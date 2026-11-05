Nejdelší čekání na výhru v Lize mistrů: Slavia dorovnala Rumuny, Trpišovského antirekord
Ano, středeční druhý poločas byl ze strany českého mistra výborný. Arsenal se obával o vítězství a trenér Mikel Arteta pronesl následující slova. „Když nabídnete Slavii prst, vezme si celou ruku. Dali nám lekci.“ Přesto sešívaní prohráli 1:2 a v Lize mistrů čekají na vítězství už od roku 2007. Po neúspěchu s Gunners patří společně se Steauou mezi týmy s nejdelší sérií bez vítězství v Lize mistrů. Pokud by za tři týdny neporazili ani španělský Villareal, v pomyslné tabulce se na čele osamostatní. Projděte si týmy, které čekají na výhru v milionářské soutěži nejdéle.
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5. KRC Genk
- 18 zápasů
- trvání série: 2002 – dosud
Belgický celek nezískal ani jednu výhru v prvních třech účastech v základní skupině v historii klubu. V ročníku 2011/12 se k neúspěšným vystoupením přimotal i český obránce Daniel Pudil. Bylo to v době, kdy Genk vedl oblíbený kouč Mario Been. Ovšem v konkurenci Chelsea, Valencie a Leverkusenu zaznamenal jen tři remízy a tři porážky. Na první vítězství v Lize mistrů čeká Genk dodnes…
4. AEK Athény
- 21 zápasů
- trvání série: 1994 – 2006
Dvanáct let byl klub z hlavního města Řecka demotivován neúspěchy na nejprestižnějším klubovém pódiu. V sezoně 2002/03 se zapsal do historie Ligy mistrů šesti remízami v šesti zápasech základní skupiny. Čekání na vytoužené vítězství ukončil až tým Llorenca Serry Ferrera. Bývalý kouč Barcelony či Betisu vedl AEK v úvodních třech zápasech podzimu 2006 (AC Milán 0:3, Anderlecht 1:1, Lille 1:3). Ve 4. kole však doma zdolal Lille 1:0 a dvanáctileté čekání uťal.
3. Spartak Moskva
- 22 zápasů
- trvání série: 2000 – 2006
Také v Moskvě měli z Ligy mistrů bolesti v břišní dutině. Bohatý Spartak s řadou nákladných zahraničních hvězd nebyl schopný vyhrát zápas v Lize mistrů rovných šest let. Série byla ukončena výhrou nad Sportingem. Sedmnáct marných pokusů jde za ruskou trenérskou ikonou Olegem Romancevem. Po vítězství nad Arsenalem 4:1 nevyhrál zbylých 5 duelů v ročníku 2000/01, všech 6 zápasů v sezoně 2001/02 a všech 6 duelů na podzim 2002 (skóre 1:18). Se sedmnácti zápasy v řadě bez výhry držel dlouholetý trenérský rekord Ligy mistrů. Až do středečního večera…
1.–2. FCSB / Steaua Bukurešť
- 23 zápasů
- trvání série: 2006 – 2013
Bývalá chlouba Rumunska také prožívala perné časy v nejprestižní evropské soutěži. Sedm dlouhých let čekala na vítězství, ve třiadvaceti neúspěšných duelech měla ještě horší bilanci než Slavii – sedm remíz a šestnáct porážek. Negativní bilanci docílila napříč čtyřmi účastmi v základních skupinách. Co je zajímavé, jednou porážkou se pod rekordní šňůru podepsal legendární záložník Gheorghe Hagi. Tým vedl pouze v úvodním zápase základní skupiny v Praze proti Slavii (1:2). Den po utkání kvůli neshodám s majitelem Becalim rezignoval.
1.–2. SK Slavia Praha
- 23 zápasů
- trvání série: 2007 – dosud
Putování Ligou mistrů začalo pro Slavii vítězstvím nad Steauou (2:1), pak ovšem následovalo osm remíz a patnáct porážek. Pokud by Slavia nezvítězila ani v příštím kole (Villareal), stane se se čtyřiadvaceti zápasy samostatným historickým rekordmanem soutěže. Kdo už se však na čele osamostatnil, je Jindřich Trpišovský. Duelem s Arsenalem překonal individuální trenérský rekord – stal se koučem s nejdelší sérií bez výhry v Lize mistrů (18 utkání), čímž překonal Olega Romanceva (17 zápasů se Spartakem Moskva).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Real
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3
Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4
Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7
Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11
Real Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12
Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24
Eindhoven
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26
FC Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27
Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29
AEK Atény
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30
Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33
Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off