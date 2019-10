Česko - Anglie. Rasismus? Odejdeme ze hřiště, varuje Albion | iSport.cz

"Když se to stane jednomu z nás, jako by se to stalo všem," řekl serveru BBC útočník Tammy Abraham z Chelsea po pondělním setkání, na němž hráči s trenérem řešili, jak se zachovat, pokud se stanou terčem rasistických pokřiků a nadávek. "Když se nám něco nebude líbit, odejdeme všichni ze hřiště," přidal kapitán Harry Kane.

Vedení světového fotbalu kvůli rasismu na stadionech zavedlo tzv. třístupňovou proceduru. Rozhodčí nejprve fanoušky vyzve, aby se přestali chovat nevhodně, poté zápas přeruší a následně může utkání ukončit.

"My jsme tady od toho, abychom hráli. Ať už se stane na tribunách cokoliv, to je záležitostí příslušných úřadů," řekl nováček anglické reprezentace obránce Fikayo Tomori z Chelsea. "Přesně o tom bylo i setkání s trenérem. Abychom věděli, co dělat a jaký je správný postup," dodal.

"Trenér nám řekl, co se může stát. A měli bychom být na to připravení, protože někdy prostě přijedeme do zemí, kde se něco takového naneštěstí může stát," uvedl Tomori, který si bude moci v pátek v Edenu s Anglií v předstihu zajistit postup na mistrovství Evropy.

O tři dny později Angličané nastoupí v Bulharsku, které bude mít kvůli rasistickému chování fanoušků v zápasech s Českou republikou a Kosovem uzavřenou část stadionu.