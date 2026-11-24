Inspirace pro Hradec: jak Příbram naháněla Benfiku. Hlavatý o mládežnické Lize mistrů
Zažil nejvyšší návštěvu na mládežnickou Youth League, což je Liga mistrů pro fotbalisty z dorostu nebo rok po něm, v Česku. Současný kapitán Pardubic Michal Hlavatý prožil jízdu soutěží v sezoně 2015/16 s Příbramí, která se jako jediný český klub probila do jarní části. Nyní ji může napodobit Hradec Králové, který ve středu čeká první duel s kazašským Kairat Almaty. „Pro kluky je to první setkání s opravdu velkým fotbalem,“ říká záložník.
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V Hradci přišlo na první kolo s albánským sokem 2300 lidí. Vy jste se poměřili s Benfikou Lisabon před více než sedmi tisíci. Jak jste to bral?
„Tehdy lidi na fotbal v Příbrami moc nechodili a najednou se strhla taková mela. Dost lidí přišlo už na CSKA Moskva, ale na Benfiku bylo úplně plno, to byl nesmysl. Koukali jsme. Přišlo hodně dětí ze škol, s kterými spolupracovala akademie, ale prostě bylo vyprodáno. Úplně jsme koukali.“
I na soupeře?
„No… Měli jsme kabiny pod umělkou a z nich jsme koukali, jak hráli bago. Říkali jsme si: Ty, vole, to bude 15:0 pro ně, kolotoč jako kráva. Benfika tehdy měla s Barcelonou nejlepší akademii. V létě předtím odšel z jejich týmu Renato Sanches do Bayernu asi za 40 milionů eur.“
Nenáročný fotbal, nepůjčili nám míč
Přesto jste dotáhli zápas až k penaltám. Čím to?
„Oni jsou balleři, ale zase trochu ledabylí. Moc se netlačili dopředu, ale kdyby podle mě chtěli, to bago byla fakt jízda… Hráli trochu nenáročný fotbal, ale když ti nechtěli půjčit míč, tak ti ho prostě nepůjčili. Ale my jsme byli hladovější a namotivovanější.“
Takže typické české vlastnosti.
„Byla tam ta týmovost, která se opakuje v reprezentacích. Měli jsme zápas zvládnout v normální době, na velké šance jsme vyhráli. Oni jsou lepší, ale my to zvládneme pracovitostí. Jenže pak si stejně řekneš, že kdyby na sebe byli trošku náročnější, tak nás museli vypráskat.“
Nepomohlo vám počasí?
„Byl únor, sněžilo, hřiště bylo tak z půlky pokryté. Podle mě to klukům moc nevonělo, z letadla byli ještě vyhřátí. Zaskočilo je to, to bylo vidět.“
Nejlepší tým? Z Rumunska!
Než jste se dostali na Benfiku, museli jste překonat tři soupeře. Pamatujete si zápasy do detailů?
„Stejně jako to má teď Hradec, to bylo rozdělené na mistrovskou a nemistrovskou část, která kopíruje velkou Ligu mistrů. Vyřadili jsme Moldavce, Kišiněv, a pak šli na Rumuny. Musím říct, že Constanta byla suverénně nejlepší ze všech, se kterými jsme hráli. Mnohem lepší než Benfica. Vyhráli jsme oba zápasy, ale u nás doma to mělo být tak 10:0 pro ně. To jsem nezažil - nesmyslní hráči. Pak jsme dali CSKA na penalty a přišla Benfica.“
Nepodceňujete se? Přece jste měli velmi dobrý tým, byli jste mistři.
„Já jsem se k titulu dostal jako slepý k houslím. Sezonu předtím vedla devatenáctka po půlce sezony ligu úplně jasně, mě posunuli ze sedmnáctky. Trénoval jsem s nimi, ale chodil hrát za sedmnáctku. Po titulu odešli Aleš Matějů a Honza Suchan do Plzně. Naskočil jsem až v další sezoně. Ale je pravda, že tam byl Martin Jedlička, Matěj Chaluš, Karsten Ayong, Roman Květ, Denis Laňka, mladej Polidar, Matoušek. Do ligy se dostalo šest až sedm kluků.“
Jak se hraje Youth League?
Hradec Králové jako český šampion hraje mistrovskou větev soutěže. V té druhé kopírující klasickou Ligu mistrů nastupuje pražská Slavia díky postupu prvního mužstva do Champions League. Vršovičtí mladíci figurují v ligové fázi a po třech z šesti kol mají plný počet devíti bodů. V tabulce 36 účastníků jim patří lichotivé druhé místo a jsou velmi blízko postupu.
V prvním kole Hradec překonal Partizan Tirana (6:0 venku, 3:0 doma), proto ve středu poprvé nastoupí proti Kairatu Almaty. V případě úspěchu by se na jaře připojil s dalšími devíti postupujícími k dvaadvacítce z druhé větve. České maximum drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále.