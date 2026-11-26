Kontroverze sudích v Edenu: (ne)červený loket, možný gól z ofsajdu. Co penalta?
Fotbalová Slavia si asi po dalším středečním zklamání v Lize mistrů s Villarrealem (0:1) bude stěžovat na spoustu věcí, mimo jiné na neefektivitu v prostoru vápna, nedostatek vyložených šancí či slabší standardní situace. V záplavu vlastních nedostatků ale rozhodně zůstane u domácích i hořkost z výkonu rozhodčího a VAR, kteří hned několik krizových situací posoudili ve prospěch Španělů. Měl Villarreal jít do deseti? Měla být alespoň jedna penalta? A co gól? Sport po konzultaci s pravidlovými experty analyzuje klíčové momenty.
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44. minuta – červená karta pro Veigu
V tu chvíli se zdálo, že se Slavii otevírá cesta ke třem bodům. Stoper Villarrealu sestřelil loktem jakožto poslední hráč Mojmíra Chytila a sudí Rade Obrenovič tasí sebevědomě červenou kartu. Po zásahu VAR a zhlédnutí monitoru ji ale ruší.
Jakkoliv se to Jindřichu Trpišovskému nelíbilo, zřejmě po právu. Úder loktem nesplňoval kritéria pro červenou kartu, musel by být nebezpečnější či s úmyslem. Navíc neplatí ani argument o posledním hráči. Chytil neměl balon pod kontrolou, nešlo o souboj, který rozhodoval o tom, že půjde sám na bránu. Kdyby si míč zahrál do běhu, jde o červenou kartu, takto situace správně volala po intervenci.
Verdikt Sportu: žlutá karta, VAR zasáhl správně
58. minuta – ruka Costy ve vápně
Výtečně hrající David Jurásek proběhl do vápna, zasekl si jednoho obránce a pak poslal šajtlí směrem na bránu něco mezi centrem či střelou. Míč zblízka končí na ruce Logana Costy a končetiny slávistů letí do vzduchu. Sudí ale kroutí hlavou a odpískání penalty mu nedoporučuje ani VAR.
Co říkají pravidla? I v případě míčů letících na bránu šlo téměř o modelovou situaci, za kterou se penalta nepíská. Popisována je konkrétně: „obránce zabrání střele na branku rukou přitisknutou k tělu nebo v jeho bezprostřední blízkosti/rukou oddělenou od těla, ale v poloze, kterou lze považovat za přirozenou“. To je i případ Costy, jehož ruka se v momentě střely dotýká těla a v době doteku je možná mírně od těla. Na penaltu by musel stoper rozpažit.
Verdikt Sportu: správně neodpískaná penalta
62. minuta – gól Tanjona Buchanana
Jeden propad v obraně, odražený balon, rychlý útok a bylo to 0:1. Slavia samozřejmě při gólu reklamovala prohřešek proti pravidlům – na zemi se svíjel N’Guessan, který zakopl o Péreze. Tam ale bylo vše v pořádku, útočník stihl míč odehrát a následně se s Francouzem srazil. Jak ale odhalily opakované záběry, klopýtající Pérez se ale pak přimotal před gólmana Markoviče a jen tak tak ho minulo Buchanovo gólové zakončení. Problémem je, že byl v ofsajdovém postavení.
Ne, míče se nedotkl, ale sudí samozřejmě řeší i „mrtvý ofsajd“, kdy například hráč a) stojí gólmanovi ve výhledu b) brání mu ve hře jiným způsobem. Kontrola VARem netrvala ani minutu, byť si to situace možná vyžadovala, o zakrytém výhledu Markoviče lze minimálně debatovat.
Verdikt Sportu: gól měl spíše odvolat VAR
80. minuta – odvolaná penalta pro Slavii
Do vápna přistál roh Michala Sadílka, Villarreal ho odvrátil, ale sudí při pohledu na ležícího Wiktora Nowaka ukázal na penaltový puntík. Gueye totiž zatáhl polského hráče při náběhu za krk. Penalta se zdá jasná, ale... Sudí k podivu tribun po konzultaci s VAR odvolává. A opakované záběry odhalují proč.
K faulu totiž došlo asi půl vteřinu předtím, než byl míč uveden do hry, za což pravidlově nelze pískat penaltu. Sudí správně nechal opakovat rohový kop a dle svého dojmu se žlutou kartu Gueyeho rozhodl nerušit. Proti Slavii hrály setiny, ale taková jsou pravidla.
Verdikt Sportu: penalta byla správně zrušena
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2
PSG
|5
|4
|1
|0
|22:7
|13
|3
Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4
Barcelona
|5
|4
|0
|1
|18:7
|12
|5
Liverpool
|5
|4
|0
|1
|17:10
|12
|6
Real Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|7
Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|8
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|9
Sporting
|5
|3
|1
|1
|10:6
|10
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|11
Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|12
Inter Milán
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|13
Bruggy
|5
|3
|0
|2
|11:10
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|15
Bayern
|5
|2
|2
|1
|13:7
|8
|16
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|7:11
|8
|17
Stuttgart
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|18
Atlético
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|19
Manchester Utd.
|5
|2
|1
|2
|10:10
|7
|20
Bodö/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|21
Linz
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|22
FC Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|23
Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|24
Villarreal
|5
|2
|0
|3
|9:14
|6
|25
AS Řím
|5
|1
|2
|2
|12:10
|5
|26
Šachtar
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|27
Viking FK
|5
|1
|1
|3
|9:12
|4
|28
Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|29
Lille
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|30
Eindhoven
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|31
AEK Atény
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|32
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|33
Sabah Baku
|5
|1
|0
|4
|5:14
|3
|34
Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|35
Slavia
|5
|0
|1
|4
|5:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0
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