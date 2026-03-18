Jak dopadne africký skandál? Právník: Šampionem zůstane Senegal. Diouf se vysmál Maročanům
Překvapivý verdikt, který na vrcholném turnaji nemá obdoby. Konfederace afrického fotbalu (CAF) dva měsíce po výbušném zápasu otočila výsledek finále Afrického poháru národů a kontumovala jej ve prospěch Maroka. Fotbalový svět reaguje, posměšně se ozvali hráči Senegalu společně s El Hadjim Malickem Dioufem, země se bude proti rozhodnutí odvolávat. Má šanci? Podle právníka je prakticky zaručené, že Mezinárodní sportovní arbitráž rozhodnutí o kontumaci zruší.
Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Očekávalo se, že odvolací komise CAF bude řešit pouze výše trestů a pokut ve skandálním finále, které v lednu nakonec vyhrál v prodloužení Senegal. Kromě toho, že Maročanům snížila postihy za nesportovní chování v zápase, také nečekaně kontumovala výsledek v jejich prospěch.
Pro kontext a připomenutí: Senegalcům se ve finálovém mači nelíbily rozhodnutí sudího a odešli ze hřiště do šaten. Po patnácti minutách se zápas opět rozeběhl, klasicky se dohrál, Mané a spol. zvítězili a byla jim předána trofej. Právě odchod Senegalců ze hřiště ale bere CAF jako „opuštění zápasu“, tudíž by měl být výsledek kontumován.
Prakticky hned následovala vlna reakcí, převážně od senegalských hráčů. I exslávista El Hadji Malick Diouf se na svém instagramu ještě v úterý večer pořádně vyřádil. „Tento titul nikam neodejde,“ píše na jednom ze svých stories. „Kde jako vůbec chtějí trofej slavit?“ ptá se dál obránce West Hamu s přidanou fotkou z vítězného průvodu Senegalců. A nakonec doplnil: „Tahle trofej se vyhrává na hřišti a ne přes e-mail. Dobrou noc.“
Ani další reprezentanti neváhali a zasypali sítě fotkami z oslav afrického titulu. Záložník Pathé Ciss napsal: „Klidně těm uplakánkům přidejte další tři góly.“ Maročtí reprezentanti zatím mlčí. A senegalská asociace? Oznámila, že se proti verdiktu odvolá, a to k CAS (Mezinárodní sportovní arbitráži), nezávislé švýcarskému soudu, který řeší ty nejvážnější sportovní spory. A klidně se může stát, že uspěje.
Jak totiž poukazuje renomovaný africký novinář a právník Osasu Obayiuwana, rozhodnutí CAF (africké fotbalové asociace) má díry. „Ano, rozhodčí Jean-Jacques Ngambo Ndala finále nezvládl. Ano, měl zápas v Rabatu ukončit. Ano, Maroko mělo být vyhlášeno vítězi. Ale neučinil tak. Umožnil, aby se zápas dohrál. A jakmile to udělal, pravidlo 5.2 je všemu nadřazeno,“ napsal na sociální síť X.
Důležitá věta se nachází právě v odstavci 5.2 mezinárodních pravidel fotbalu vydanými IFAB: „Rozhodnutí rozhodčího o skutečnostech souvisejících s hrou, včetně toho, zda bylo, či nebylo dosaženo branky, a o výsledku utkání jsou konečná.“
Právník nabízí podobný historický případ, který už CAS řešil. A jak jinak než s Africkou konfederací, jejíž historie je skandálních rozhodnutí plná. Obayiuwana zmiňuje finále africké Ligy mistrů z roku 2019. Marocký Wydad Casablanca se utkal s tuniským týmem Espérance a po vstřelení regulérního gólu, který sudí odvolal, se dožadoval kontroly u VAR. Rozhodčí odvětil, že VAR nefunguje a Maročané tehdy rovněž odešli rozčílení ze hřiště. Vítězem byl na místě vyhlášen tuniský celek.
Pak se ale do situace vložil výkonný výbor CAF, který rozhodl o neregulérnosti zápasu a nařídil jeho opakování, čímž šel opět proti rozhodnutí sudího na hřišti a mimo jiné opět ve prospěch Maroka. O měsíc později zasáhl právě CAS, který toto nařízení zrušil.
„Je tragické, že se CAF nikdy nepoučí ze svých chyb. Zdá se, že po sedmi letech úplně na tuto událost zapomněli. Rozhodnutí odvolací komise CAF o přidělení trofeje Maroku je naprostý skandál. Jen tím zadělala na repete ponížení, které organizace utrpěla v Lausanne v roce 2019. CAS zcela jistě rozhodne, že šampionem zůstává Senegal. To je prakticky zaručená věc. Je obrovská ostuda, že je africký fotbal znovu všem pro smích,“ popsal Obayiuwana.