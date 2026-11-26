Kuriózní gól, či asistence sezony?! Kapitán United se trefil díky díře, kterou sám udělal
Byla to bizarní situace. Fotbalista Bruno Fernandes, kapitán Manchesteru United, se trefil ve středečním utkání Ligy mistrů na hřišti Sportingu Lisabon (2:2) díky drnu, který sám udělal. „Tohle je asistence sezony,“ glosoval bývalý anglický reprezentant Owen Hargreaves.
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Držel míč na pravé noze, šikovně se s ním obtočil kolem bránícího hráče a překvapivě vystřelil z velké dálky. Fernandes, portugalský záložník, dal druhý gól v zápase (dvě minuty před tím proměnil pokutový kop). United díky němu otočili utkání, v 50. minutě vedli 2:1.
Správce hřiště to pěkně schytá!
Přitom Fernandesův pokus mířil přímo na brankáře Kaiqueho Pereira, který už šel jednou nohou na koleno a pomalu dával ruce před sebe. Všichni na stadionu předpokládali, že si s balonem poradí. Jenže stala se málo vídaná věc.
Míč před ním skočil kvůli nerovnosti trávníku, odrazil se úplně jiným směrem. Brazilský gólman byl nakonec bez šance. Britská stanice Sky Sports uvedla v živém komentáři jako střelce branky Bruno/drn.
„Míč se odrazil od díry na hřišti a přeskočil brankáře. To je naprosto neuvěřitelné,“ reagoval bývalý skotský útočník Ally McCoist ve vysílání TNT Sports. „Správce hřiště to pěkně schytá!“ přihodil Hargreaves, někdejší záložník United.
Fernandes si sám připravil gólovou past
Televizní záběry později velmi pravděpodobně odhalily, kde se drn ve vápně Sportingu vzal. Měl ho na svědomí právě Fernandes. Pár desítek sekund před kuriózním gólem napadal rozehrávku soupeře, vysunul se až k brankáří Pereirovi, který předal míč do strany.
Jak kapitán United přibrzdil, levou nohou se opřel do trávníku a udělal v něm díru. Podle videa následná střela změnila směr na stejném místě. „Gól dal vlastně drn,“ usmál se McCoist.
Sudí pod palbou
Nešlo zdaleka o jediný kontroverzní moment. Velká kritika se snesla na rozhodčího Szymona Marciniaka. Ve 40. minutě neuznal gól Amada Dialla kvůli údajnému faulu Youriho Tielemanse. Dokonce mu dal žlutou kartu (v nastaveném čase druhou).
Další zásah hostů neplatil po zásahu VAR. Pereira si nešťastně srazil míč do vlastní sítě, ale podle sudího ho nedovoleně atakoval Patrick Dorgu. „Bylo to hodně přísné,“ zmínil expert Jamie Carragher.
Jiní byli daleko ostřejší. „Rozhodčí předvedl naprosto katastrofální výkon, přitom už pískal finále mistrovství světa,“ líčil Ashley Young, bývalý ofenzivní hráč United. „Za dnešní výkon si zaslouží minus deset bodů. Až tak špatný byl,“ zdůraznil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|5
|5
|0
|0
|18:8
|15
|2
PSG
|5
|4
|1
|0
|22:7
|13
|3
Como
|5
|4
|0
|1
|20:6
|12
|4
Barcelona
|5
|4
|0
|1
|18:7
|12
|5
Liverpool
|5
|4
|0
|1
|17:10
|12
|6
Real Betis
|5
|4
|0
|1
|10:6
|12
|7
Arsenal
|5
|3
|2
|0
|9:4
|11
|8
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|14:9
|10
|9
Sporting
|5
|3
|1
|1
|10:6
|10
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|8:6
|10
|11
Aston Villa
|5
|3
|0
|2
|12:7
|9
|12
Inter Milán
|5
|3
|0
|2
|10:6
|9
|13
Bruggy
|5
|3
|0
|2
|11:10
|9
|14
Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|9:9
|9
|15
Bayern
|5
|2
|2
|1
|13:7
|8
|16
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|7:11
|8
|17
Stuttgart
|5
|2
|1
|2
|7:6
|7
|18
Atlético
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|19
Manchester Utd.
|5
|2
|1
|2
|10:10
|7
|20
Bodö/Glimt
|5
|2
|1
|2
|5:9
|7
|21
Linz
|5
|2
|0
|3
|10:10
|6
|22
FC Porto
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|23
Lipsko
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|24
Villarreal
|5
|2
|0
|3
|9:14
|6
|25
AS Řím
|5
|1
|2
|2
|12:10
|5
|26
Šachtar
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|27
Viking FK
|5
|1
|1
|3
|9:12
|4
|28
Neapol
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|29
Lille
|5
|1
|1
|3
|6:11
|4
|30
Eindhoven
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|31
AEK Atény
|5
|1
|0
|4
|5:12
|3
|32
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:12
|3
|33
Sabah Baku
|5
|1
|0
|4
|5:14
|3
|34
Lens
|5
|1
|0
|4
|5:19
|3
|35
Slavia
|5
|0
|1
|4
|5:10
|1
|36
Slovan Bratislava
|5
|0
|0
|5
|1:19
|0
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