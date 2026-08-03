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ONLINE los play off evropských pohárů: další možný nepříjemný sok pro Spartu v boji o Ligu mistrů

Radost po prvním sparťanském gólu
Radost po prvním sparťanském góluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hradecká euforie po postupu do třetího předkola Evropské ligy
Hokejista Filip Hronek gratuluje hradeckému brankáři Zadražilovi
Hokejista Filip Hronek gratuluje hradeckému brankáři Zadražilovi
Trenér Hradce Králové David Horejš
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Evropské poháry
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Ve švýcarském Nyonu se dnes losuje play off evropských pohárů. V osudí jsou také celkem čtyři zástupci fotbalové Chance Ligy. Většina z nich si však účast ve vyřazovací fázi teprve musí vybojovat, takže se zatím losuje pouze jejich případná cesta. Pokud Sparta přejde přes Lyon, v play off o ligovou fázi Ligy mistrů vyzve vítěze souboje Fenerbahce - Sturm Graz. Co Plzeň a Hradec v Evropské lize? A koho může dostat Jablonec v Konferenční lize? ONLINE z losů sledujte na iSportu.

Liga mistrů

Sparta už v úterý rozehraje dvojzápas proti atraktivnímu soupeři - Olympique Lyon. Pokud slavný francouzský celek vyřadí, v play off Ligy mistrů ji čeká vítěz souboje Fenerbahce - Sturm Graz.

KonecLIVE
Losování play-off Ligy mistrůSídlo UEFA, Nyon (SWI)

Evropská liga

V Evropské lize z českých zástupců figurují Viktoria Plzeň a Hradec Králové. Západočeši, kteří se v domácí soutěži trápí, do pohárů vstoupí právě v play off. Jejich soupeřem bude jeden z těchto týmů:

  • Vítěz dvojzápasu Hapoel Beer Ševa - Crvena Zvezda

  • K. Sint-Truidense

  • Trabzonspor

  • Vítěz dvojzápasu Ararat-Armenia - Celje

To Votroci před sebou mají už ve třetím předkole velkou výzvu v podobě Besiktase. Pokud se svěřenci trenéra Davida Horejše do vyřazovací fáze probojují, narazí na:

  • Vítěz dvojzápasu Thun - Vikingur Reykjavík
  • OFI Kréta
  • Vítěz dvojzápasu Aarhus - Sabah
  • Vítěz dvojzápasu Dinamo Záhřeb - Kauno Žalgiris

Sledujte on-lineLIVE
Losování play-off Evropské ligySídlo UEFA, Nyon (SWI)

Konferenční liga

Jablonec je při losu závěrečného předkola Konferenční ligy mezi nenasazenými týmy a v případě postupu před lotyšský RFS jej nečeká lehký soupeř.

  • Vítěz dvojzápasu Jagiellonia Białystok – Rangers
  • Vítěz dvojzápasu Debreceni VSC – F.C. Kodaň
  • Vítěz dvojzápasu PAOK FC – RSC Anderlecht
  • Vítěz dvojzápasu Raków Čenstochová – Hammarby IF
  • Vítěz dvojzápasu AFC Ajax – Shelbourne FC

Sledujte on-lineLIVE
Losování play-off Konferenční ligySídlo UEFA, Nyon (SWI)

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