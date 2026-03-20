ZNÁMKY českých týmů v Evropě: čtyřka pro Slavii, nejlepší Sigma. Kolik kdo vydělal?
Velké cíle měla Slavia, daleko mířila Sparta, věřila si i Plzeň. Naopak Baník vypadl už v předkole. V evropských pohárech se v této sezoně představilo hned pět českých klubů. Všichni už jsou ze hry venku. Deník Sport a iSport se ohlédl za jejich působením a oznámkoval je. Nejlépe si vedla Sigma, co vysvědčení ostatních?
Baník
- Vyřazen: 4. předkolo Konferenční ligy
- Bilance: 1–2–3
- Příjmy: -
- Příspěvek do koeficientu: 0,400 bodu
Smolný penaltový rozstřel ve Varšavě uťal naděje na Evropskou ligu a načal bídnou sezonu. Následoval sice cenný postup přes Austrii Vídeň, ale Celje už bylo nad síly tehdejšího výběru trenéra Pavla Hapala. Nejvíce zarážející ovšem nebyly ani tak dvě prohry jako propastný výkonnostní rozdíl. Zatímco s Legií sehrál Baník vyrovnané partie, se Slovinci se trápil. Doslova vyhořel, ostravští fanoušci končili pohárovou pouť rozladění. Navíc po vypadnutí došlo k rozprodeji kádru a neadekvátnímu doplnění. Důsledkem je současný boj o prvoligovou záchranu.
- Známka: 4
Olomouc
- Vyřazena: osmifinále Konferenční ligy
- Bilance: 3–3-6
- Příjmy: zhruba 160 milionů korun
- Příspěvek do koeficientu: 1,925 bodu
Podzim nazval trenér Tomáš Janotka horskou dráhou a kolotočem – nešlo to vystihnout lépe. Sigma se učila, prokousávala novou zkušeností, bojovala. Po tvrdém úvodu s Malmö a Fiorentinou přišly úspěchy a na konci postup do jarní fáze. Ano, na porážku na Gibraltaru se vzpomínat nebude, konec roku neměli Hanáci dobrý. Nicméně pokaždé se zvedli, za což jim patří obrovský kredit. I v tom ohledu, že oproti prognózám pravidelně bodovali i na ligové frontě. Díky vyřazení Lausanne si fanoušci užili historický výjezd do Mainzu, dvojzápas s bundesligovým soupeřem byl za odměnu.
- Známka: 1-
Viktoria Plzeň
- Vyřazena: předkolo play off Evropské ligy
- Bilance: 5–6–3
- Příjmy: zhruba 327 milionů korun
- Příspěvek do koeficientu: 3,550 bodu
Zvládla unikátní počin – v základní části během osmi kol ani jednou neprohrála, slavila výhry na AS Řím a v Basileji. Nedařilo se jí střílet góly, hned třikrát remizovala 0:0. Po hladkém postupu do jarních vyřazovacích bojů měla vysoké ambice, minimálně zopakovat loňský postup do osmifinále, kde skončila na Laziu Řím. Stopka ale přišla hned v únoru – Viktoria vypadla po penaltovém dramatu v domácí odvetě s Panathinaikosem. Celkově solidní vystoupení – z českých klubů vybojovala do koeficientu nejvíc bodů, přesto s řeckým soupeřem končila zklamaná.
- Známka: 2-
Sparta Praha
- Vyřazena: osmifinále Konferenční ligy
- Bilance: 8–5–1
- Příjmy: zhruba 244 milionů korun
- Příspěvek do koeficientu: 3,350 bodu
Výprask od Alkmaaru je jako rána kladivem, která sráží celkové vyznění sezony v evropském poháru. Sparta v něm nebyla tak příšerná, jak ukázal čtvrteční večer. Projela jím naprosto průměrně. Jasně, čtvrté místo v ligové fázi vypadalo až sexy, ale nelze nevzpomenout na přehmaty, které se staly: pády v Aktobe, Rize nebo Rijece. Pro jaro držela velké ambice, mluvilo se až o finále v Lipsku, což se nakonec ukázalo jako bláhovost. Hlavní problém osmifinále byl, že tým neukázal ani polovinu svých skutečných možností.
- Známka: 3-
Slavia Praha
- Vyřazena: ligová fáze Ligy mistrů
- Bilance: 0–3–5
- Příjmy: zhruba 765 milionů korun
- Příspěvek do koeficientu: 1,800 bodu
V Lize mistrů měla Slavia několik dílčích cílů: konečně získat výhru, dosáhnout alespoň na hranici pěti bodů a bavit fanoušky. Žádný z těchto bodů se nepovedlo stoprocentně naplnit. Zklamáním byly především domácí remízy s Bodö/Glimt a Bilbaem či výprask od Pafosu. Od dalších mačů už se výsledkově tolik nečekalo, ale s výjimkou utkání s Barcelonou (2:4) nezastihl žádný z nich Slavii v „evropském módu“ jako před šesti lety. Málo šancí, málo gólů, rozpaky v ochozech. Byť ryzí ostuda to v konfrontaci s elitou nenastala, největší vítězství bylo to finanční.
- Známka: 4