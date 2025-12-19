Koeficient: Liga mistrů v ohrožení? Rekordní Polsko po úžasném výkonu dotahuje
Letos poslední fotbalový večer v Konferenční lize nakonec dopadl i díky pořádné dávce štěstí celkem dobře. Jedna výhra, jedna prohra a dva postupy do jarní fáze přinesly v součtu do národního koeficientu 1,050 bodu a Česko stále s náskokem drží klíčovou desátou příčku, která zajišťuje přímý postup do Ligy mistrů. Jenže je tu háček. Dotírající Polsko zapsalo dokonce 3,219 bodu a může ještě vše změnit.
Tento týden patřil výhradně Konferenční lize, což možná pro řadu fotbalových fanoušků není nejzajímavější soutěž, ale při počítání koeficientu jde pro Česko o naprosto zásadní záležitost.
Sparta splnila povinnost. Výhra proti Aberdeenu přinesla 0,400 bodu a dalších 0,650 přiteklo za konečné čtvrté místo v ligové fázi soutěže.
Naopak Olomouc se příliš nečinila. Do vyřazovací fáze se nakonec prosmýkla díky lepšímu skóre, což je samozřejmě skvělá zpráva, ale za poslední postupovou příčku získá navíc pouze 0,025 bodu. Navíc hodně bolí prohra s Lechem Poznaň, tedy v přímém souboji s polským klubem, což je pro Česko aktuálně největší ohrožení.
A další polské kluby se také předvedly. Výhru slavil Raków i Legia a Jagiellonia uhrála cennou remízu. K tomu se hned tři zástupci země probojovali do play off, což přineslo další tučný bonus a dohromady tak za jedinou noc uhráli 3,219 bodu. To je například víc, než Slovensko za celou sezonu dohromady.
Pozor také na dvanácté Řecko
Extrémně výhodnou pozici se čtyřmi celky v papírově nejslabší soutěži tak zatím Poláci využívají velmi dobře a v součtu za probíhající sezonu slaví vůbec nejvyšší zisk ze všech evropských zemí! Celkem už nasbírali 13,625 bodu a vyhoupli se tak před dosud první Anglii.
Ztrátu na desátou příčku, kterou stále okupuje Česko, tak stáhli už jen na 1,450 bodu a na jaře budou chtít bojovat právě o tento post, který zaručuje přímý postup do Ligy mistrů pro sezonu 2027/28.
Statistické výpočty pořád favorizují Česko, kterému matematické modely dávají stále víc než 60 procent, ale oproti minulému týdnu je to znatelný propad.
Na výhodnou pozici si vedle Polska stále myslí také dvanácté Řecko, které ve čtvrtek bralo 1,075 bodu, a ačkoli se propadlo právě za vynikající Poláky, ztráta na konkurenci rozhodně není nepřekonatelná.
Nyní už můžou všichni směřovat pozornost k lednovým dohrávkám Ligy mistrů a Evropské ligy, kde Česko budou reprezentovat Slavia a Plzeň a každý zisk se bude hodit. Velká výhoda tkví v tom, že Polsko v těchto soutěžích žádného zástupce nemá, takže může pouze sledovat výkony konkurence a počítat, o kolik se navýší jeho ztráta.