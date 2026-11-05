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Nejdelší čekání na výhru v Lize mistrů: Slavia dorovnala Rumuny, Trpišovského antirekord

Zklamaní fotbalisté Slavie
Zklamaní fotbalisté SlavieZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Kapitán Slavie Tomáš Holeš
Max Dowman padá po zákroku Michala Sadílka
Jindřich Trpišovský
Fotbalisté Slavie slaví branku
Oskar Kubiak smutní, David Raya jeho šanci chytil
Mojmír Chytil
Mikuláš Konečný v šanci
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Radek Špryňar
Radek Špryňar
Liga mistrů
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Ano, středeční druhý poločas byl ze strany českého mistra výborný. Arsenal se obával o vítězství a trenér Mikel Arteta pronesl následující slova. „Když nabídnete Slavii prst, vezme si celou ruku. Dali nám lekci.“ Přesto sešívaní prohráli 1:2 a v Lize mistrů čekají na vítězství už od roku 2007. Po neúspěchu s Gunners patří společně se Steauou mezi týmy s nejdelší sérií bez vítězství v Lize mistrů. Pokud by za tři týdny neporazili ani španělský Villareal, v pomyslné tabulce se na čele osamostatní. Projděte si týmy, které čekají na výhru v milionářské soutěži nejdéle.

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5. KRC Genk

  • 18 zápasů
  • trvání série: 2002 – dosud

Belgický celek nezískal ani jednu výhru v prvních třech účastech v základní skupině v historii klubu. V ročníku 2011/12 se k neúspěšným vystoupením přimotal i český obránce Daniel Pudil. Bylo to v době, kdy Genk vedl oblíbený kouč Mario Been. Ovšem v konkurenci Chelsea, Valencie a Leverkusenu zaznamenal jen tři remízy a tři porážky. Na první vítězství v Lize mistrů čeká Genk dodnes…

4. AEK Athény

  • 21 zápasů
  • trvání série: 1994 – 2006

Dvanáct let byl klub z hlavního města Řecka demotivován neúspěchy na nejprestižnějším klubovém pódiu. V sezoně 2002/03 se zapsal do historie Ligy mistrů šesti remízami v šesti zápasech základní skupiny. Čekání na vytoužené vítězství ukončil až tým Llorenca Serry Ferrera. Bývalý kouč Barcelony či Betisu vedl AEK v úvodních třech zápasech podzimu 2006 (AC Milán 0:3, Anderlecht 1:1, Lille 1:3). Ve 4. kole však doma zdolal Lille 1:0 a dvanáctileté čekání uťal.

3. Spartak Moskva

  • 22 zápasů
  • trvání série: 2000 – 2006

Také v Moskvě měli z Ligy mistrů bolesti v břišní dutině. Bohatý Spartak s řadou nákladných zahraničních hvězd nebyl schopný vyhrát zápas v Lize mistrů rovných šest let. Série byla ukončena výhrou nad Sportingem. Sedmnáct marných pokusů jde za ruskou trenérskou ikonou Olegem Romancevem. Po vítězství nad Arsenalem 4:1 nevyhrál zbylých 5 duelů v ročníku 2000/01, všech 6 zápasů v sezoně 2001/02 a všech 6 duelů na podzim 2002 (skóre 1:18). Se sedmnácti zápasy v řadě bez výhry držel dlouholetý trenérský rekord Ligy mistrů. Až do středečního večera…

1.–2. FCSB / Steaua Bukurešť

  • 23 zápasů
  • trvání série: 2006 – 2013

Bývalá chlouba Rumunska také prožívala perné časy v nejprestižní evropské soutěži. Sedm dlouhých let čekala na vítězství, ve třiadvaceti neúspěšných duelech měla ještě horší bilanci než Slavii – sedm remíz a šestnáct porážek. Negativní bilanci docílila napříč čtyřmi účastmi v základních skupinách. Co je zajímavé, jednou porážkou se pod rekordní šňůru podepsal legendární záložník Gheorghe Hagi. Tým vedl pouze v úvodním zápase základní skupiny v Praze proti Slavii (1:2). Den po utkání kvůli neshodám s majitelem Becalim rezignoval.

1.–2. SK Slavia Praha   

  • 23 zápasů
  • trvání série: 2007 – dosud

Putování Ligou mistrů začalo pro Slavii vítězstvím nad Steauou (2:1), pak ovšem následovalo osm remíz a patnáct porážek. Pokud by Slavia nezvítězila ani v příštím kole (Villareal), stane se se čtyřiadvaceti zápasy samostatným historickým rekordmanem soutěže. Kdo už se však na čele osamostatnil, je Jindřich Trpišovský. Duelem s Arsenalem překonal individuální trenérský rekord – stal se koučem s nejdelší sérií bez výhry v Lize mistrů (18 utkání), čímž překonal Olega Romanceva (17 zápasů se Spartakem Moskva).

#TýmZVRPSkóreB
1PSG440020:512
2Real440013:712
3Arsenal43108:310
4Como430119:69
5Barcelona430114:69
6Aston Villa430112:69
7Manchester City430112:79
8Liverpool430114:109
9Bruggy430111:79
10Sporting43018:49
11Real Betis43018:69
12Dortmund43017:59
13Bayern422012:58
14Stuttgart42117:47
15Inter Milán42028:66
16Linz420210:96
17Manchester Utd.42028:86
18Galatasaray42028:96
19Fenerbahce41216:115
20AS Řím411210:84
21Šachtar41124:44
22Viking FK41129:104
23Atlético41124:54
24Eindhoven41123:44
25Bodö/Glimt41124:94
26FC Porto41036:73
27Neapol41036:113
28Villarreal41038:143
29AEK Atény41035:113
30Lipsko41035:113
31Sabah Baku41034:103
32Feyenoord41034:113
33Lens41034:163
34Slavia40135:91
35Lille40134:101
36Slovan Bratislava40041:170
  • Osmifinále
  • Play-off

 

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