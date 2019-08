Zápasy reprezentace se blíží. Předprodej na Anglii a Severní Irsko začne v pondělí | iSport.cz

Národní tým oba ostrovní soupeře přivítá v Praze. Zápas kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020 s Anglií se bude hrát v pátek 11. října v Edenu, o tři dny později svěřence Jaroslava Šilhavého čeká příprava se Severním Irskem na Letné.

Lístky bude možné zakoupit na internetové stránce www.vstupenkyfotbal.cz ve třech cenových kategoriích. Na utkání s Anglií budou stát 900, 1900 a 2900 korun, proti Severnímu Irsku vyjdou na 200, 400 a 600 korun. Pro členy fanklubu je vyhrazeno 2000 vstupenek.

"Věřím, že jsme se trefili do takové cenové hladiny, která odpovídá výjimečnosti zápasu. Vždyť Anglie je čtvrtý tým posledního mistrovství světa a na soupisce má spoustu opravdu hvězdných jmen," uvedl předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík. "Průměrná cena vstupenek je navíc nižší, než byla v březnu na přípravný duel proti Brazílii. Proto věřím, že jsme našli rozumný kompromis mezi hodnotou exkluzivity utkání a snahou učinit ho dostupným co největšímu počtu našich fanoušků," řekl Malík.

"Budeme moc rádi, když proti Anglii bude na stadionu co nejvíc českých fanoušků. Jejich podporu budeme v tak těžkém zápase potřebovat. Dorazí určitě i hodně Angličanů, takže atmosféra na tribunách bude pěkná, a my se na to už teď těšíme," doplnil trenér Šilhavý. Jeho tým v březnu Anglii v úvodním utkání kvalifikace ve Wembley podlehl 0:5 a utrpěl nejvyšší porážku v samostatné historii.

Po letní pauze se národní mužstvo opět sejde v září, kdy odehraje oba kvalifikační zápasy venku. Nejprve v sobotu 7. září nastoupí proti Kosovu a o tři dny později v Černé Hoře. Český tým ve skupině A drží druhé postupové místo.