Trpišovský: Ve druhém poločase jsme to riskli, bod byl blízko. Přirovnání k Tysonovi
Navzdory porážce 1:2 s Arsenalem byl Jindřich Trpišovský spokojený. Jeho podřízení předvedli v druhé půli výtečný výkon. Šampion Anglie měl co dělat, aby udržel těsné vedení. Mnoho nechybělo, aby sešívaní v nastavení srovnali účty. „Dostávali jsme je do situací, které pro ně nejsou běžné. Někomu jsem říkal, že je to jako s Mikem Tysonem. Třicetkrát ho vyzvete a třicetkrát prohrajete. Stejné to s Arsenalem. Je nesmírně těžké ho porazit,“ říkal slávistický trenér.
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Byl bod blízko? Nebo to bylo jen zdání?
„Jo, je to fotbal. Takže byl blízko. Někdy stačí krátký časový úsek, abyste bodovali, nebo vyhráli. Když se dostanete do stavu 1:2, a jste třikrát ve vápně, může se stát cokoliv. V kontextu celého utkání jsme udělali logicky spoustu chyb vzhledem k tomu, s jakým soupeřem jsme hráli.“
V druhém poločase nastala razantní změna v obrazu hry. Zlepšili jste se, nebo Arsenal polevil?
„Od každého trochu. Je to směs všech věcí dohromady. Do druhé půle jsme vstoupili tak, jak jsme chtěli do první. Na druhou stranu nás do toho Arsenal ani moc nepustil. Start byl od nich skvělý. Naopak my jsme na některých postech nebyli individuálně tak dobří. Proto jsme si nechali vzít naši největší zbraň, nakonec i sebevědomí. A druhá půle? Přehodili jsme rozestavení, způsob napadání, obecně jsme změnili hodně věcí. Chtěli jsme udělat chaos a zmatek na hřišti. Pomohla nám střídání, také hned první akce po přestávce. Celkově jsme začali hrát agresivně, srážet se, byli jsme všude včas. To nás odměnilo.“
Risk ve druhém poločase
Co jste říkal na výkon Poláků – Nowaka a Kubiaka?
„Patřili k tomu lepšímu. Oba hráli dobře. Osky měl ze soupeře větší respekt, než jsme chtěli. V druhé půli si to ale vzal hodně k srdci. Byl všude včas, jak na postu halvbeka, tak později na pozici druhého útočníka. Byl hodně nebezpečný. S oběma se skvěle pracuje, dobře se etablovali, zabydleli. V druhém poločase byli fantastičtí. Wiktorovi svítí gól, mohl i Oskymu. Ale zákrok Rayi byl doslova famózní. Škoda, mohli mít oba po gólu. Na tribuně byl trenér polského nároďáku. Myslím, že oba budou v nominaci.“
Prý jste o poločase zvedl v kabině hlas. Můžete víc popsat, co přesně jste změnili?
„Chyběla nám organizace na hřišti, hlavně při jejich rotaci. V momentě, kdy jsme jim dali klid, tak beci White s Hincapiem šli až nahoru, vytáhli nám hráče. Vzadu si tak vyčistili prostor a hráli dva na jednoho, tři na dva, což je pak hrozně složitý chytat. V křídelních prostorech jsme špatně dostupovali. Celkově jsme proto po pauze chtěli být nahoře dřív, risknout to. V prvním presinku jsme měli dva hráče a postupně jsme to doplňovali do stran. Zavřeli jsme šířku a na soupeře se víc posouvali stranou, než středem. Pomohl nám příchod Mojmy, který řídil první spouštění presinku. Sami jste viděli, jak rukama ukazoval na hráče. N´Guessan zase hrál na výborně levé straně. Apelovali jsme na kluky, že je skvělá kulisa a ať se děje, co se děje, i za cenu rizika musíme lidem něco nabídnout směrem dopředu. Potřebovali jsme moment, kdy se chytíme. Což se stalo hned zkraje druhého poločasu po střele Kubiaka.“
Nadlidské výkony hráčů
Můžete porovnat oba zápasy během jednoho roku?
„Byla to stejně těžká utkání. Oni mají všechny hráče výborné, ale hlavně se opírají o osu. Rice je fenomenální hráč se vším všudy. Loni byl nahoře Merino, teď Gyökeres, který je víc náběhový a víc to trhá, natahoval nám hřiště… Teď malinko odbočím, ale když jsem o víkendu koukal na zápas Arsenalu, tak Liverpool se v druhé půli nedostal do šance. My gól dali, a měli další dvě tři šance. Což proti nim není úplně normální. Vážím si toho, mám z toho radost. Bylo vidět, že Arsenal zápas bere vážně. Už jen složením sestavy, kdy udělal jen málo změn. V některých chvílích v prvním poločase jsem měl pocit, že proti lepšímu týmu jsme nikdy nehráli. Oni si najdou jakoukoliv skulinu. Když jim zavřete pravou stranu, najdou si díru nalevo. Dokonale si hrají s prostorem. Je to prostě nechutný tým. Kdybychom hráli v tom závěrečném flow proti někomu jinému týmu, asi jsme zápas vyrovnali. Díky nadlidskému individuálnímu výkonu některých hráčů v druhé půli se nám podařilo hřiště roztrhat. Dostávali jsme je do situací, které pro ně nejsou běžné. Někomu jsem říkal, že je to jako s Mikem Tysonem. Třicetkrát ho vyzvete a třicetkrát prohrajete. Stejné to s Arsenalem. Je nesmírně těžké je porazit.“
Jste v Lize mistrů herně dál než před rokem?
„Těžký, když máme jen jeden bod. Určitě jsme nebezpečnější, minulý rok jsme zase byli lepší při standardních situacích. Taky jsme odehráli lépe některé zápasy v defenzivě, třeba na Atalantě. Ale ano, jsme dál, na dobré cestě. Myslím si, že příští zápas budeme zase lepší. Obecně máme kvalitnější zbraně směrem nahoru, víc vstupů do šestnáctky, získáváme území průnikovým driblinkem, máme rychlost nahoře. Ale ještě potřebujeme trefit lepší prostor v boxu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Real
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3
Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4
Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7
Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11
Real Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12
Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24
Eindhoven
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26
FC Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27
Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29
AEK Atény
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30
Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33
Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off