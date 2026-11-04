Liga mistrů ONLINE: Fenerbahce - Liverpool. Real hraje na půdě AEK, City vyzvou Lipsko
Liga mistrů pokračuje čtvrtými zápasy. Real Madrid se představí na půdě AEK Atény, Liverpool hraje v Istanbulu s Fenerbahce. Dortmund na domácím hřišti vyzve Betis a Manchester City bojuje o další body v Lipsku. Program startuje v 18.45, všechny zápasy můžete sledovat v ONLINE přenosech na webu iSport.
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Liga mistrů 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|3
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|4
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|5
Real
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|6
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|7
Real Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|8
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|9
Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|11
Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|12
Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|13
Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|14
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|15
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|16
Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|20
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|21
Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|22
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|23
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|24
Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|25
Sabah Baku
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26
Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|27
AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|28
Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|31
Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32
Slavia
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33
Viking FK
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|35
FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off