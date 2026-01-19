Vyhrocené finále AFCONu: boj o ručníky, potyčka novinářů. Zahodil Brahim penaltu schválně?
Na jednu stranu přilákalo finále Afrického poháru národů možná rekordní světový zájem. Někteří mluví o jednom z nejlepších fotbalových dramat, někdo ale o špatné reklamě pro africký fotbal. Je pravda, že velice kontroverzních, mnohdy až nedůstojných momentů, bylo několik. Během zápasu i po něm. Co se řeší po finále, ve kterém Senegal nakonec porazil domácí Maroko 1:0?
Rozhodčí pod palbou kritiky
Ne, nejde jen o Jeana-Jaquese Ndalu, slovo rozhodčí označuje plurál. Afričtí sudí byli pod palbou kritiky celý šampionát, především ti, kteří řídili zápasy Maroka. Alžírsko dokonce podalo kvůli rozhodnutím v zápase s domácím týmem protest, řešil se i zápas s Kamerunem či Nigérií. „Kritika rozhodčích je ostudná. Když někdo věří, že takhle se tu vyhrávají zápasy, dělá tím špatnou reklamu Africe,“ bránil sudí marocký kouč Walid Regragui.
Voda v hrnci ale vybublala ve finále. Nejdříve podezřele odvolaný gól Senegalců, pak penalta pro Maročany. Senegalci se naštvali a odešli do kabin, kde pobyli patnáct minut. Bezprecedentní krok se jim nakonec vyplatil.
Penaltová blamáž
Co totiž následovalo po patnáctiminutové stávce Senegalců, nasadilo večeru pomyslnou korunu. Maročan Brahim Díaz si stoupl k nejdůležitější penaltě své kariéry a nepovedenou „panenkou“ poslal míč jen do náruče brankáře Mendyho. Kop působil tak odfláknutě, že se na sociálních sítích ihned objevily spekulace a konspirační teorie, že hvězda Realu Madrid zahodila penaltu schválně.
Mnozí nabízeli scénář, že neproměněnou penaltu vyměnil za návrat Senegalců na hřiště. Zaujala totiž prakticky nulová reakce senegalských hráčů, jako kdyby penaltový krach očekávali. Brankář Mendy ale tyto teorie vyvrátil. „Samozřejmě, že to neudělal schválně. Myslíte si, že v poslední minutě zápasu, ve kterém jeho země může vyhrát titul po 50 letech, bychom se na něčem takovém dohodli? Chtěl dát gól a já ho zastavil. Konec příběhu,“ řekl gólman Al Ahly.
Bizarní bitva o ručník
Třiatřicetiletý gólman Mendy byl ale středem pozornosti i mnohem dříve. Jak totiž odhalily záběry, které kolují po sociálních sítích, senegalská jednička byla terčem nekalé taktiky marockých podavačů míčů, kteří mu neustále kradli ručník, který měl za bránou. Že možná šlo o plán nakázaný z vyšších pater, ukazuje i moment, kdy sám marocký hráč Achraf Hakimi zahodil Mendymu ručník za reklamní banner, jen aby pro něj naštvaný El Hadji Malick Diouf běžel.
Ty nejbizarnější záběry ale dorazily až v pondělí ráno. Ukazují trenéra brankářů Yehvana Dioufa, který už měl kousků Maročanů dost a postavil se vedle Mendyho brány, aby ručník hlídal. Podavače míčů to ale nezastavilo, trenéra atakovali a snažili se mu uzmout artefakt z rukou. Následně ho dokonce nadháněli kolem hřiště. Zkrátka extrémně nedůstojné scény.
Boj i na tribunách
Bojkot senegalských hráčů vzbudil velký ohlas na hřišti i na tribunách. Možná právě scény peroucích se fanoušků, členů realizačních týmů, pořadatelů, fotografů apod. jsou tou nejhorší tečkou za africkým šampionátem. Spekuluje se, že i to je jeden z důvodů, proč se Senegalci vrátili na hřiště – z obavy, kam situace vyeskaluje. Na místě totiž bylo několik zraněných. Jak popisují reportáže z místa, pořádně to vřelo i mezi novináři.
„V Africe na pár nadávek mezi novináři dojde. Ale je těžké si vzpomenout, kdy naposledy jeden reportér napadl druhého,“ popisuje web The Athletic. Senegalští novináři údajně příliš nahlas slavili neproměněnou penaltu, následný gól svého týmu a celkové vítězství, což se Maročanům nelíbilo. Z obav o bezpečnost pak byla zrušena i tisková konference trenéra vítězů Papeho Thiawa.