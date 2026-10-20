Jeden, dva, tři... SEDM! Jak Brückner slavně vypráskal Fenerbahce, došlo i na Mrazíka
- Sigma Olomouc v roce 1992 senzačně otočila dvojzápas Poháru UEFA a po prohře v Turecku doma deklasovala favorizované Fenerbahce 7:1.
Vyhrocenou odvetu plnou faulů psychicky nezvládli hosté, kteří duel po sérii vyloučení a neustálých protestech dohrávali v pouhých osmi lidech.
Drtivý postupový triumf Brücknerovy party televizní diváci neviděli.
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Tenhle zápas patří mezi největší majstrštyky legendárního trenéra Karla Brücknera. A jeho dokonale zpacifikovanou obětí se stalo zrovna Fenerbahce Istanbul, třetí soupeř Slavie v nynějším ročníku Ligy mistrů. Stalo se to deset let před tím, než velký šéf začal dávat dohromady součástky své výkonné reprezentační mašiny. Ve druhém kole Poháru UEFA na podzim 1992 sice s totálně oslabenou Sigmou prohrál v prvním zápase 0:1, ale v odvetě bylo všechno jinak. Soupeřem cloumal hotový tajfun, pyšné Turky vedené uznávaným Jozefem Venglošem smetl 7:1!
Druhý návrat, celkově třetí štace v klubu, kde Brücknerovi bylo nejlépe – a parádní tažení pohárovou Evropou. Jestli se vzpomíná na sukces Sparty Dušana Uhrina v nultém ročníku Ligy mistrů nebo jízdu Slavie Františka Cipra a Josefa Pešiceho Pohárem UEFA, Brücknerova Olomouc přidala další krásný příběh českého fotbalu na mezinárodní scéně v mytických devadesátkách. Už v sezoně 1991/92 doplula přes Hamburk, proti němuž se zaskvěl Pavel Hapal, až do čtvrtfinále stejné soutěže jako červenobílí a svedla skvělé souboje se samotným Realem Madrid (1:1, 0:1).
Po losu zavládlo zklamání
Směle vyrazila i do následujícího ročníku. Nejprve vyřadila rumunskou Craiovu a těšila, že by na Real mohla narazit znovu. Když však tehdejší dlouholetý olomoucký manažer Jiří Kubíček hlásil jméno protivníka, tedy Fenerbahce, na Hané zavládlo hlavně kvůli vidině nízkého přínosu do pokladny zklamání. Snad jen tehdejší trenér na lavičce tureckého týmu Vengloš by prý mohl přitáhnout diváky...
„Přál jsem si, abychom postoupili přes větší rybu,“ prohlásil Kubíček. O povinném postupu hovořil sebevědomě i klubový předseda Jaromír Gajda. Jen Brückner se držel docela při zemi a zaháněl myšlenky na to, že Sigma už je rovnou ve třetím kole. Těšil se z výhody úvodního zápasu v Istanbulu, divoké prostředí už si všichni vyzkoušeli v Craiově. „O Sigmě vím, že má velice silné mužstvo, jemuž po pohárových úspěších v minulé sezoně rozhodně nechybí sebevědomí,“ pravil Vengloš uznale a dodal, že díky tomu ji v zemi půlměsíce považují za těžkého soka. Upozornil ovšem také na progres tureckého fotbalu v poslední době.
Brückner se osobně vypravil do Istanbulu a ze zápasu Fenerbahce si odnesl poznatek, do jak emotivního utkání své hráče přivede. Vedle toho, že cesta z hotelu na stadion mu trvala čtyři hodiny. S Venglošem se jen zdvořilostně pozdravili, nejen slovenského kouče zklamala remíza 1:1 s Aydinsporem.
Vítáme vás v pekle, Vaniak do pole!?
Před výjezdem do Istanbulu mělo zdravotní potíže hned osm hráčů z šestnáctičlenného kádru, počítaje v to i kapitána Marošiho. „Je to k vzteku. Zrovna, když jsme dospěli do vrcholu sezony, máme mužstvo úplně rozbité,“ mrzelo Brücknera. „Nikdy jsem nezažil situaci, že bych měl tak katastrofálně málo fotbalistů. Ale neházím flintu do života,“ dodal den před duelem. „Ačkoli z tureckého útoku jde strach, věřím, že ho budou mít jen naši příznivci, nikoli naši hráči.“
Ano, z ofenzivy Istanbulu, druhého týmu turecké ligy v minulé sezoně, měli rivalové těžké spaní. A to ani nemusel být na trávníku držitel Zlaté kopačky z roku 1987 Tanju Colak. Brücknerovi se nejvíc líbili cizinci: Brazilec Gerson, Slovinec Džoni Novak a Bulhar Stanimir Stojlov, z tureckých hráčů pak útočník Ridvan Dilmen, přezdívaný Ďábel Ridvan.
