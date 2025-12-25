Prázdné tribuny se zaplňují postupně. Na mistrovství Afriky pouští fanoušky po výkopu zadarmo
Organizátoři fotbalového mistrovství Afriky v Maroku zvyšují návštěvnost zápasů tím, že pouštějí na stadiony po výkopu diváky zadarmo. Uvedla to agentura AFP na základě svých zdrojů z Konfederace afrického fotbalu (CAF).
Například středeční duel skupiny F v Agádíru mezi Kamerunem a Gabonem začal před téměř prázdnými tribunami, které se navzdory setrvalému dešti v průběhu prvního poločasu slušně zaplnily. Pořadatelé následně vyčíslili oficiální počet diváků na 35.200.
Podobné situace byly k vidění v utkáních v předchozích dnech a vedly ke zmatkům při ohlašování návštěvnosti. Na příklad v úterním zápasu v Rabatu mezi Kongem a Beninem byl původní počet diváků 6703 později téměř zdvojnásoben na 13.073.
Podle AFP se organizátoři s CAF dohodli, že budou otevírat brány stadionů zhruba 20 minut po výkopu a umožní fanouškům dostat se do hlediště zadarmo. Návštěvnost Afrického poháru národů má pro pořadatele velkou důležitost s výhledem na mistrovství světa v roce 2030, které bude Maroko hostit společně se Španělskem a Portugalskem.
K dnešnímu dni byly na oficiální prodejní platformě CAF k dispozici vstupenky na téměř všechna zbývající utkání šampionátu. Ceny lístků začínají na částce 100 marockých dirhamů (zhruba 225 korun).