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V Anglii hodnotí Slavii: Arsenal ji měl dorazit, ale dal jí odvahu. Naprosto vyčerpaný kapitán

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Eden spokojený i přes prohru. Slavia tlačila Arsenal, je lepší než před rokem? • Zdroj: iSport.tv
Kapitán Declan Rice
Kapitán Slavie Tomáš Holeš
Zklamaní fotbalisté Slavie
Max Dowman padá po zákroku Michala Sadílka
Jindřich Trpišovský
Fotbalisté Slavie slaví branku
Oskar Kubiak smutní, David Raya jeho šanci chytil
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
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Slavia odehrála s Arsenalem zápas dvou různých poločasů, zprvu dominantní londýnský tým dodal Pražanům odvahu vlastní laxností, píší britská média o středečním pražském zápase 4. kola Ligy mistrů, v němž domácí fotbalisté prohráli 1:2. Slavia si podle komentářů zlepšeným výkonem snížení zasloužila a londýnskému týmu připravila nepříjemný závěr zápasu.

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List The Telegraph označil výkon Arsenalu za nervózní, katem Slavie byl podle něj švédský útočník Viktor Gyökeres, který na první gól přihrál a druhý sám vstřelil. „Stylovou přihrávkou a krásným gólem předvedl výkon, který rozhodl zápas a který naznačuje, že švédský útočník se konečně začíná podstatně zlepšovat,“ uvedl deník.

Kanonýři působili až příliš laxně

Za muže zápasu označují Švéda i další britská média, podle nichž se však i on, stejně jako celý londýnský tým, po přestávce výrazně zhoršil.

„Kanonýři působili až příliš laxně a dodali Slavii odvahu ve chvíli, kdy ji měli definitivně dorazit,“ píše web The Standard, podle něhož se Arsenal spokojil s dvougólovým vedením a nechal hrát Slavii (známkování Pražanů čtěte ZDE >>>).

V hodnocení stanice BBC si nejlepší známku z pražského týmu vysloužili střelec jeho jediného gólu Wiktor Nowak a další Polák Oskar Kubiak, po jehož nebezpečné hlavičce vyrazil brankář Raya míč na tyč. Oba dostali známku 5,57 z 10 možných, zatímco muž zápasu Gyökeres měl 8,14.

Vyčerpaný Rice? Tým ztrácí dech

Server TNT Sports napsal, že důležitým faktorem, který ovlivnil druhý poločas ve prospěch Slavie, byl unavený projev kapitána a tvůrce hry Arsenalu Declana Rice.

„Během toho druhého poločasu vypadal naprosto vyčerpaně. Podle mě právě v takových chvílích Artetův tým ztrácí dech. Když Rice ztratí energii, Arsenal se trochu rozpadá,“ uvedla komentátorka webu a bývalá fotbalistka Karen Carneyová.

#TýmZVRPSkóreB
1PSG440020:512
2Real440013:712
3Arsenal43108:310
4Como430119:69
5Barcelona430114:69
6Aston Villa430112:69
7Manchester City430112:79
8Liverpool430114:109
9Bruggy430111:79
10Sporting43018:49
11Real Betis43018:69
12Dortmund43017:59
13Bayern422012:58
14Stuttgart42117:47
15Inter Milán42028:66
16Linz420210:96
17Manchester Utd.42028:86
18Galatasaray42028:96
19Fenerbahce41216:115
20AS Řím411210:84
21Šachtar41124:44
22Viking FK41129:104
23Atlético41124:54
24Eindhoven41123:44
25Bodö/Glimt41124:94
26FC Porto41036:73
27Neapol41036:113
28Villarreal41038:143
29AEK Atény41035:113
30Lipsko41035:113
31Sabah Baku41034:103
32Feyenoord41034:113
33Lens41034:163
34Slavia40135:91
35Lille40134:101
36Slovan Bratislava40041:170
  • Osmifinále
  • Play-off

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