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Hyského konec je teď blíž, chápe už i Strnad, Bakoš je připraven. Co Tekijaški a Sparta?

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Hyského konec je teď blíž, chápe už i Strnad, Bakoš je připraven. Co Tekijaški a Sparta? • Zdroj: iSport.tv
Mick van Buren blokuje rozehrávku kapitána Panathinaikosu Stefana De Vrije
Hradec bojoval o ligovou fázi Konferenční ligy v Aténách
Daniel Horák s míčem u nohy na hřišti Panathinaikosu
Jakub Uhrinčať se natahuje po míči
František Čech v utkání proti Panathinaikosu
David Ludvíček v utkání proti Panathinaikosu
Proti Plzni se dvakrát trefil Mirko Ivanič
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Výprask Plzně, zázrak Hradce Králové, naděje Jablonce: pohárový večer tří českých klubů rozebírají ve speciálu Ligy naruby redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Radek Špryňar a Jonáš Bartoš. Přiblížil se konec Martina Hyského? Kolik by si Hradec Králové měl když tak říct za Umara? A dojde si Sparta do Jablonce pro náhradu za Asgera Sörensena?

Kompletní video sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

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