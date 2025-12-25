Předplatné

Prázdné tribuny se zaplňují postupně. Na mistrovství Afriky pouští fanoušky po výkopu zadarmo

Organizátoři mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmo
Organizátoři mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmoZdroj: ČTK
Organizátoři mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmo
Organizátoři mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmo
Organizátoři mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmo
Organizátoři mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmo
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Africký pohár národů
Začít diskusi (0)

Organizátoři fotbalového mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmo. Uvedla to agentura AFP na základě svých zdrojů z Konfederace afrického fotbalu (CAF).

Například středeční duel skupiny F v Agádíru mezi Kamerunem a Gabonem začal před téměř prázdnými tribunami, které se navzdory setrvalému dešti v průběhu prvního poločasu slušně zaplnily. Pořadatelé následně vyčíslili oficiální počet diváků na 35.200.

Podobné situace byly k vidění v utkáních v předchozích dnech a vedly ke zmatkům při ohlašování návštěvnosti. Na příklad v úterním zápasu v Rabatu mezi Kongem a Beninem byl původní počet diváků 6703 později téměř zdvojnásoben na 13.073.

Podle AFP se organizátoři s CAF dohodli, že budou otevírat brány stadionů zhruba 20 minut po výkopu a umožní fanouškům dostat se do hlediště zadarmo. Návštěvnost Afrického poháru národů má pro pořadatele velkou důležitost s výhledem na mistrovství světa v roce 2030, které bude Maroko hostit společně se Španělskem a Portugalskem.

K dnešnímu dni byly na oficiální prodejní platformě CAF k dispozici vstupenky na téměř všechna zbývající utkání šampionátu. Ceny lístků začínají na částce 100 marockých dirhamů (zhruba 225 korun).

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů