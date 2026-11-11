Laukovy pěsti nakoply Pardubice k otočce v Lize mistrů. Dobrá práce, popsal rvačku
PŘÍMO Z LAPPEENRANTY | Za týden stačí Pardubicím domácí plichta k postupu do čtvrtfinále play off Ligy mistrů. V Lappeenrantě to nebyl špacír růžovou zahradou, ale o to cennější je výhra 3:2, k níž český zástupce musel vynaložit nemalé úsilí. Dynamo prohrávalo 1:2 a nebezpečně ztrácelo otáčky, jako nakopávák za už vyrovnaného stavu posloužila kurážná bitka Jakuba Lauka s Mikkem Perttu. Vítězný gól pak ve třetí části obstaral Miguel Tourigny.
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Na jihovýchod Finska vyrazil do posledního místa narvaný speciál i s fanoušky a klubovými partnery, jichž vyrazilo téměř sto padesát, a vytvořili vítězům domácí kulisu. Extraligoví manažeři bohatších klubů by si docela pošmákli, ve žlutém dresu Saipy by našli pár hodně zajímavých jmen, třeba bruslařského mistra Nicholase Zabaneha.
Tomáškova chyba
Dynamo moc nechápalo, jak mohlo ztratit rychle pořízené vedení v přesilovce. V podstatě to byl nesmysl. Nejprve smůla mixovaná s klikou domácích. Jeden z jejich hráčů v obraně zlomil hůl, nechal se vystřídat, přičemž k novému borci na placu zrovna přicestoval puk, následoval ofenzivní úprk a krásný gól Salomäkiho na 1:1. Druhé inkaso si vyčítal David Tomášek, s pukem vycestoval ze zóny domácích až do vlastní, mohl v klidu přihrávat svým, ale puk zadrbal a pak nahrál soupeři na obrátku. Pardubice z pohodové převahy spadly do manka, přišly o momentum a mohly ještě párkrát inkasovat.
Jakmile hosté přežili Laukovo vyloučení ke konci první třetiny, čekalo se, co nastane z jejich pohledu. Pomohla individuální akce Matěje Stránského s jistým podceněním bránícího hráče. Pardubický kanonýr kvalitně vypálil a betonem vyražený kotouč záhy napálil nad skoro ležícím gólmanem Piiroinenem. Mohlo (a mělo) být i lépe, to by ovšem Češi museli využít dvojnásobnou přesilovku, byť krátkou v podobě 19 sekund.
Švéd skočil Laukovi na krk
Začalo se přiostřovat, Jiří Smejkal oplatil domácím faul u hrazení, ale sudí podivně nedali hostům další přesilovku. Finále znervóznělé partie obstaral po konci druhé třetiny Jakub Lauko hutným pěstním soubojem s Mikkem Perttu. Čech měl navrch, vyhrál a cestou do kabin děkoval desítkám pardubických fans za aplaus. „Byl tam zákrok na Davida Tomáška, to se nikomu z nás nelíbilo. Vznikla skrumáž, Švéd mi skočil zezadu na krk, hodil mě na led, tak jsem se zvedl, shodil jsem to. Dobrý, vyhraná bitka, bohužel v Lize mistrů to znamená konec zápasu,“ popsal Lauko.
Byl to hodně dobrý moment do kabiny hostů, kteří byli ve třetí třetině lepší při řešení ofenzivních možností. Jednu takovou a nakonec vítěznou vyřídil Miguel Tourigny. „Vyhrálo se, otočili jsme to, takže asi dobrá práce,“ usmíval se někdejší útočník Bostonu či Minnesoty.
SaiPě chyběli Češi
Co je třeba zmínit? Saipa nastoupila bez osmi (!) zraněných hráčů základního kádru, včetně obránce Ondřeje Trejbala a reprezentačního útočníka Petra Fridricha. Ale nebylo to až tak znát. Věkový průměr domácích spadl pod 23 let, ale prokázal, že je správně vedený a že tolik nezáleží na složení sestavy. Což je práce finské legendy Raima Helminena a sportovního manažera Harriho Aha, jenž stojí za minulými velkými úspěchy Kärpätu Oulu.
Na hráčích vidíte, jak skvěle jsou fyzicky připraveni, zaujmou dynamickým bruslením, startem na kotouč, to vše naládované do jednoduché, avšak účinné hry.