Dobře s tím souzněl jeden z transparentů, který Olomoucké přivítal a mluvil za všechno: Vítáme vás v pekle! Na městském stadionu Inönü (aréna Fenerbahce neměla umělé osvětlení) se už tři hodiny před výkopem „rozcvičovalo“ 25 tisíc diváků, a když se o totéž pokusili fotbalisté z Hané, museli ve spršce rajčat a jablek nejdříve okamžitě prchnout zpátky do šaten, vrátili se až za asistence policistů. Nakonec se v hledišti podle novinových statistik tísnilo 46 tisíc diváků, kteří ale ohlušujícím řevem slavili jediný gól – a ještě z penalty nařízené poté, co kanonýr (a pozdější sportovní ředitel a trenér Fenerbahce) Aykut Kocaman ochotně přepadl přes nohu Radoslava Látala.
Olomoučtí se bili srdnatě, hlavně zmíněný Látal, výbornými zákroky se prezentoval brankář Luboš Přibyl, v útoku to zvládl i osmnáctiletý nováček Jiří Homola, pro něhož si Brückner sáhl do juniorky. A málem i gólman Vaniak – ne že by musel střídat skvělého Přibyla, ale hrozilo mu, že bude muset do pole! Na začátku druhého poločasu se šel rozcvičovat, protože začal kulhat Robert Fiala. „Tuhle prohru považuju za naše vítězství,“ oddechl si Brückner a přidal slova o „malém zázraku“. Osvědčil své kvality a schopnost poradit si i v krizové situaci v extrémně bouřlivém prostředí, vždyť srovnání aktuálního stavu a síly obou kádrů před zápasem označil za „absurdní“.
A teď to rozjedeme...
Před odvetou tomu bylo úplně jinak. Marodka se mu vyprázdnila, vrátil se i Maroši, klíčový muž pro standardní situace. „Oba týmy vsadí na nekompromisní útok,“ předpovídal Brückner a chtěl vyvést Turky z omylu, že jim bude k potvrzení postupu stačit jeden gól. „Možná mne označíte za blázna, ale já věřím, že vyhrajeme a postoupíme!“ vyhlásil. Vengloš byl o poznání opatrnější. I ve chvíli, kdy mluvil o tom, že český fotbal je kvalitnější než turecký – nejprve se však ujistil, zda v okolí nepotuluje žádný žurnalista z Istanbulu...
Karel Brückner a Jozef Vengloš před duelem Sigmy s Fenerbahce v roce 1992
Slovenský kouč nejenže s Václavem Ježkem přivedl československou reprezentaci k slavnému bělehradskému triumfu na mistrovství Evropy v roce 1976, ale i do čtvrtfinále světového šampionátu v roce 1990 v Itálii. Byl mezinárodně uznávanou fotbalovou kapacitou. Neměl zapotřebí nikomu lichotit, proto je jeho charakteristika Olomouce i jejího trenéra, jíž nabídl před druhým zápasem s Fenerbahce, o to cennější. „Sigma je jedno z nejlepších českých mužstev a můj kolega Karel Brückner je trenérem s mimořádnými schopnostmi připravit svoje svěřence k optimálnímu výkonu,“ prohlásil.
Nervy na pochodu, dohrávali v osmi
Brückner, který Fenerbahce důkladně prostudoval i na šesti videokazetách, jeho slova bezezbytku potvrdil. Jestliže avizoval ofenzivní nálož, to, co se dělo od dvou hodin odpoledne na Andrově stadionu, daleko předčilo i nejsmělejší očekávání. Strhla se vichřice, uragán. „Úplné zatmění půlměsíce,“ básnil deník Československý sport. Výrazně tomu pomohl Maroši, který rozjel přihrávkou akci ústící v penaltu, pak přidal asistenci a sám skóroval. A to podle Brücknera hrál jen na šedesát procent. „Věděli jsme, že musíme podat téměř nadlidský výkon,“ vyprávěl pak Maroši.
