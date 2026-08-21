Rozklížená Plzeň: ukáže Šádek po Hyského konci na Janotku? A co Tekijaški a Sparta?
Rozklížená Plzeň: ukáže Šádek po Hyského konci na Janotku? A co Tekijaški a Sparta? • Zdroj: iSport.tv
Výprask Plzně, zázrak Hradce Králové, naděje Jablonce: pohárový večer tří českých klubů rozebírají ve speciálu Ligy naruby redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica, Radek Špryňar a Jonáš Bartoš. Co se bude dít v Plzni po konci Martina Hyského? Kolik by si Hradec Králové měl když tak říct za Umara? A dojde si Sparta do Jablonce pro náhradu za Asgera Sörensena?
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