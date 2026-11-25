Zklamání je deset z deseti. Trpišovský po Villarrealu: Málokdy jde VAR v náš prospěch
Nemluvilo se mu snadno. Někde u hřiště ztratil kus své energie. Porážka 0:1 s Villarrealem s Jindřichem Trpišovským pořádně zacloumala. Ani v pátém zápase aktuálního ročníku Ligy mistrů Slavia nezvítězila. Přitom byla herně lepší než španělský soupeř, jenže v boxu se ani jednou nedokázala prosadit. V ofenzivě tentokrát havarovala. „Zklamání je deset z deseti,“ ucedil slávistický trenér.
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Nejste ve své kůži, že?
„Jsme zklamaní z výsledku. Chtěli jsme dát lidem víc než prohru. Chtěli jsme to dát klubu, chtěli jsme to dát sami sobě. Dneska se nám to ale zase nepovedlo. Zápas byl padesát na padesát, byli jsme aktivnější, ale fotbal se hraje na góly. Prohráli jsme, nedali jsme branku, v podstatě je to nejhorší možný scénář. Bylo to podobné jako minulý rok s Bilbaem. V druhé půli jsme chtěli zvýšit aktivitu. To se nám povedlo, ale pak jednou nebyl vzadu David Zima a dostali jsme gól. Villarreal nám dal lekci z efektivity. Celkově panuje velké zklamání. Kluci ale dali do zápasu maximum, nemůžeme nikomu nic vyčítat. Na druhou stranu jsme udělali spoustu technických chyb, nepomohli jsme si standardkou ani překvapivým řešením.“
Čekal jste víc od nigerijských křídel Ayaosiho a Suleimana?
„Víte, nám strašně záleželo na výsledku. Kdybychom hráli normální ligový zápas, vyřešili jsme to lépe. Kluci hrají Ligu mistrů první rok, hrozně chtějí, z čehož pak plyne neklid v ofenzivních situacích. Děláme spoustu věcí dobře, ale pak jsme v poslední třetině s míčem zbrklí, nepřesní. Třeba v Jablonci řešíme situace pod větším časoprostorovým tlakem než dnes, a vyřešíme je dobře. Proti Villarrealu nikoliv. Rozdíl je prostě v hlavě. Jediné, co oběma mohu vyčíst, je technická nedokonalost.“
Málokdy jde VAR v náš prospěch
Jak jste viděl sporné momenty? Odvolanou červenou kartu a penaltu?
„Nechci brečet po prohraném zápase, ale když si vybavím to, za co dostal Mikuláš Konečný červenou kartu proti Lens. Říkali nám, že to bylo oprávněné. Dobře. Ale pak faul na Mojmíra není na červenou. Nevím. Každý rozhodčí, i u videa, má jiný metr. Ale není to důvod porážky. Ve finále se má hrát jedenáct na jedenáct. V Evropě jsme na to zvyklí. Málokdy jde VAR v náš prospěch. Tak to prostě je. Měli jsme vyřešit situace z křídelních prostorů. Aspoň jednu dvě jako oni před rozhodujícím gólem.“
Sudí Obrenovič vám pak revokaci rozhodnutí vysvětloval. Přesvědčil vás?
„Říkal mi, že hráč chtěl hrát míč, a v tom případě ten faul není červený, ale žlutý. Že šlo o souboj o míč. Já mu říkal, že byl Mojma poslední, šel by sám na bránu. Ale on si stál za svým, že takový střet se posuzuje žlutou kartou.“
Zvládnete se z porážky oklepat? V neděli hrajete ligu s Baníkem…
„Máme na to dost času, ale zklamání je vážně veliké. Deset z deseti. Cítili jsme, že šance na úspěch byla značná. Musíme se prostě zmobilizovat, připravit se na Baník. Je to úkol nás z realizáku. Jak nás znám, kluci se zase vydají. Budeme chtít být úspěšní. Není jednoduché se opakovaně sbírat z porážek, ale my musíme vyběhnout se stejným válečnictvím jako dnes. Určitě uděláme nějaké změny v sestavě.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|3
Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4
Barcelona
|5
|4
|0
|1
|18:7
|12
|5
Real Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|6
Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|7
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|8
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|9
Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|10
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|11
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|12
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|13
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|14
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|15
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|16
Bodö/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|17
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|18
Linz
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|19
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|20
FC Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|21
Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|22
Villarreal
|5
|2
|0
|3
|9:14
|6
|23
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|24
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|25
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|26
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|27
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|28
Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|29
Eindhoven
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|30
AEK Atény
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|31
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|32
Sabah Baku
|5
|1
|0
|4
|5:14
|3
|33
Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|34
Slavia
|5
|0
|1
|4
|5:10
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0
- Osmifinále
- Play-off