Holeš po Arsenalu: Jeden z nej poločasů v Evropě. Proti Villarrealu takto můžeme uspět
Proti Arsenalu nastoupil ve slávistickém dresu už počtvrté. „Jsou lepší a lepší,“ prohodil stoper Tomáš Holeš, který se výhry nad anglickým gigantem ale opět nedočkal. V něm samotném se to po zápase mlátilo – byl hrdý na výkon z druhé půle, ale zároveň ví, že Slavia mohla při prohře 1:2 vytěžit ještě trochu víc než „jen“ jeden gól.
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Cítil jste, že se dalo z tlaku vytěžit víc?
„Rozhodl první poločas, který od nás byl šťastný, naopak od nich byl výborný. Nevěděli jsme, kam dřív skočit, oni skvěle rotovali. Chtěli jsme druhý poločas vyhrát, což se povedlo, měli jsme tam dost i dalších příležitostí. To, co tam chytl brankář Raya, to bylo neuvěřitelné. Na konci se chytli i lidi, a kdyby se možná hrálo ještě pět minut, zvládli bychom to. Měli jsme tam ještě jednu zajímavou šanci, Mojma tam projel. Mohli mít ještě problém.“
Co se dělo v kabině o poločase?
„No, padla tam od trenérů i ostřejší slova. Nebyli s půlí vůbec spokojení a vyjádřili to, nedivím se jim. Změnili jsme rozestavení a rozdat si to s nimi za riziko. Zlepšili jsme pohyb, byli jsme hráčům blíže. Jsem rád, že se poločas povedl a i lidi od nás mohli vidět dobrý výkon.“
Mačkali jsme je
Byl to jeden z nejlepších evropských poločasů za dlouhou dobu?
„Je to možné, vždyť jsme v něm porazili Arsenal 1:0, přestříleli jsme je, mačkali jsme je. Byl to od nás jeden z nejlepších poločasů v Evropě.“
Jaké to je hrát proti Arsenalu už poněkolikáté?
„Je krásné hrát takové zápasy, je to jeden z nejlepších týmů na světě. Postupem času, jak s Arsenalem hrajeme, musím říct, že jsou lepší a lepší.“
Je frustrující to čekání na výhru?
„Je to trošku ubíjející. Už spoustu zápasů byla výhra blízko, nebo nám to něčím uteklo. Ale to zkrátka fotbal přináší a my se teď budeme snažit to zlomit s Villarrealem.“
Věříte tomu?
„Od tohoto výkonu se můžeme odpíchnout. Pustíme si to znovu, poučíme se z toho a musíme takhle hrát celý zápas. Když předvedeme takový výkon, věřím, že proti Villarrealu vyhrajeme.“