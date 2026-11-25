ONLINE: Slavia - Villarreal. Sešívání chtějí v Lize mistrů ukončit sérii 23 duelů bez výhry
Fotbalisté Slavie se v dnešním utkání 5. kola ligové fáze Ligy mistrů proti Villarrealu pokusí ukončit sérii 23 zápasů bez vítězství v hlavní fázi soutěže. Utkání v Edenu začne v 18:45. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
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Slavia v dosavadním průběhu soutěže třikrát prohrála, jednou remizovala a v tabulce je na 34. místě. V pohárech čeká na vítězství už 19 zápasů, v hlavní fázi Ligy mistrů nevyhrála od roku 2007.
Villarreal v Lize mistrů zatím zvítězil pouze nad Neapolí, v minulém kole utrpěl debakl 0:6 s Paris St. Germain. O víkendu ve španělské lize prohrál v Barceloně 2:3, přestože vedl o dvě branky.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|3
Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4
Real Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|5
Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|6
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|7
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|8
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|9
Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|10
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|11
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|12
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|13
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|14
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|15
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|16
Bodö/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|17
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|18
Linz
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|19
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|20
FC Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|21
Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|22
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|23
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|24
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|25
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|26
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|27
Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Eindhoven
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|31
AEK Atény
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|32
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|33
Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0
- Osmifinále
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