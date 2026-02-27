Klíčový boj Plzně nevyšel, ale český náskok narostl. Desítka a Liga mistrů je blízko!

Předplatné

Karel Spáčil se raduje z branky proti Panathinaikosu
Karel Spáčil se raduje z branky proti PanathinaikosuZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
Cheick Souaré při penaltách branku soupeře přestřelil
Javi Hernandez proti Plzni viděl červenou kartu
Olomoučtí fotbalisté se radují ze vstřelené branky v Lausanne
Zklamaní hráči Plzně po prohře na penalty
Javi Hernandez proti Plzni viděl červenou kartu
Trenér Plzně Martin Hyský během odvety proti Panathinaikosu
Javi Hernandez proti Plzni viděl červenou kartu
Petr Fantyš
Nezvládnutý penaltový rozstřel Plzně proti Panathinaikosu v rámci Evropské ligy vypadal pro Česko jako velká komplikace v boji o pozici v elitní evropské desítce. Večerní zápasy ale vše otočily a především výhra a postup Olomouce výrazně navýšily české akcie v boji o desáté místo v národním koeficientu. Šance na přímý postup do Ligy mistrů pro ročník 2027/28 tak činí 82 procent.

Z pohledu koeficientu šlo pro obě země o největší bitvu aktuální sezony. Česko a Řecko v jarní části sezony zápolí o velmi důležitou desátou příčku a přímý souboj s hlavním konkurentem měl rozhodnout.

Kdyby v penaltové loterii Viktoria uspěla proti řeckému Panathinaikosu, bylo by už prakticky hotovo, ale česká pozice je i přes neúspěch v tomto boji velmi silná. Při odchodu totiž Plzeň nechala na české hromádce ještě 0,2 bodu za remízu a i přes vyřazení zůstala jediným neporaženým týmem této sezony Evropské ligy.

Vypadnutí po dvou plichtách a penaltovém rozstřelu tak znamená, že v této bitvě Řekové získali navíc jen 0,2 bodu za postup dál, což není žádná tragédie.

A navíc přišla velká a nečekaná pomoc z Olomouce v Konferenční lize. Nejméně zvučný celek mezi českými evropskými zástupci v této sezoně urval na umělce ve švýcarském Lausanne extrémně cenný triumf, přidal do koeficientu 0,4 bodu za výhru a ještě k tomu bonusovou desetinu za postup.

Celkem tedy Česko v tomto hracím týdnu zbohatlo o 0,7 bodu a se vztyčenou hlavou kráčí vstříc udržení desátého místa mezi evropskými ligami.

Desítka na dohled

Hotovo ovšem ještě určitě není. Jaká je tedy pozice Česka a největších soupeřů před zahájením osmifinále všech evropských pohárů?

Bodově relativně vyrovnaná čtveřice Turecko (51,075), Česko (48,325), Řecko (47,112) a Polsko (46,250) má v Evropě pro závěr sezony po dvou zástupcích a velké změny se už nepředpokládají.

Jednu věc už si můžeme prakticky jistě škrtnout, a to je přeskočení Turecka na devátém místě. Galatasaray se štěstím udržel náskok nad Juventusem a prodral se mezi šestnáct nejlepších v Lize mistrů. K tomu Samsunspor přidal výhru a postup v Konferenční lize. Dohromady zapsali Turci tento týden 1,200 bodu, tedy třetí nejvyšší zisk ze všech evropských národů a díra v podobě 2,750 už ve zbytku tohoto ročníku prakticky nejde smazat.

Velmi plodný čtvrtek zažili také Poláci a stále živí šanci na souboj s Řeckem a Českem. Jagiellonia byla proti Fiorentině blízko senzace, když po domácí ostudě 0:3 na italské půdě dotáhla vysoké manko, ale v prodloužení narazila a vypadla v součtu obou utkání 5:4.

Výhru a postup pak slavil Lech, Polsko do koeficientu přidalo 1,125 bodu a drží naději. Společně s Českem jde o jedinou zemi, která udržela dva zástupce v Konferenční lize, kde je naděje na další body vyšší než jinde.

A pak je tu hlavní konkurent z Řecka, jemuž udělal radost pouze již zmíněný postup Panathinaikosu přes Plzeň. Na ostatních frontách přišly těžké ztráty.

Olympiakos skončil v Lize mistrů ve dvojzápasu s Leverkusenem, i když v domácí odvetě sebral aspoň 0,2 bodu za remízu. Postup však slavili Němci díky dvěma trefám Patrika Schicka z prvního duelu.

Ještě větší radost klubům z Chance Ligy udělal PAOK, který proti španělské Celtě Vigo prohrál v obou utkáních a vyřazovací fázi Evropské ligy opouští bez bodů. Řecko tak v tomto týdnu přidalo jen 0,600 bodu a pravděpodobnost postupu vzhůru národním žebříčkem se vzdálila. Podle statistického portálu Football Meets Data řecká šance na první desítku klesla na 11,49 %, Poláci mají 6,71 % a Česko si drží velmi slušných 81,82 %.

Pokud by Plzeň zvládla penaltovou loterii, bylo by prakticky hotovo, ale Sparta a Olomouc jsou v Konferenční lize v dobré pozici, aby sezonu dotáhly do zdárného konce. Aktuálně činí český náskok na Řecko 1,213 bodu, na Polsko pak dokonce 2,075.

Zbývající týmy v pohárech

Turecko

  • Galatasaray (Liga mistrů)
  • Samsunspor (Konferenční liga)

Česko

  • Sparta (Konferenční liga)
  • Olomouc (Konferenční liga)

Řecko

  • Panathinaikos (Evropská liga)
  • AEK (Konferenční liga)

Polsko

  • Raków (Konferenční liga)
  • Lech (Konferenční liga)

