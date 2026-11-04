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Liga mistrů ONLINE: Fenerbahce - Liverpool. Real hraje na půdě AEK, City vyzvou Lipsko

Gólový zápas Liverpoolu s Villarrealem
Gólový zápas Liverpoolu s VillarrealemZdroj: ČTK / AP / Ian Hodgson
iSport.cz
iSport.cz
Liga mistrů
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Liga mistrů pokračuje čtvrtými zápasy. Real Madrid se představí na půdě AEK Atény, Liverpool hraje v Istanbulu s Fenerbahce. Dortmund na domácím hřišti vyzve Betis a Manchester City bojuje o další body v Lipsku. Program startuje v 18.45, všechny zápasy můžete sledovat v ONLINE přenosech na webu iSport.

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#TýmZVRPSkóreB
1PSG440020:512
2Barcelona430114:69
3Aston Villa430112:69
4Liverpool330012:79
5Real330010:59
6Sporting43018:49
7Real Betis33007:49
8Bayern422012:58
9Arsenal32106:27
10Stuttgart42117:47
11Como320110:56
12Manchester City32019:56
13Bruggy32019:66
14Inter Milán42028:66
15Linz420210:96
16Dortmund32015:46
17Manchester Utd.42028:86
18Galatasaray42028:96
19AS Řím411210:84
20Šachtar41124:44
21Eindhoven31112:24
22Atlético41124:54
23Bodö/Glimt41124:94
24Neapol31025:73
25Sabah Baku31023:63
26Lens31023:73
27AEK Atény31023:83
28Lipsko31023:83
29Villarreal41038:143
30Feyenoord41034:113
31Fenerbahce30213:92
32Slavia30124:71
33Viking FK30125:91
34Lille40134:101
35FC Porto30032:60
36Slovan Bratislava40041:170
  • Osmifinále
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