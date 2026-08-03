ONLINE los play off evropských pohárů: další možný nepříjemný sok pro Spartu v boji o Ligu mistrů
Ve švýcarském Nyonu se dnes losuje play off evropských pohárů. V osudí jsou také celkem čtyři zástupci fotbalové Chance Ligy. Většina z nich si však účast ve vyřazovací fázi teprve musí vybojovat, takže se zatím losuje pouze jejich případná cesta. Pokud Sparta přejde přes Lyon, v play off o ligovou fázi Ligy mistrů vyzve vítěze souboje Fenerbahce - Sturm Graz. Co Plzeň a Hradec v Evropské lize? A koho může dostat Jablonec v Konferenční lize? ONLINE z losů sledujte na iSportu.
Liga mistrů
Sparta už v úterý rozehraje dvojzápas proti atraktivnímu soupeři - Olympique Lyon. Pokud slavný francouzský celek vyřadí, v play off Ligy mistrů ji čeká vítěz souboje Fenerbahce - Sturm Graz.
Evropská liga
V Evropské lize z českých zástupců figurují Viktoria Plzeň a Hradec Králové. Západočeši, kteří se v domácí soutěži trápí, do pohárů vstoupí právě v play off. Jejich soupeřem bude jeden z těchto týmů:
Vítěz dvojzápasu Hapoel Beer Ševa - Crvena Zvezda
K. Sint-Truidense
Trabzonspor
Vítěz dvojzápasu Ararat-Armenia - Celje
To Votroci před sebou mají už ve třetím předkole velkou výzvu v podobě Besiktase. Pokud se svěřenci trenéra Davida Horejše do vyřazovací fáze probojují, narazí na:
- Vítěz dvojzápasu Thun - Vikingur Reykjavík
- OFI Kréta
- Vítěz dvojzápasu Aarhus - Sabah
- Vítěz dvojzápasu Dinamo Záhřeb - Kauno Žalgiris
Konferenční liga
Jablonec je při losu závěrečného předkola Konferenční ligy mezi nenasazenými týmy a v případě postupu před lotyšský RFS jej nečeká lehký soupeř.
- Vítěz dvojzápasu Jagiellonia Białystok – Rangers
- Vítěz dvojzápasu Debreceni VSC – F.C. Kodaň
- Vítěz dvojzápasu PAOK FC – RSC Anderlecht
- Vítěz dvojzápasu Raków Čenstochová – Hammarby IF
- Vítěz dvojzápasu AFC Ajax – Shelbourne FC