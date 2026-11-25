Na choreo j*beme, jako vy na Ligu mistrů! Fanoušci Slovanu vytáhli vulgární transparent
Nespokojení fanoušci Slovanu rozvinuli během zápasu s Betisem vulgární transparent požadující vrácení peněz za vstupenky.
Tribuny na Tehelném poli se vyprazdňovaly před závěrečným hvizdem a střídajícího Tigrana Barseghjana vyprovázel pískot.
Při děkovačce u sektoru tvrdého jádra pak fotbalistům Slovanu odpovědělo jen mrazivé ticho.
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Fotbalisté Slovanu Bratislava úterní domácí porážkou s Betisem Sevilla vyrovnali negativní rekord Ligy mistrů. V prestižní soutěži prohráli třináctý zápas v řadě a napodobili tak nelichotivou sérii Olympique Marseille z let 2012 až 2020. Slovenský tisk ocenil, že domácí před přestávkou předvedli svůj nejlepší poločas v Lize mistrů, ale na první bod to bylo málo. Kolumbijec Cucho Hernández rozhodl dvěma hlavičkami o výhře hostů 2:0. Podle španělských médií stačil Betisu na čtvrtou výhru v soutěži jen tréninkový výkon.
Vulgární, ale vtipný transparent
Slovan poprvé neprohrál o tři a více branek jako v minulých kolech. Ale fanoušci na Tehelném poli měli ke spokojenosti daleko. Diváci rozvinuli transparent, v němž s použitím vulgárního výrazu žádali vrácení peněz za balíček vstupenek na Ligu mistrů. Když byl pět minut před koncem střídán Tigran Barseghjan, někdejší hrdina Slovanu, vyprovázely arménského záložníka pískot a výzvy k loučení. Hodně fanoušků opouštělo tribuny už dlouho před závěrečným hvizdem, a když šli hráči děkovat tvrdému jádru, odpovědělo jim mlčení.
Portál šport.sk napsal, že se hráči sice snaží, ale Slovan do této soutěže prostě nepatří, a proto dostává jednu facku za druhou. Připomněl, že v minulé sezoně Slovan neuspěl v méně náročné Konferenční lize a přesto neudělal žádné zásadní změny v kádru. V základní sestavě nebyla ani jedna z letních posil. Výsledkem je pět porážek, skóre 1:19 a poslední místo v tabulce.
Touré: Úroveň Ligy mistrů je příliš vysoká
Kouč Slovanu Yaya Touré na svého někdejšího trenéra v Manchesteru City Manuela Pellegriniho nevyzrál. Mrzelo ho, že jeho tým znovu inkasoval po standardní situaci. „V prvním poločase jsme začali dobře, část zápasu jsme také kontrolovali hru a kdybychom vydrželi do přestávky, mohl to být jiný zápas. Ale úroveň Ligy mistrů je příliš vysoká. V druhé části nám Betis vůbec nedal šanci," řekl trenér z Pobřeží slonoviny. Statistiky mu dávají za pravdu, ve druhém poločase se držení míče Betisu blížilo osmdesáti procentům.
Touré dodal, že další porážka je frustrující, ale hráče ocenil za odvahu. „V dalším utkání musíme zopakovat to, co jsme ukázali v první půli," řekl trenér Slovanu. Jeho svěřenci budou za dva týdny bojovat o první body opět doma proti Šachtaru Doněck.
Španělský deník El País byl podstatně kritičtější. Betisu podle něj stačilo pět minut zvýšeného úsilí, aby splnil povinnost a získal tři body. „Míč patřil Betisu a Slovanu nezbývalo než za ním běhat," napsal Diario de Sevilla a klubový web označil druhý poločas za „jedno velké bago".
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|3
Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4
Real Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|5
Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|6
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|7
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|8
Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|9
Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|10
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|11
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|12
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|13
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|14
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|15
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|16
Bodö/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|17
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|18
Linz
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|19
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|20
FC Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|21
Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|22
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|23
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|24
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|25
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|26
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|27
Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Eindhoven
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|30
Sabah Baku
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|31
AEK Atény
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|32
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|33
Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|34
Slavia
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0
- Osmifinále
- Play-off