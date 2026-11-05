V Anglii hodnotí Slavii: Arsenal ji měl dorazit, ale dal jí odvahu. Naprosto vyčerpaný kapitán
Slavia odehrála s Arsenalem zápas dvou různých poločasů, zprvu dominantní londýnský tým dodal Pražanům odvahu vlastní laxností, píší britská média o středečním pražském zápase 4. kola Ligy mistrů, v němž domácí fotbalisté prohráli 1:2. Slavia si podle komentářů zlepšeným výkonem snížení zasloužila a londýnskému týmu připravila nepříjemný závěr zápasu.
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List The Telegraph označil výkon Arsenalu za nervózní, katem Slavie byl podle něj švédský útočník Viktor Gyökeres, který na první gól přihrál a druhý sám vstřelil. „Stylovou přihrávkou a krásným gólem předvedl výkon, který rozhodl zápas a který naznačuje, že švédský útočník se konečně začíná podstatně zlepšovat,“ uvedl deník.
Kanonýři působili až příliš laxně
Za muže zápasu označují Švéda i další britská média, podle nichž se však i on, stejně jako celý londýnský tým, po přestávce výrazně zhoršil.
„Kanonýři působili až příliš laxně a dodali Slavii odvahu ve chvíli, kdy ji měli definitivně dorazit,“ píše web The Standard, podle něhož se Arsenal spokojil s dvougólovým vedením a nechal hrát Slavii (známkování Pražanů čtěte ZDE >>>).
V hodnocení stanice BBC si nejlepší známku z pražského týmu vysloužili střelec jeho jediného gólu Wiktor Nowak a další Polák Oskar Kubiak, po jehož nebezpečné hlavičce vyrazil brankář Raya míč na tyč. Oba dostali známku 5,57 z 10 možných, zatímco muž zápasu Gyökeres měl 8,14.
Vyčerpaný Rice? Tým ztrácí dech
Server TNT Sports napsal, že důležitým faktorem, který ovlivnil druhý poločas ve prospěch Slavie, byl unavený projev kapitána a tvůrce hry Arsenalu Declana Rice.
„Během toho druhého poločasu vypadal naprosto vyčerpaně. Podle mě právě v takových chvílích Artetův tým ztrácí dech. Když Rice ztratí energii, Arsenal se trochu rozpadá,“ uvedla komentátorka webu a bývalá fotbalistka Karen Carneyová.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Real
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3
Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4
Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7
Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11
Real Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12
Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24
Eindhoven
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26
FC Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27
Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29
AEK Atény
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30
Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33
Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
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- Play-off