ZNÁMKY Slavie: N’Guessanovo šílené riziko, Zima zažil lepší zápasy. Vlček byl skoro perfektní
Evropské prokletí pokračuje. Slavia bez finálky, Villarreal byl k poražení. Co červená? • Zdroj: iSport.tv
Špatný výkon to nebyl, jenže góly znovu chyběly... Slavia podlehla v Lize mistrů Villarrealu 0:1 a její čekání na vítězství v nejprestižnější klubové soutěži se protáhlo už na dlouhých 24 utkání. Proti Pražanům se v důležitých momentech otočil VAR, o čemž po utkání hovořil i trenér Jindřich Trpišovský. Jak si jednotliví slávisté vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší).
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