bývalý brankář Leicesteru. „Když hrajete s takovou energií, zápalem, touhou a vášní – když napadáte a jste v neustálém pohybu – pak se dějí přesně takové věci. Slyšeli jste diváky: když jsou v ráži, málokde najdete hlasitější prostředí, ve kterém se dá hrát,“ dodal dánský gólman.
„Velké uznání patří Michaelu Carrickovi, protože o poločase byli jeho svěřenci na dně. V první půli byli všude možně, jen ne tam, kde měli být, takže musel provést změny a úpravy,“ přidal v hodnocení pro Amazon Prime někdejší útočník anglické reprezentace Alan Shearer. „Zřejmě začal už o poločase v šatně. Ukázal na několik hráčů, vyzval je k větší odvaze a kuráži, nabádal je, aby zrychlili rozehrávku a nabíhali za obranu. Ve druhém poločase to všechno splnili a dočkali se odměny v podobě vítězství,“ ocenil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|3
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|4
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|6
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|7
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|8
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|9
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|11
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|12
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|13
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|14
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|15
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|16
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|20
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|21
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|22
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|23
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|24
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|35
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
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