ONLINE: Slavia - Arsenal. Pražané v LM vyzvou vedoucí tým Premier League. Dokážou překvapit?
Fotbalisté Slavie mají poslední šanci odvrátit negativní rekord skupinové či ligové fáze Ligy mistrů. Ve snaze ukončit sérii bez výhry je ale čeká nadmíru těžký úkol, protože ve 4. kole budou hostit Arsenal, anglického šampiona, aktuálního lídra Premier League a finalistu minulého ročníku Ligy mistrů. Utkání v pražském Edenu začíná ve 21:00, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Slavia prohrála doma s Lens 2:3, v Baku se Sabahem 0:2 a první bod do tabulky vybojovala remízou 2:2 v Istanbulu proti Fenerbahce. Čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů od roku 2007 protáhl český šampion na 22 zápasů a přiblížil se negativnímu rekordu. Rumunský FCSB mezi lety 2006 a 2013 neuspěl třiadvacetkrát po sobě. Ještě o jeden duel delší sérii měl mezi roky 1992 až 2006 AEK Atény, první tři utkání nelichotivé šňůry nicméně nebyla ve skupinové fázi.
V pohárech lídr české ligy nevyhrál poosmnácté po sobě. Arsenal má na kontě sedm bodů, poprvé ztratil v minulém kole remízou v Mnichově s Bayernem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|3
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|4
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|6
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|7
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|8
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|9
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|11
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|12
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|13
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|14
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|15
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|16
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|20
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|21
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|22
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|23
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|24
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|35
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off