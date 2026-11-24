Jak se vydělává v Bodö/Glimt. U fenoménu a loňského soupeře Slavie nebrali nejvíc hráči
- Úspěchy v evropských pohárech přinesly fotbalistům a realizačnímu týmu norského Bodö/Glimt rekordní příjmy.
- Trenér Kjetil Knutsen vykázal za rok 2025 příjmy přes 25 milionů norských korun (asi 57 milionů Kč).
- Nadstandardní odměny jsou postavené především na štědrých prémiích za výkony v Evropě, díky nimž se klubu daří udržet norské reprezentanty doma.
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Tažení evropskými poháry udělalo z malého klubu z norského severu nejen fotbalový fenomén, ale také mimořádně výnosný podnik. Podle údajů z úvěrových registrů, které zveřejnil regionální deník Avisa Nordland a převzala další norská média včetně televizní stanice TV 2 či listu VG, si klíčové postavy Bodö/Glimt přišly za mimořádně vydařený rok 2025 na historické částky.
Nejvýše v žebříčku figuruje strůjce klubového vzestupu. Příjem osmapadesátiletého trenéra Kjetila Knutsena, o němž v minulosti uvažovala Sparta, činil 25,34 milionu norských korun (zhruba 57,5 milionu Kč). Oproti předchozímu roku si zkušený kouč polepšil téměř o 10 milionů norských korun (přes 22 milionů Kč).
Proč došlo k odkrytí příjmů
Pozadu nezůstali ani lídři kabiny. Kapitán týmu a norský reprezentant Patrick Berg vykázal příjem přes 18 milionů norských korun (přibližně 41 milionů Kč), což představuje meziroční skok o více než 5 milionů norských korun. Těsně za ním skončil křídelník Jens Petter Hauge s částkou 17,3 milionu norských korun (téměř 39,5 milionu Kč).
Průměrný příjem hráčů předpokládané základní sestavy pro dnešní duel Ligy mistrů proti rakouskému Linci vychází podle propočtů televize TV 2 na 10,9 milionu norských korun (asi 24,8 milionu Kč).
Kde se částky vzaly? Norsko každoročně zveřejňuje kompletní daňové přehledy všech občanů. Oficiální údaje za rok 2025 budou zpřístupněny 2. prosince, norská média ale již nyní tradičně mapují příjmy veřejně známých osobností prostřednictvím komerčních úvěrových registrů.
Rozhodují evropské prémie
Vedení klubu i samotný trenér ale upozorňují, že nejde o fixní základní platy, nýbrž o celkové zdanitelné příjmy, do nichž výrazně promlouvají výkonnostní bonusy. Je to součást systému, který vynesl klub zpoza polárního kruhu na výsluní.
Bodö/Glimt má za minulý rok za sebou účast v semifinále Evropské ligy a první postup do hlavní fáze Ligy mistrů. V posledních letech došlo také na konfrontaci s dvěma českými soupeři. V předkole Konferenční ligy vyřadilo Bohemians, v minulém ročníku Ligy mistrů remizovalo na Slavii 2:2.
„Pro klub je nesmírně důležité, aby se vydělané peníze vracely hráčům formou prémií. Chci proto zdůraznit, že je velký rozdíl mezi tímto systémem a pevným základním platem,“ vysvětlil trenér Knutsen v rozhovoru pro TV 2.
K vlastním výdělkům pak s nadhledem dodal: „Ta přesná čísla jsem neviděl, ale pro mě je důležité i to, kolik odvádím na daních zpět společnosti.“
Mimo Norsko by brali více
Podle bývalého norského obránce a současného experta TV 2 Yawa Amankwaha jsou odměny naprosto zasloužené. Připomněl, že v zahraničí by opory týmu braly ještě výrazně více – například u Patricka Berga se dříve spekulovalo o nabídkách z americké MLS na úrovni 50 milionů norských korun ročně.
Právě chytrý bonusový model však umožňuje klubu udržet osu týmu pohromadě a konkurovat evropské elitě.
„Úroveň odměňování v Bodö/Glimt je tvrdou investicí do kontinuity. Díky tomu, že hráči znají herní systém celé roky, dokážou hrát na úrovni Ligy mistrů,“ zhodnotil Amankwah.