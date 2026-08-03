Los play off evropských pohárů: nepříjemný sok pro Spartu, Plzni i Hradci hrozí těžké výjezdy
Ve švýcarském Nyonu se losovalo play off evropských pohárů. V osudí byly také celkem čtyři zástupci fotbalové Chance Ligy. Většina z nich si však účast ve vyřazovací fázi teprve musí vybojovat, takže se zatím losuje pouze jejich případná cesta. Pokud Sparta přejde přes Lyon, v play off o ligovou fázi Ligy mistrů vyzve vítěze souboje Fenerbahce - Sturm Graz. Náročný duel los přiřkl i Plzni v Evropské lize, bude hrát proti poraženému zápasu mezi Hapoelem Beer Ševa a Crvenou Zvezdou. Těžký výjezd na horkou balkánskou půdu hrozí i Hradci Králové, který se může potkat s Dinamem Záhřeb. A co Jablonec v Konferenční lize?
Liga mistrů
Sparta už v úterý rozehraje dvojzápas proti atraktivnímu soupeři - Olympique Lyon. Pokud slavný francouzský celek vyřadí, v play off Ligy mistrů ji čeká vítěz souboje Fenerbahce - Sturm Graz.
Velkým favoritem dvojzápasu bude Fenerbahce. Turečtí vicemistři z posledních pěti sezon mají v kádru řadu hvězd, brankáře Edersona, záložníka Marca Asensia nebo stopera Milana Škriniara v létě doplnily nové posily obránce Nathan Aké a kanonýr Mason Greenwood.
Evropská liga
V Evropské lize z českých zástupců figurují Plzeň a Hradec Králové. Západočeši, kteří se v domácí soutěži trápí, do pohárů vstoupí právě v play off. Jejich soupeřem bude poražený dvojzápasu mezi Hapoelem Beer Ševa a Crvenou Zvezdou Bělehrad. Viktoria bude začínat venku.
To Votroci před sebou mají už ve třetím předkole velkou výzvu v podobě Besiktase. Pokud se svěřenci trenéra Davida Horejše do vyřazovací fáze probojují, narazí na poraženého utkání mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem. Hradec by v tomto případě začínal doma.
Konferenční liga
Jablonec byl při losu závěrečného předkola Konferenční ligy mezi nenasazenými týmy a v případě postupu před lotyšský RFS jej nečeká lehký soupeř. Vyzval by totiž poraženého dvojzápasu Jagiellonia Białystok - Rangers.
A soupeře zná i Hradec Králové, pokud vypadne z kvalifikace Evropské ligy. Bude mít výhodu odvety doma. A šel by na vítěze souboje Panathinaikos - FC CSKA 1948.