Šok v Africe! Federace po chaosu zvrátila výsledek finále a titul přisoudila Maroku
Dva měsíce po chaotickém finále fotbalového mistrovství Afriky kontinentální federace přisoudila kontumační vítězství Maroku. Původně vyhrál šampionát Senegal, který ve finále v Rabatu porazil domácí tým 1:0 po prodloužení.
V závěru normální hrací doby odešli Senegalci ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se až po zhruba čtvrt hodině. Nejlepší střelec turnaje Brahim Díaz pokutový kop neproměnil a v prodloužení rozhodl o druhém senegalském triumfu na africkém šampionátu Pape Gueye. Odvolací komise Africké fotbalové federace (CAF) nyní překvapivě výsledek finálového zápasu zvrátila a přisoudila výhru v poměru 3:0 Maroku.
Svůj verdikt odůvodnila tím, že články 82 a 84 řádů Afrického poháru národů říkají, že „pokud z jakéhokoli důvodu tým odmítne hrát nebo opustí hřiště před koncem zápasu bez souhlasu rozhodčího, bude považován za poraženého a bude ze soutěže trvale vyloučen.“
Skandálním průběhem finále se už na konci ledna zabývala disciplinární komise, která protest Maroka proti výsledku zápasu zamítla, rozdala však různé tresty oběma stranám. Trenér Senegalu Pape Thiaw dostal zákaz činnosti na pět zápasů za to, že odvedl tým ze hřiště. Jeho svěřenci Iliman Ndiaye a Ismaila Sarr obdrželi distanc na dvě utkání a národní svaz dostal pokutu 615.000 dolarů (12,5 milionu korun).
Sankce postihly i Maroko, které mělo zaplatit dohromady 315.000 dolarů (6,4 milionu korun) mimo jiné za to, že podavači míčů opakovaně kradli senegalskému brankáři ručník. Kapitán Ašraf Hakimí dostal zákaz startu na dva zápasy a záložník Ismael Sajbarí na tři. Sajbarí navíc obdržel pokutu 100.000 dolarů. Marocký svaz krátce nato oznámil, že trest považuje za nepřiměřený a odvolá se proti němu.
Odvolací komise CAF v úterý snížila finanční postih pro marocký svaz, zmírnila trest Sajbarímu a zrušila mu pokutu, ale především nečekaně změnila výsledek. Maročané díky tomu vyhráli africký šampionát po 50 letech a získali druhý titul.