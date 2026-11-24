Provodův záhadný podzim: forma, zranění či vyčerpání? Trpišovský: O operaci vím týden
Je rozhodnuto, možná nejlepší hráč minulého ligového ročníku Lukáš Provod míří na operaci kolene. Dlouholetá opora Slavie tak zmešká nejen středeční zápas Ligy mistrů s Villarrealem, ale i minimálně zbytek podzimu. Jde o tečku za individuálně nepříliš povedeným podzimem, ve kterém se obvyklá mašina na body herně trápila. Mluvilo se o formě, nutnosti ho rozehrát v zápasech, nyní se zdá, že za vším stály zdravotní potíže. „Forma s nimi nesouvisela,“ říká ale Jindřich Trpišovský.
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Minulá sezona? Ofenzivní bilance 8+12. Ta předminulá? 4+15. Lukáš Provod opravdu nemalým dílem přispěl k tomu, že Slavia dvakrát v řadě slavila titul. V této sezoně je čerstvý třicátník jen přízrakem toho borce z úspěšných let. I přes patnáct odehraných zápasů zapsal jen dva góly a jednu asistenci, v mnohých utkáních navíc působil vyčerpaně. Chyběla klasická dynamika, schopnost jít jeden na jednoho, kvalita kolem šestnáctky.
Mlčení o zdravotních problémech
Není tak divu, že téma Provodovy formy se objevovalo častěji. V pozápasových rozhovorech, na tiskových konferencích i ve fanouškovských diskuzích. Pro ty, kteří měli pocit, že je český reprezentant posílán do zápasů na sílu, měl ale kouč jasnou odpověď. Přiznal, že jeho talisman není v nejlepší formě, ale často mluvil o potřebě jeho lídrovských schopností či výšce – oba faktory Slavia v létě ztratila. O čem nemluvil, ale byly zdravotní trable.
„Jede na mistrovství světa, nemá přípravu... ten kluk potřebuje někde brát. Všichni se mu snažíme pomoct, víme, že to není dobré. Je jen jedna cesta: nabrat herní kondici v zápasech. Někomu pomůže, že ho zavřete tři týdny s kondičákem, Provimu nejvíc pomůže, když hraje. Nefunguje to tak, že někoho zavřete na čtrnáct dní a bude to automaticky lepší. Hezky se řekne, že jedeme na Letnou a posadíte Provoda, ale není to tak jednoduché,“ vyprávěl Trpišovskýv podcastu Město se třese po dvou utkáních, kdy vyždímaného Provoda nasadil do derby a v zápase se Zbrojovkou.
Provod: Už nemůžu bát nápomocný
Nyní ale přichází jiný pohled na věc, který do veřejného prostoru hodil sám hráč, který rozhodnutí absolvovat v příštích dnes operaci oznámil na svých sociálních sítích. „Od mistrovství světa jsem se i přes diskomfort v koleni snažil pomáhat na hřišti a přispívat k dosažení společných cílů. Bohužel se situace dostala do bodu, kdy už koleno není v takovém stavu, abych byl týmu nápomocný,“ napsal. Plán je takový, že by se měl český reprezentant vracet v průběhu zimní přípravy.
Jak to tedy bylo? Věděl realizační tým o Provodově diskomfortu celou dobu, a přesto ho nasazoval? Celá situace je trochu komplikovanější a nutno říct, že stále trochu záhadná. Podobně jako celkový křídelníkův zdravotní stav. Pro rekapitulaci: slávista si v roce 2021 přetrhl vnitřní křížový vaz. Po dlouhé absenci následoval pozvolný návrat do formy, než zvládl odehrát několik utkání v řadě na vysoké úrovni, trvalo to. Vysokého leváka i přes výtečné výkony často zabrzdilo další zranění - v zimě 2025 všechny vystrašil, když předčasně letěl z portugalského kempu na magnetickou rezonanci, koleno se pak ozvalo ještě párkrát.
Trpišovský: Někdy se to někdy zlepší, někdy zhorší
Ani v této sezoně nebyl vývoj jeho stavu lineární. „Zhoršilo se to až v poslední době. Na začátku to nebyl ten důvod, tím bylo mistrovství světa, absence přípravy a dopad posledních dvou až tří let, kdy tu byl nevytěžovanější hráč. Jeho forma s tím úplně nesouvisela. Před Artisem jsme spolu mluvili a říkal mi, že se cítí stoprocentně zdravý,“ vrátil se Trpišovský k jen dva týdny starému zápasu a následně i ke svému starému výroku o nutnosti Provoda nasazovat.
„Říkal jsem, že potřebuje hrát, protože jsme prošli velkou obměnou a potřebovali jsme ho kvůli organizaci. Cítili jsme, že nejsme fyzicky tak na tom, jak potřebuje, ale že jde na operaci je pro mě týden stará informace. Neřešili jsme zdravotní diskomfort, ale chybějící energii. Původní plán byl takový, že vše dožene v první repre pauze a pak přijde zima, kdy bude mít asi po třech letech zimní přípravu. Ta věc, kterou má, se někdy zlepší, někdy zhorší, je to o bolesti. Některé tréninky minulý týden absolvoval pod prášky, ale už nezabíraly.“
Válec i bez opor, co Liga mistrů?
I tak je nutné zmínit, že i s „polovičním“ Provodem, bez Tomáše Chorého, bez Davida Douděry, Oscara či bez Jana Bořila, tedy výrazných osobností minulé sezony, Slavia ligou kráčí neohroženě. Další zranění se jí také rozhodně nevyhýbají, ale má 37 bodů, v lize neprohrála. „Těší mě, že se to bodově nepromítlo. Víme, že když v jiných týmech vypadnou dva až tři hráči, je to velký zásah. Nám někdy chybí šest až sedm a zvládneme to, jako třeba teď v Olomouci,“ zmínil Trpišovský.
Jiná písnička je Liga mistrů, kde se čekání na vítězství nadále prodlužuje. Zápas s Villarrealem je další možností, jak to zlomit. „Snad se ta dosavadní zastupitelnost na postech opět promítne. Mrzí nás, že nebude třeba šest hráčů, kteří by nám hodně pomohli,“ ví trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14
Artis
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15
Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
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