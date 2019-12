Vstupenky na EURO 2020 - předprodej, kolik stojí, kde koupit | iSport.cz

Český tým se na mistrovství Evropy utká nejprve 15. června v Glasgow s dosud neznámým soupeřem (Skotsko, Norsko, Srbsko, nebo Izrael), 19. června vyzve na stejném místě Chorvatsko a 23. června se v Londýně postaví Anglii. To už mají čeští fanoušci v kalendáři zaškrtnuto, teď jim začíná boj o lístky.

Vstupenky pro Čechy od 1280 Kč

Ve středu ve 14 hodin bude spuštěn prodej vstupenek na EURO, končí 18. prosince také ve 14 hodin. Zatím není známo, kolik lístků bude pro české příznivce k dispozici. Kapacita glasgowského Hampden Parku je 52 tisíc míst, londýnského Wembley pak 90 tisíc.

Je ale jasné, kolik budou stát. Ceny vstupenek na zápasy v Glasgow a v Londýně na základní skupinu jsou rozděleny do třech kategorií – 50, 125 a 185 eur (1280, 3200, 4740 korun). Není možné vybrat si konkrétní místa na stadionu, ale jen cenovou kategorii. Lze objednávat i lístky na vyřazovací část. Pokud by český tým do ní nepostoupil, mohli by je fanoušci vrátit a peníze dostanou automaticky zpět.

Výhoda pro členy fanklubu

Většina z přidělené kvóty připadne členům oficiálního fanklubu národního týmu. Přes něj je tudíž větší šance se ke vstupenkám dostat. Fanklub dostane určitý počet unikátních kódů, které mezi žadatele ze svých řad rozdělí podle toho, zda jsou placenými nebo neplacenými členy, a podle délky působení ve fanklubu.

Kdo bude mít tento kód, musí se registrovat na stránkách šampionátu euro2020.com a pak si po jeho zadání může koupit až dvě vstupenky na každý zápas českého mužstva. Tento kód je možný použít jen jednou. Momentálně je ve fanklubu okolo šesti tisíc fandů, ale ne všichni mají o vstupenky zájem.

Pro zvýšení šancí je nejlepší přihlásit se ve fanklubu do svého profilu a oficiálně potvrdit zájem o lístky.

Pro nákup vstupenek na webu EURO 2020 je pak potřeba vyplnit ID fanouška a u obou vstupenek jméno, příjmení, adresa, datum narození, občanství, číslo pasu či občanského průkazu, e-mail a telefonní číslo. Vstupenky jsou vždy vázány na konkrétního člena fanklubu a není možné je měnit.

Los pro ostatní

Na webu mistrovství se mohou pokusit získat vstupenky i ostatní zájemci. Ti po registraci o lístky zažádají a pak budou čekat, zda budou vylosováni. Dá se totiž předpokládat, že zájem výrazně převýší kapacitu určenou pro české příznivce. Výsledky této loterie zveřejní UEFA na začátku nového roku.

Lístky lze získat jen těmito cestami přes stránky šampionátu. Vstupenky pak jejich majitelům po zaplacení přijdou do mobilního telefonu, a to ne hned, ale až krátce před startem mistrovství. Každý držitel lístku si proto bude muset stáhnout speciální aplikaci.

Pokud by si někdo koupil lístky, ale nakonec by na zápasy nemohl nebo nechtěl cestovat, bude mít možnost je případně přeprodat. Ale jen přes web UEFA a za pořizovací částku.

Už 19,5 milionu žádostí

Do prodeje půjde milion vstupenek, o jejichž ceně mimo hrací fáze rozhoduje i místo konání, protože šampionát se při příležitosti 60. výročí mistrovství Evropy koná ve dvanácti zemích. Nejdražší lístky na zahajovací zápas v Římě stojí 225 eur (5700 korun) a nejlevnější 75 eur (1900 korun). Na finále v Londýně se ceny vstupenek pohybují v rozmezí 95 až 945 eur.

UEFA při cenách zohlednila kupní sílu fanoušků v jednotlivých zemích. Na zápasy základních skupin jsou nejlevnější vstupenky v Baku, Bukurešti a Budapešti, kde vyjdou na 30, 75 a 125 eur.

První fáze předprodeje lístku na evropský šampionát, který se uskuteční příští rok na přelomu června a července, proběhla v létě. Do prodeje šlo 1,5 milionu lístků a zájem o ně byl obrovský - podáno bylo 19,5 milionu žádostí.

Harmonogram předprodeje vstupenek

12. června - 12. července 2019 volný předprodej vstupenek na všechna utkání 4. prosince 2019 předprodej pro jisté účastníky z kvalifikace EURO 2020 duben 2020 předprodej pro postupující z play-off o EURO 2020 12. června 2020 zahájení EURO 2020

Kde koupit vstupenky na EURO 2020?

Všechny vstupenky se prodávají přes internet na webu EURO 2020.