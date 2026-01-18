Chaos v africkém finále, v hlavní roli Diouf! Senegalci odešli kvůli sudímu, pak slavili
Téměř celý průběh Afrického poháru národů byl bez škraloupu. Ale ve finále soutěže, která je známá občasnými bizarními situacemi, nastal nefalšovaný chaos. V klíčovém duelu domácího Maroka se Senegalem odešli hráči druhého jmenovaného celku na pokyn trenéra ze hřiště, a to před skončením zápasu! Proč? Nelíbila se jim penalta, kterou sudí odpískal za údajný faul exslávistického El Hadjiho Malicka Dioufa. Zápas se i přes kontroverzi dohrál a Diouf se společně se spoluhráči stal po vítězství 1:0 mistrem Afriky!
No to je pohroma! Vrchol šampionátu a vytoužená reklama na africký fotbal se změnila v nevídanou ostudu. Aby jeden tým odešel na protest ze hřiště během rozehraného zápasu? To možná finálové utkání jakéhokoliv prestižního velkého turnaje nepamatuje.
Co se přesně stalo? Na tribunách to pořádně vzplálo už v době, kdy rozhodčí Jean-Jacques Ngambo neuznal gól senegalského křídelníka Ismaily Sarra. Kvůli velmi pochybnému faulu pár sekund před brankou odpískal sudí hodně nezvykle ještě dříve, než balon přešel brankovou čáru, tudíž se nemohlo konat ani přezkoumání pomocí VAR. Už v tu chvíli Senegalci zuřili, byla 93. minuta a zřejmě by šlo o vítězný gól.
Situace, která nastala jen o pár desítek vteřin později, už tedy byla posledním hřebíčkem. Exslávistický El Hadji Malick Diouf stáhnul v nastaveném čase ve vápně Brahima Díaze a rozhodčí se tentokrát k VAR vrhnul. Možná „soft penalta“, možná klukovina, ale rozhodnutí přidělit Maroku pokutový kop bylo v kontextu předchozích momentů pro Senegal těžko pochopitelné. A tak kouč Pape Thiaw zavelel: „Jdeme do kabin!“
Nastal tak bizarní pohled. Júsuf En-Nesjrí se připravoval kopat rozhodující penaltu, ale brankář nikde. Celý tým včetně Dioufa zmizel na protest proti rozhodnutí do kabiny, s výjimkou kapitána Sadia Maného. Čtvrt hodiny netušili diváci ani organizátoři, jak mela dopadne. Na téměř sedmdesátitisícovém stánku dokonce začala potyčka na tribunách, jeden z organizátorů byl zraněn.
Za dosud neznýmých okolností se nakonec hráči Senegalu vrátili, ačkoliv pokutový kop platil. A dobře udělali. Aby byl šílený závěr dokonán v plné kráse, míč si nakonec vzal Brahim Díaz, marocká hvězda Realu Madrid, a penaltu neproměnil šokujícím způsobem. Kop à la Panenka brankář chytil a podívaná šla do prodloužení.
Tam nakonec udeřil Senegalci gólem Pape Gueyho a po výhře 1:0 stali se oficiálně mistry Afriky. Maročani po selhání na domácí půdě nemohli uvěřit, co se stalo. Jeden z nejlepšího hráčů turnaje Brahim ležel s hlavou v dlaních na trávníků, myšlenkami zřejmě ještě asi kolem nepovedeného pokusu o panenku.
O neuvěřitelném finále se zkrátka bude ještě nějakou dobu určitě mluvit, bohužel ale ne pouze z fotbalových důvodů...