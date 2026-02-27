Klíčový boj Plzně nevyšel, ale český náskok narostl. Desítka a Liga mistrů je blízko!
Nezvládnutý penaltový rozstřel Plzně proti Panathinaikosu v rámci Evropské ligy vypadal pro Česko jako velká komplikace v boji o pozici v elitní evropské desítce. Večerní zápasy ale vše otočily a především výhra a postup Olomouce výrazně navýšily české akcie v boji o desáté místo v národním koeficientu. Šance na přímý postup do Ligy mistrů pro ročník 2027/28 tak činí 82 procent.
Z pohledu koeficientu šlo pro obě země o největší bitvu aktuální sezony. Česko a Řecko v jarní části sezony zápolí o velmi důležitou desátou příčku a přímý souboj s hlavním konkurentem měl rozhodnout.
Kdyby v penaltové loterii Viktoria uspěla proti řeckému Panathinaikosu, bylo by už prakticky hotovo, ale česká pozice je i přes neúspěch v tomto boji velmi silná. Při odchodu totiž Plzeň nechala na české hromádce ještě 0,2 bodu za remízu a i přes vyřazení zůstala jediným neporaženým týmem této sezony Evropské ligy.
Vypadnutí po dvou plichtách a penaltovém rozstřelu tak znamená, že v této bitvě Řekové získali navíc jen 0,2 bodu za postup dál, což není žádná tragédie.
A navíc přišla velká a nečekaná pomoc z Olomouce v Konferenční lize. Nejméně zvučný celek mezi českými evropskými zástupci v této sezoně urval na umělce ve švýcarském Lausanne extrémně cenný triumf, přidal do koeficientu 0,4 bodu za výhru a ještě k tomu bonusovou desetinu za postup.
Celkem tedy Česko v tomto hracím týdnu zbohatlo o 0,7 bodu a se vztyčenou hlavou kráčí vstříc udržení desátého místa mezi evropskými ligami.
Desítka na dohled
Hotovo ovšem ještě určitě není. Jaká je tedy pozice Česka a největších soupeřů před zahájením osmifinále všech evropských pohárů?
Bodově relativně vyrovnaná čtveřice Turecko (51,075), Česko (48,325), Řecko (47,112) a Polsko (46,250) má v Evropě pro závěr sezony po dvou zástupcích a velké změny se už nepředpokládají.
Jednu věc už si můžeme prakticky jistě škrtnout, a to je přeskočení Turecka na devátém místě. Galatasaray se štěstím udržel náskok nad Juventusem a prodral se mezi šestnáct nejlepších v Lize mistrů. K tomu Samsunspor přidal výhru a postup v Konferenční lize. Dohromady zapsali Turci tento týden 1,200 bodu, tedy třetí nejvyšší zisk ze všech evropských národů a díra v podobě 2,750 už ve zbytku tohoto ročníku prakticky nejde smazat.
Velmi plodný čtvrtek zažili také Poláci a stále živí šanci na souboj s Řeckem a Českem. Jagiellonia byla proti Fiorentině blízko senzace, když po domácí ostudě 0:3 na italské půdě dotáhla vysoké manko, ale v prodloužení narazila a vypadla v součtu obou utkání 5:4.
Výhru a postup pak slavil Lech, Polsko do koeficientu přidalo 1,125 bodu a drží naději. Společně s Českem jde o jedinou zemi, která udržela dva zástupce v Konferenční lize, kde je naděje na další body vyšší než jinde.
A pak je tu hlavní konkurent z Řecka, jemuž udělal radost pouze již zmíněný postup Panathinaikosu přes Plzeň. Na ostatních frontách přišly těžké ztráty.
Olympiakos skončil v Lize mistrů ve dvojzápasu s Leverkusenem, i když v domácí odvetě sebral aspoň 0,2 bodu za remízu. Postup však slavili Němci díky dvěma trefám Patrika Schicka z prvního duelu.
Ještě větší radost klubům z Chance Ligy udělal PAOK, který proti španělské Celtě Vigo prohrál v obou utkáních a vyřazovací fázi Evropské ligy opouští bez bodů. Řecko tak v tomto týdnu přidalo jen 0,600 bodu a pravděpodobnost postupu vzhůru národním žebříčkem se vzdálila. Podle statistického portálu Football Meets Data řecká šance na první desítku klesla na 11,49 %, Poláci mají 6,71 % a Česko si drží velmi slušných 81,82 %.
Pokud by Plzeň zvládla penaltovou loterii, bylo by prakticky hotovo, ale Sparta a Olomouc jsou v Konferenční lize v dobré pozici, aby sezonu dotáhly do zdárného konce. Aktuálně činí český náskok na Řecko 1,213 bodu, na Polsko pak dokonce 2,075.
Zbývající týmy v pohárech
Turecko
- Galatasaray (Liga mistrů)
- Samsunspor (Konferenční liga)
Česko
- Sparta (Konferenční liga)
- Olomouc (Konferenční liga)
Řecko
- Panathinaikos (Evropská liga)
- AEK (Konferenční liga)
Polsko
- Raków (Konferenční liga)
- Lech (Konferenční liga)