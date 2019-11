Skandinávie slaví! Finsko má v kapse první EURO, postupují i Švédové | iSport.cz

Už jistý účastník ME Španělsko přehrálo Maltu 7:0, gólově se prosadili dva debutanti. Nejblíže k postupu ve skupině D mají Dánové, kteří zvítězili nad Gibraltarem 6:0, a Švýcaři. Ti až díky brance z 77. minuty zdolali Gruzii 1:0.

O výhře Finů rozhodl v 21. minutě Jasse Tuominen. Po přestávce se pak dvakrát prosadil Teemu Pukki, nejdříve v 63. minutě z penalty a o necelou čtvrthodinu později z dorážky vlastní střely. Devětadvacetiletý útočník anglického Norwiche dal v kvalifikaci už devět gólů a s 24 brankami se osamostatnil na třetím místě historické střelecké tabulky finské reprezentace.

That feeling when you qualify for your first ever major tournament.



What a moment for Finland. 🙌 pic.twitter.com/g6KEWAr2Lg