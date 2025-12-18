Předplatné

Africký pohár národů: outsideři z Česka, favoriti ze severu. Ovlivní ligu zimní termínovka?

Igoh Ogbu, Santiago Eneme či Aziz Kayndo jsou zřejmě největší hvězdy z české ligy na Africkém poháru
Igoh Ogbu, Santiago Eneme či Aziz Kayndo jsou zřejmě největší hvězdy z české ligy na Africkém poháruZdroj: koláž iSport.cz
Obránce Isaac Muleme hrající za Viktorii Žižkov B bude reprezentovat Ugandu na Africkém poháru národů
Olomoucký Jan Navrátil bojuje o míč s Azizem Kayondem z Liberce
Faul Johna Mercada na Azize Kayonda
Santiago Eneme ze Sparty během utkání Konferenční ligy proti polskému Rakówu
Santiago Eneme ze Sparty se snaží zabránit střele hráče Sigmy
Kdy se vrátí Igoh Ogbu?
Bartoloměj Černík
Africký pohár národů
Jako předkrm před mistrovstvím světa v roce 2026 se v Maroku servíruje Africký pohár národů. Už v neděli vypukne turnaj, který většinu evropských fanoušků (především těch anglických) více než cokoliv jiného spíše znervózňuje – jeho termín uprostřed sezony totiž komplikuje klubům život. Koho ovlivní v Česku a kdo jsou největší favorité?

Kdo jede z české top trojky?

Sparta, Slavia a Plzeň mají dohromady v kádru jedenáct afrických hráčů, na šampionát se podívají dva. Nakonec se celkem překvapivě do výběru Nigérie dostal Igoh Ogbu, který většinu podzimu promarodil a svůj debut u „Super Eagles“ si odbyl teprve na jaře tohoto roku. Jeho země má co dokazovat, jeden z dlouholetých favoritů se senzačně nekvalifikoval na mistrovství světa a v zákulisí nároďáku není ideální atmosféra. V základní sestavě ale slávistický titán zřejmě nebude.

Naopak jedním z tahounů svého týmu by měl být sparťan Santiago Eneme. Jeho Rovníková Guinea může ve skupině s Alžírskem, Burkinou Faso a Súdánem jen překvapit. Exliberecký záložník patří po turínském stoperovi Cocoovi k největším hvězdám výběru. Na koho se nedostalo? Reprezentační stálice Oscar, Emanuel Fully a Sampson Dweh se s Libérií na šampionát nedostali, stejně tak Gambie, kam nakukuje Youssoupa Sanyang, či Ghana s Princem Aduem. Nominace Kevina-Prince Milly, Rafiua Durosinmiho, Davida Mosese, Emannuela Uchenny či Jamese Bella by byly buď překvapením, nebo přímo utopií.

Co další hráči z Česka?

V Africe bude český fotbal ale reprezentovat více hráčů. Liberecký bek Aziz Kayondo je jednou z nejzářivějších ugandských hvězd s dvaačtyřiceti zápasy za opaskem, ale jeho tým patří k vůbec největším outsiderům turnaje. Ve skupině se mimo jiné střetne i s Ogbuem. Podobné mezinárodní renomé a počet startů za sebou má Benson Sakala, záložníka Bohemians čeká Mali, Maroko a Komory.

To nejpřekvapivější jméno ale míří z druhé ligy. Respektive z páté. Obránce Isaac Muleme totiž nastupuje za béčko Viktorie Žižkov (Jeho příběh čtěte ZDE>>>). I dlouholetý člen zadních řad pražského celku má za sebou už 30 startů za Ugandu, byť nyní měl kvůli malému vytížení s nominací namále. I to vypovídá, jak velkým je výběr chudé východoafrické země outsiderem.

Největší favorité ze severu

Pryč jsou dávné časy dominantního Nigérie a Ghany, definitivními hegemony na africké fotbalové scéně jsou Maroko a Egypt. Jakožto pořadatelská země jsou Maročané největšími favority turnaje dle bookmakerů, i podle Opty (19,1 % pravděpodobnost výhry), ke dnešnímu dni neprohráli 18 zápasů v řadě. Egypt s největší hvězdou turnaje Mohammedem Salahem následuje, byť mezi ním a třetím Senegalem není tak velký rozdíl. Opta dává těmto zemím šanci 12,4 % a 12,3 % na výhru.

Čtveřici těch papírově nejsilnějších týmu doplňuje další tým ze severu kontinentu – Alžírsko. Následují Nigérie, Tunisko a Pobřeží Slonoviny.

Jak termíny ovlivní hráče?

Pro ujasnění – základní skupiny turnaje začínají 21. prosince a končí 31. prosince. Hraje se i přes Štědrý den i na Silvestr. Jediným volným dnem je 25. prosinec. Vyřazovací část jde od osmifinále (3.-6. ledna) přes čtvrtfinále (9.-10. ledna) a semifinále (14. ledna) až k finále (18. ledna). Den předtím se hraje o třetí místo.

AFCON je dlouhodobě trnem v oku některým klubům, zvláště těch z Premier League, která hraje přes zimu. Na reprezentace tlačí, aby měli hráče co nejdéle k dispozici a co nejdříve zpátky. V Anglii může hráč, který absolvuje základní část, přijít o tři ligové zápasy, případný účastník finále až o sedm. Ve hře je i domácí pohár. Nejvíce se třese Sunderland, kterému odjede sedm hráčů, Ladislavu Krejčímu ve Wolverhamptonu pět.

A české kluby? Ty jsou více v klidu. Vzhledem k očekávaným výsledkům, se hráči jako Eneme, Kayondo či Sakala stihnou vrátit na začátek zimní přípravy, maximálně chvíli po ní. Patrně stihnou i menší dovolenou, když kluby dovolí. U Ogbua je situace jiná. Jeho Nigérie může dojít daleko a Slavii po bleskových dvou týdnech v Marbelle čeká hned 21. ledna Barcelona. „Nejhorší“ scénář? Obránce projde až do finále a vrátí se až pět dní před šlágrem Ligy mistrů.

