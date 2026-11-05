Je Slavia dál než loni? Data z Arsenalu: nejlepší a druhý nejmladší poločas v Evropě
Širší kontext zní: další „slavná“ prohra a prodloužení čekání na vítězství v Lize mistrů, s Arsenalem prohrál český mistr 1:2. Při bližším pohledu ale lze zároveň konstatovat, že Slavia 45 minut hrála proti mistrovi Anglie a jednomu z nejlepších týmů na světě extrémně dobrou partii. Tomáš Holeš sám pravil: „Byl to od nás jeden z nejlepších poločasů v Evropě.“ Bylo to opravdu tak? A posunula se Slavia od svého minulého vystoupení v Lize mistrů?
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Když si vybavíme velké evropské večery Slavie, je z čeho vybírat. „Sešívaní“ už se pod Jindřichem Trpišovským v Edenu či v zahraničí postavili lecjakým gigantům a stejně tak zažili mnohé úspěšné zápasy.
Přesto druhá půle proti Arsenalu vyčnívá, po zápase to tak cítil Wiktor Nowak, Jindřich Trpišovský i Tomáš Holeš. „Je možné, že to byl nejlepší evropský poločas za dlouhou dobu, vždyť jsme v něm porazili Arsenal 1:0, přestříleli jsme je, mačkali jsme je,“ popisoval kapitán týmu.
Není to jen pocit, dokládá ho pár čísel: Slavia si ve druhém dějství vytvořila šance o hodnotě 2,2 xG, šestkrát ohrozila branku, prakticky vyrovnala držení míče a sama jen jeden pokus na bránu inkasovala. To vše proti mistrovi Anglie a finalistovi Ligy mistrů z minulé sezony. „Ukázali, že jsou jedním z favoritů i pro tento ročník,“ hodnotil ještě po dost trudné první půli v televizi Nova Sport bývalý hráč Karel Piták.
Raya se nadřel
Mikel Arteta byl viditelně naštvaný hned po závěrečném hvizdu. Jeho tým není zvyklý inkasovat tolik šancí, především od týmů (s prominutím) takového kalibru. Tak velké šance si dle xG za poslední rok proti Kanonýrům vytvořili jen Aston Villa, Manchester City, PSG a Bayern Mnichov.
Jen proti Němcům a Clubu Bruggy před rokem si brankář David Raya musel připsat 6 a více zákroků. Do jisté míry vyznamenání pro český tým. „Opravdu se máme ještě co učit. Čekali jsme něco jiného, ale jsme rádi za výhru,“ říkal pokorně Arteta.
To je srovnání se soupeři Arsenalu, ale opravdu Slavia odehrála svůj vlastní nejlepší evropský poločas za dlouhou dobu? Přeci jen Jindřich Trpišovský označil některé individuální výkony s nadsázkou za „nadlidské“. Na místě je i argument, že šlo o její nejlepší evropský poločas vůbec...
Když totiž srovnáme evropská vystoupení Slavie pod Trpišovským, vyšší xG než během středečního večera si za jeden poločas vytvořili „sešívaní“ jen v pěti utkáních.
Na remízu 1:1 ze Sivassporu (2022) v Konferenční lize zřejmě nikdo v superlativech vzpomínat nebude, očekávané góly navíc ovlivnila neproměněná penalta Lukáše Provoda. Větší šance si slávisté také vytvořili v poločasech s Šeriffem Tiraspol (3:2 a 6:0). Druhý výsledek je dodnes nejvyšší domácí evropskou výhrou, moldavský celek je ale nesmyslné srovnávat s těžkou váhou Londýňanů.
Top ofenzivní poločas
Srovnatelný je z hlediska očekávaných gólů i druhý poločas s Bodö/Glimt z loňského září. I ten ale přichází s velkými uvozovkami, jelikož ho slávisté technicky prohráli (1:2) a navíc sami inkasovali šance o 2,7. No a nejčerstvější „top ofenzivní poločas“ proběhl relativně čerstvě proti Sabahu (2,2 xG), na prohru 0:2 by ale spíš nejraději každý zapomeněl. Proti Arsenalu zároveň zaznamenali 6 střel na bránu, což za poločas zvládli pod Trpišovským jen pětkrát – se Zoryou, Leverkusenem a Šeriffem (rovněž 6), s Bodö (7) a gibraltarským Saint Joseph’s (9).