A nebyl daleko od pravdy. Dvěma góly se blýskl Roman Hanus, nejprve proměnil už v 9. minutě penaltu a pak skóre uzavřel. Turci sice snížili díky Kocamanovi na 1:3, ale neudrželi nervy. Ještě před přestávkou byl vyloučen Ismail a v té chvíli naděje jeho týmu zhasly. „Utkání se rázem změnilo ve frašku,“ glosoval to Vengloš a káral své hráče za to, že nadále nutili rozhodčího tahat z kapsy červenou kartu. Pokaždé u toho při tom byl Látal, jenž nastoupil nezvykle v útoku. Ismail ho udeřil do tváře, pak soupeři pykali za to, že ho zezadu přejeli přes achilovky, a následné protesty proti druhému vyloučení. Se štěstím unikl zranění.
Na konci postávalo na trávníku dokonce jen osm mužů v dresech Fenerbahce zdeptaných dalšími čtyřmi góly a výsledkem 7:1 pro domácí, z nichž se vedle Hanuse a Marošiho trefili i Milan Kerbr, Jiří Barbořík, Jiří Vaďura a Fiala. „Znovu červeně podtrhněme umění olomouckých trenérů Brücknera a Matušky psychicky hráče připravit na nejtěžší bitvy, v nichž nejde jenom o ,nějaké bodíky do tabulkyʽ, ale o klubový život,“ napsal redaktor Československého sportu Vladimír Kolář. „Byl to výborný zápas. Vsadili jsme na tempo fotbal a nechtěli dát Turkům ani chvíli klid, protože víme, že nemají rádi tvrdou práci na hřišti. Předvedli jsme soustředěný výkon,“ chválil svůj tým Brückner a vyzdvihl, že hráči nereagovali na tvrdé zákroky, které se proti Fenerbahce obrátily.
Mrazík s Nastěnkou místo Sigmy
Strhující řádění by si zasloužilo vidět i víc než 10 152 diváků, kteří bouřili nadšením na stadionu. Jenže nikdo další tuhle možnost neměl – ani jeden ze dvou zápasů s Fenerbahce totiž televize nevysílala. Byla to příležitost, kdy i Brückner rázně vykročil mimo své obvyklé hřiště a směrem na Kavčí hory vyslal hromy a blesky, přičemž sáhl hluboko do zásob svého pověstného sarkasmu.
„Já bych ještě pochopil, kdyby se zvenku nevysílalo kvůli ceně přenosu. Naše televize by prostě řekla, že na to nemá, a zařadila by zase Mrazíka, nebo jak se to jmenuje, o té Nastěnce. Ale že se nedával zápas z Olomouce, když Sigma nabízela České televizi přenos zadarmo, to snad ani nejde vysvětlit,“ pustil se do zdrcující kritiky. „Česká televize rozhodně dluží svým koncesionářům omluvu... Jsme zřejmě v klatbě.“
Bylo to složitější, roli hrály šachy s vysílacími právy, ale to už je jiná kapitola. Los třetího kola v každém případě vyvolal pořádné pozdvižení. Po Realu se hrdinové z Olomouce chystali na další značku světové kvality, turínský Juventus. Po domácí remíze 1:1 už ovšem narazili na strop a sami si odvezli z Turína debakl 0:5.
Nic to však nezměnilo na nádherných vzpomínkách na úžasnou olomouckou pohárovou jízdu...
2. kolo Poháru UEFA
Sigma Olomouc – Fenerbahce Istanbul 7:1 (3:1)
Hráno: 4. listopadu 1992. První zápas. 0:1.
Góly: 9. z pen. a 89. Hanus, 13. Kerbr, 34. Barbořík, 50. Maroši, 76. Fiala, 79. Vaďura – 38. Kocaman. Rozhodčí: Coroado – dos Santos, Vital (všichni Port.). ŽK: Hanus, Látal, Slabý – Senol, Ridvan, Kocaman, Hakan. ČK: 43. Ismail, 71. Gerson, 72. Hakan. Diváků: 10 152.
Sigma: Přibyl – Kovář – Pivarník, Kotůlek – Slabý, Barbořík, Maroši (61. Fiala), Hanus, Vaďura – Kerbr, Látal (75. Kabyl).
Fenerbahce: Ipekoglu – Müjdat – Ismail, Semih, Senol – Stojlov (30. Hakan), Gerson. Öguz, Novak – Ridvan (83. Nuri), Kocaman.