Africký pohár národů: outsideři z Česka, favoriti ze severu. Ovlivní ligu zimní termínovka?
Jako předkrm před mistrovstvím světa v roce 2026 se v Maroku servíruje Africký pohár národů. Už v neděli vypukne turnaj, který většinu evropských fanoušků (především těch anglických) více než cokoliv jiného spíše znervózňuje – jeho termín uprostřed sezony totiž komplikuje klubům život. Koho ovlivní v Česku a kdo jsou největší favorité?
Kdo jede z české top trojky?
Sparta, Slavia a Plzeň mají dohromady v kádru jedenáct afrických hráčů, na šampionát se podívají dva. Nakonec se celkem překvapivě do výběru Nigérie dostal Igoh Ogbu, který většinu podzimu promarodil a svůj debut u „Super Eagles“ si odbyl teprve na jaře tohoto roku. Jeho země má co dokazovat, jeden z dlouholetých favoritů se senzačně nekvalifikoval na mistrovství světa a v zákulisí nároďáku není ideální atmosféra. V základní sestavě ale slávistický titán zřejmě nebude.
Naopak jedním z tahounů svého týmu by měl být sparťan Santiago Eneme. Jeho Rovníková Guinea může ve skupině s Alžírskem, Burkinou Faso a Súdánem jen překvapit. Exliberecký záložník patří po turínském stoperovi Cocoovi k největším hvězdám výběru. Na koho se nedostalo? Reprezentační stálice Oscar, Emanuel Fully a Sampson Dweh se s Libérií na šampionát nedostali, stejně tak Gambie, kam nakukuje Youssoupa Sanyang, či Ghana s Princem Aduem. Nominace Kevina-Prince Milly, Rafiua Durosinmiho, Davida Mosese, Emannuela Uchenny či Jamese Bella by byly buď překvapením, nebo přímo utopií.
Co další hráči z Česka?
V Africe bude český fotbal ale reprezentovat více hráčů. Liberecký bek Aziz Kayondo je jednou z nejzářivějších ugandských hvězd s dvaačtyřiceti zápasy za opaskem, ale jeho tým patří k vůbec největším outsiderům turnaje. Ve skupině se mimo jiné střetne i s Ogbuem. Podobné mezinárodní renomé a počet startů za sebou má Benson Sakala, záložníka Bohemians čeká Mali, Maroko a Komory.
To nejpřekvapivější jméno ale míří z druhé ligy. Respektive z páté. Obránce Isaac Muleme totiž nastupuje za béčko Viktorie Žižkov (Jeho příběh čtěte ZDE>>>). I dlouholetý člen zadních řad pražského celku má za sebou už 30 startů za Ugandu, byť nyní měl kvůli malému vytížení s nominací namále. I to vypovídá, jak velkým je výběr chudé východoafrické země outsiderem.
Největší favorité ze severu
Pryč jsou dávné časy dominantního Nigérie a Ghany, definitivními hegemony na africké fotbalové scéně jsou Maroko a Egypt. Jakožto pořadatelská země jsou Maročané největšími favority turnaje dle bookmakerů, i podle Opty (19,1 % pravděpodobnost výhry), ke dnešnímu dni neprohráli 18 zápasů v řadě. Egypt s největší hvězdou turnaje Mohammedem Salahem následuje, byť mezi ním a třetím Senegalem není tak velký rozdíl. Opta dává těmto zemím šanci 12,4 % a 12,3 % na výhru.
Čtveřici těch papírově nejsilnějších týmu doplňuje další tým ze severu kontinentu – Alžírsko. Následují Nigérie, Tunisko a Pobřeží Slonoviny.
Jak termíny ovlivní hráče?
Pro ujasnění – základní skupiny turnaje začínají 21. prosince a končí 31. prosince. Hraje se i přes Štědrý den i na Silvestr. Jediným volným dnem je 25. prosinec. Vyřazovací část jde od osmifinále (3.-6. ledna) přes čtvrtfinále (9.-10. ledna) a semifinále (14. ledna) až k finále (18. ledna). Den předtím se hraje o třetí místo.
AFCON je dlouhodobě trnem v oku některým klubům, zvláště těch z Premier League, která hraje přes zimu. Na reprezentace tlačí, aby měli hráče co nejdéle k dispozici a co nejdříve zpátky. V Anglii může hráč, který absolvuje základní část, přijít o tři ligové zápasy, případný účastník finále až o sedm. Ve hře je i domácí pohár. Nejvíce se třese Sunderland, kterému odjede sedm hráčů, Ladislavu Krejčímu ve Wolverhamptonu pět.
A české kluby? Ty jsou více v klidu. Vzhledem k očekávaným výsledkům, se hráči jako Eneme, Kayondo či Sakala stihnou vrátit na začátek zimní přípravy, maximálně chvíli po ní. Patrně stihnou i menší dovolenou, když kluby dovolí. U Ogbua je situace jiná. Jeho Nigérie může dojít daleko a Slavii po bleskových dvou týdnech v Marbelle čeká hned 21. ledna Barcelona. „Nejhorší“ scénář? Obránce projde až do finále a vrátí se až pět dní před šlágrem Ligy mistrů.