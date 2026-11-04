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ONLINE: Slavia - Arsenal. Pražané v LM vyzvou vedoucí tým Premier League. Dokážou překvapit?

Lukáš Provod využil velké chyby domácích a skóroval
Lukáš Provod využil velké chyby domácích a skórovalZdroj: ČTK / AP / Emrah Gurel
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Fotbalisté Slavie mají poslední šanci odvrátit negativní rekord skupinové či ligové fáze Ligy mistrů. Ve snaze ukončit sérii bez výhry je ale čeká nadmíru těžký úkol, protože ve 4. kole budou hostit Arsenal, anglického šampiona, aktuálního lídra Premier League a finalistu minulého ročníku Ligy mistrů. Utkání v pražském Edenu začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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Slavia prohrála doma s Lens 2:3, v Baku se Sabahem 0:2 a první bod do tabulky vybojovala remízou 2:2 v Istanbulu proti Fenerbahce. Čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů od roku 2007 protáhl český šampion na 22 zápasů a přiblížil se negativnímu rekordu. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě. Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi.

V pohárech lídr české ligy nevyhrál poosmnácté po sobě. Arsenal má na kontě sedm bodů, poprvé ztratil v minulém kole remízou v Mnichově s Bayernem.

Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1PSG440020:512
2Barcelona430114:69
3Aston Villa430112:69
4Liverpool330012:79
5Real330010:59
6Sporting43018:49
7Real Betis33007:49
8Bayern422012:58
9Arsenal32106:27
10Stuttgart42117:47
11Como320110:56
12Manchester City32019:56
13Bruggy32019:66
14Inter Milán42028:66
15Linz420210:96
16Dortmund32015:46
17Manchester Utd.42028:86
18Galatasaray42028:96
19AS Řím411210:84
20Šachtar41124:44
21Eindhoven31112:24
22Atlético41124:54
23Bodö/Glimt41124:94
24Neapol31025:73
25Sabah Baku31023:63
26Lens31023:73
27AEK Atény31023:83
28Lipsko31023:83
29Villarreal41038:143
30Feyenoord41034:113
31Fenerbahce30213:92
32Slavia30124:71
33Viking FK30125:91
34Lille40134:101
35FC Porto30032:60
36Slovan Bratislava40041:170
  • Osmifinále
  • Play-off

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