Liga mistrů ONLINE: Kovář s PSV čelí Realu, Daňkův LASK jede do Norska. Arsenal - Dortmund
Real Madrid se pokusí ve fotbalové Lize mistrů vyhrát i pátý zápas v ligové fázi. Jeho soupeřem dnes bude PSV Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem. Zápas začne ve 21:00. Atraktivním duelem bude také souboj vítěze Premier League aloňského finalisty soutěže Arsenalu s Dortmundem. Všechny ONLINE přenosy sledujte na webu iSport.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Zatímco Real je spolu s obhájcem trofeje Paris St. Germain jediným stoprocentním týmem v soutěži, PSV má ze čtyř utkání čtyři body a v tabulce 36 mužstev mu patří 24. místo. V součtu se španělskou ligou může „Bílý balet“ vyhrát desáté utkání v řadě. Na Eindhoven narazí poprvé od března 1989, kdy ho ve čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí - předchůdce Ligy mistrů - vyřadil až po prodloužení.
Linec se záložníkem Kryštofem Daňkem má šanci po výhrách nad Sportingem Lisabon a Slovanem Bratislava ještě vylepšit své postupové vyhlídky na hřišti Bodö/Glimt. Čtvrté Como nastoupí po rekordním vítězství 9:1 nad Racingem Lens proti AEK Atény, který v uplynulých třech kolech vždy prohrál.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2
Real
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3
Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4
Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6
Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7
Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11
Real Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12
Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16
Linz
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18
Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24
Eindhoven
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25
Bodö/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26
FC Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27
Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29
AEK Atény
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30
Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32
Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33
Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0
- Osmifinále
- Play-off