|NEJVYŠŠÍ POLOČASOVÉ xG V EVROPĚ POD JINDŘICHEM TRPIŠOVSKÝM
|SOUPEŘ
|SEZONA
|POLOČAS
|xG
|Sivasspor
|2022/23
|druhý
|2,69
|Šeriff
|2023/24
|druhý
|2,64
|Šeriff
|2023/24
|druhý
|2,44
|Sabah
|2026/27
|druhý
|2,24
|Bodö/Glimt
|2025/26
|druhý
|2,20
|Arsenal
|2026/27
|druhý
|2,17
Čistě dle čísel tak šlo opravdu o to evropské představení, které fanoušci od Slavie chtějí, srovnatelné se slavnými zápasy s Barcelonou (1:2) a venku s Dortmundem (1:2). „Když už prohrát, tak prohrát po takovém druhém poločase,“ mínil Trpišovský.
Před rokem příliš takových slov nepadalo. Ano, Slavia měla po prvních čtyřech zápasech Ligy mistrů o jeden bod více, ale z výkonů panovalo větší rozčarování než nyní. Jindřich Trpišovský o tom rozsáhle po utkání promluvil.
„Blbě se to říká, když máme jeden bod, ale jsme dál než loni, jsme na dobré cestě. Tehdy jsme odehráli lépe některé zápasy v defenzivě, třeba na Atalantě, ale určitě jsme nebezpečnější. Když srovnám, jak jsme třeba na Interu loni vlastně neexistovali do ofenzivy... Myslím si, že příští zápas budeme zase lepší. Obecně máme kvalitnější zbraně směrem nahoru, víc vstupů do šestnáctky, získáváme území průnikovým driblinkem, máme rychlost nahoře,“ vyprávěl.
Je pravdou, že Slavia si vytvořila více šancí, než po prvních čtyřech zápasech loni (8 xG ku 5,3), má víc střel na bránu (20 ku 16), více úspěšných přihrávek (1221 ku 1045), držení míče (46 % ku 42 %). Zlepšení je vidět.
Chvála se rozbíjí na neúspěchu
Problémem je, že kýženou výhru to nepřináší. A co víc, Slavia je nadále v mnohých ukazatelech úplně vespodu všemožných statistických žebříčků. Hlavně v tom nejdůležitějším – bodech, méně má jen Slovan Bratislava. Veškerá interní i externí chvála se navíc rozbíjí na bolavém neúspěchu, jakou byla třeba blamáž v Baku. A jak nyní vypadá, že Slavia prohrála doma s Lens, které od Coma schytalo doma devět gólů?
|SLAVIA
|METRIKA
|ARSENAL
|První půle
|0,2
|xG
|1,7
|1/0
|Střely (na bránu)
|7/4
|40,2 %
|Držení míče
|59,8 %
|179
|Přihrávky
|251
|4
|Centry
|8
|Druhá půle
|2,2
|xG
|0,4
|15/6
|Střely (na bránu)
|4/1
|48,2 %
|Držení míče
|51,8 %
|196
|Přihrávky
|216
|8
|Centry
|1
Možná je třeba zmínit ještě jeden fakt - Slavia k Lize mistrů zřejmě přistupuje jinak, než tomu bylo v předchozích letech. Kdyby byl cíl brát body za každou cenu, možná by ukázala na jiné složení kádru, místo toho jde cestou vyvíjení a zlepšování hráčů.
Pro vysvětlení: proti Arsenalu nastoupila druhá nejmladší jedenáctka, kterou kdy Trpišovský v evropských pohárech nasadil (24,3 let). Úplný rekord drží pár týdnů stará sestava z Fenerbahce (24 let).
Pro minulé sezony nemyslitelné, vždyť během vystoupení v Lize mistrů v sezoně 2019/20 hráli fotbalisté s průměrným věkem 27,1 let. „Od některých kluků byl vidět větší respekt, než jsme chtěli. Z toho padl třeba první gól,“ podotkl Trpišovský.
Těžko ale říct, jak to fanoušky uchlácholí. Jde jen o čísla a fajnový dojem z dobré hry i top poločasu, kde se Slavia vyrovnala jednomu z nejlepších týmů v Evropě. Nadšení z výhry, body do tabulky a body do koeficientu nepřibývají.
Pokud existuje po Arsenalu nějaká mlha euforie, za pár dní se rozplyne a zůstane jen realita tabulky. A vzhledem, že další soupeři jsou Villarreal, Bayern Mnichov, Porto a Aston Villa, možná převládne deprese, že ani zlepšení oproti minulému roku rekordní šňůru bez výhry neukončí.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Real
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3
Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4
Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7
Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11
Real Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12
Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24
Eindhoven
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26
FC Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27
Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29
AEK Atény
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30
Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33
Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
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