Předplatné

Los play off evropských pohárů: nepříjemný sok pro Spartu, Plzni i Hradci hrozí těžké výjezdy

Gólová radost Plzně
Gólová radost PlzněZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Radost po prvním sparťanském gólu
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hokejista Filip Hronek gratuluje hradeckému brankáři Zadražilovi
Hokejista Filip Hronek gratuluje hradeckému brankáři Zadražilovi
21
Fotogalerie
iSport.cz
Evropské poháry
Vstoupit do diskuse (21)

Ve švýcarském Nyonu se losovalo play off evropských pohárů. V osudí byly také celkem čtyři zástupci fotbalové Chance Ligy. Většina z nich si však účast ve vyřazovací fázi teprve musí vybojovat, takže se zatím losuje pouze jejich případná cesta. Pokud Sparta přejde přes Lyon, v play off o ligovou fázi Ligy mistrů vyzve vítěze souboje Fenerbahce - Sturm Graz. Náročný duel los přiřkl i Plzni v Evropské lize, bude hrát proti poraženému zápasu mezi Hapoelem Beer Ševa a Crvenou Zvezdou. Těžký výjezd na horkou balkánskou půdu hrozí i Hradci Králové, který se může potkat s Dinamem Záhřeb. A co Jablonec v Konferenční lize?

Liga mistrů

Sparta už v úterý rozehraje dvojzápas proti atraktivnímu soupeři - Olympique Lyon. Pokud slavný francouzský celek vyřadí, v play off Ligy mistrů ji čeká vítěz souboje Fenerbahce - Sturm Graz.

Velkým favoritem dvojzápasu bude Fenerbahce. Turečtí vicemistři z posledních pěti sezon mají v kádru řadu hvězd, brankáře Edersona, záložníka Marca Asensia nebo stopera Milana Škriniara v létě doplnily nové posily obránce Nathan Aké a kanonýr Mason Greenwood.

KonecLIVE
Losování play-off Ligy mistrůSídlo UEFA, Nyon (SWI)

Evropská liga

V Evropské lize z českých zástupců figurují Plzeň a Hradec Králové. Západočeši, kteří se v domácí soutěži trápí, do pohárů vstoupí právě v play off. Jejich soupeřem bude poražený dvojzápasu mezi Hapoelem Beer Ševa a Crvenou Zvezdou Bělehrad. Viktoria bude začínat venku.

To Votroci před sebou mají už ve třetím předkole velkou výzvu v podobě Besiktase. Pokud se svěřenci trenéra Davida Horejše do vyřazovací fáze probojují, narazí na poraženého utkání mezi Dinamem Záhřeb a Žalgirisem. Hradec by v tomto případě začínal doma.

KonecLIVE
Losování play-off Evropské ligySídlo UEFA, Nyon (SWI)

Konferenční liga

Jablonec byl při losu závěrečného předkola Konferenční ligy mezi nenasazenými týmy a v případě postupu před lotyšský RFS jej nečeká lehký soupeř. Vyzval by totiž poraženého dvojzápasu Jagiellonia Białystok - Rangers.

A soupeře zná i Hradec Králové, pokud vypadne z kvalifikace Evropské ligy. Bude mít výhodu odvety doma. A šel by na vítěze souboje Panathinaikos - FC CSKA 1948.

KonecLIVE
Losování play-off Konferenční ligySídlo UEFA, Nyon (SWI)

Vstoupit do diskuze (21)

Fotbal 2026

MS ve fotbale 2026Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů