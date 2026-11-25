Evropské prokletí pokračuje. Slavia bez finálky, nejzbytečnější letošní prohra?
Slavia stále čeká na výhru v Lize mistrů. Jak v letošním ročníku, tak už 24 zápasů hlavní fáze nejprestižnější fotbalové soutěže. Středeční večer proti Villarrealu mohl být tím, který negativní sérii přeruší, Sešívaní ale prohráli 0:1. To i kvůli velké nepřízni VARu, který zakročil hlavně v odvolané červené kartě a penaltě pro domácí. Redaktoři Deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík a Radek Špryňar v Prvním Dojmu Ligy naruby rozebírají smutný večer v Edenu.
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2
PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|3
Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4
Barcelona
|5
|4
|0
|1
|18:7
|12
|5
Real Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|6
Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|7
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|8
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|9
Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|10
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|11
Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|12
Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|13
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|14
Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|15
Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|16
Bodö/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|17
Inter Milán
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|18
Linz
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|19
Manchester Utd.
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|20
FC Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|21
Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|22
Villarreal
|5
|2
|0
|3
|9:14
|6
|23
Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|24
AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|25
Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|26
Viking FK
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|27
Atlético
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|28
Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|29
Eindhoven
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|30
AEK Atény
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|31
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|32
Sabah Baku
|5
|1
|0
|4
|5:14
|3
|33
Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|34
Slavia
|5
|0
|1
|4
|5:10
|1
|35
Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0
- Osmifinále
- Play-off