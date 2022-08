KOEFICIENT: Týden snů, Česko je třinácté! Velká šance na pět klubů

Výborně! České fotbalové kluby se díky mimořádně úspěšnému pohárovému týdnu výrazně přiblížily k tomu, aby po sezoně skončily v elitní patnáctce žebříčku národních koeficientů. Tuzemské týmy se po třech výhrách a postupu Plzně, pražské Slavie i Slovácka ze závěrečného 4. předkola do skupin posunuly v pořadí na 13. místo a po kvalifikaci mají téměř bodový náskok na 16. příčku. Patnáctá pozice jako poslední znamená pět zástupců na evropské scéně.

Česko vstupovalo do pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/15 jen s čtyřmi zástupci. Sparta sice vypadla hned ve 2. předkole Evropské konferenční ligy s Vikingem Stavanger, zbylé tři týmy se ale z kvalifikace dokázaly probojovat do skupiny. Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto o tom, že Česko bude mít znovu jen čtyři zástupce.

Tuzemské týmy se po tomto týdnu dokázaly dostat před čtrnácté Švýcarsko, patnácté Rusko a šestnáctou Ukrajinu. Ruská mužstva v této sezoně pohárů kvůli válce na Ukrajině nestartují. Aby český fotbal ztratil postavení v elitní patnáctce, musely by ho během sezony předstihnout tři země.

Na šestnáctou Ukrajinu, které zbyly ve hře rovněž tři celky, mají tuzemské kluby náskok 0,85 bodu. Sedmnácté Řecko a osmnácté Chorvatsko ztrácejí na Česko již skoro dva body a v pohárech jim zůstal už jen jediný zástupce. Téměř dva body k dobru mají tuzemské celky i na devatenácté Dánsko, kterému zbývají ve hře rovněž tři mužstva.

Dvacátý Izrael s dvěma týmy ztrácí už tři a půl bodu a jednadvacáté Turecko pak téměř čtyři body. Zemi půlměsíce bude ve skupinách reprezentovat čtveřice klubů, bodové zisky ale dělí pěti. Česko může pošilhávat i po 12. místě, na kterém aktuálně figurují Norové. Před tuzemskými kluby drží nepatrný náskok 0,2 bodu, navíc budou mít v osudí už jen dva kluby.

Dvanáctá pozice při příznivé shodě okolností může pro šampiona zaručovat přímé místo ve skupině Ligy mistrů, UEFA však zatím neoznámila postupový list pro sezonu 2024/25. Naposledy přímo do hlavní fáze nejprestižnější soutěže prošla v roce 2018 Plzeň.

Zisk do žebříčku se dělí počtem zástupců dané země v pohárové sezoně, v českém případě čtyřmi. Tuzemské kluby v letošní kvalifikaci v součtu zapsaly po vydělení 4,250 bodu, což je spolu s Izraelem nejvíce po Lichtenštejnsku, které zastupuje jediný celek. V předkolech se za výhru uděluje jeden bod a za remízu půl bodu, v hlavní fázi pak za vítězství dva body a za nerozhodný výsledek jeden.

SESTŘIH: Slavia - Raków 2:0 po pr. Zvládnuté drama a postup! Usorova paráda Video se připravuje ...

Tuzemským týmům v letošní kvalifikaci nejvíce pomohla Plzeň. Český šampion prošel v Lize mistrů přes tři předkola, z šesti zápasů pětkrát vyhrál a jednou remizoval a v součtu se čtyřmi bonusovými body za postup do skupiny získal devět a půl bodu. Viktoria se tak stala vůbec nejúspěšnějším klubem z celé letošní kvalifikace.

Slavia prošla do skupiny Evropské konferenční ligy se ziskem čtyř a půl bodu. Český vicemistr z šesti zápasů čtyřikrát zvítězil, jednou remizoval a jednou prohrál. Ve čtvrtek Pražané oslavili postup díky výhře 2:0 po prodloužení nad Rakówem Čenstochová.

Slovácko dosud v sezoně zapsalo dva a půl bodu. Tým z Uherského Hradiště nejprve po venkovní prohře a domácí remíze vypadl ve 3. předkole Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul, ale pak si v play off Konferenční ligy poradil s AIK Stockholm po dvou vítězstvích.

Aktuální pořadí národního koeficientu:

1. Anglie 89,141

.

.

11. Srbsko 28,875 (2 týmy ve hře)

12. Norsko 26,750 (2 týmy ve hře)

13. Česko 26,550 (3 týmy ve hře)

14. Švýcarsko 26,425 (2 týmy ve hře)

15. Rusko 26,215 (0 týmů ve hře)

16. Ukrajina 25,700 (3 týmy ve hře)

17. Řecko 24,725 (1 tým ve hře)

18. Chorvatsko 24,650 (1 tým ve hře)

19. Dánsko 24,625 (3 týmy ve hře)

20. Izrael 23,000 (2 týmy ve hře)

21. Turecko 22,700 (4 týmy ve hře)