Euro 2020 | Vaclík o změnách v Seville: Nastal průvan. Musím být připravený na vše | iSport.cz

O místo jedničky bojuje v české reprezentaci i v Seville. V obou výběrech má ale brankář Tomáš Vaclík velmi slušnou pozici, ve španělském klubu sezonu v bráně začal, jak to bude v národním týmu, se měl teprve dozvědět. Ale den před odletem působil uvolněně. Vaclík cítí, že výjezd na Balkán, kde se Češi utkají s Kosovem a Černou Horou, může reprezentaci hodně posunout směrem k mistrovství Evropy. Ovšem varuje před nadšením Kosova.

Budete proti Kosovu chytat?

„Nevím. Trenér je ve vedlejší místnosti, můžete se zeptat tam. Čekal jsem, že se na to budete ptát, ale opravdu nevím. Počítám, že nejpozději den před zápasem se dozvíme, jak na tom jsme.“

Jaké to je pro gólmana, když není jasně určená jednička?

„Tenhle stav už trvá delší dobu, co tu jsme s Jirkou (Pavlenkou) a Koubasem (Tomášem Koubkem). Pro vás, novináře, je to téma, trenéři na to dostávají otázky. Řeší se to, ale myslím, že jsme si na to už všichni zvykli.“

Čekají vás dva zápasy na horkém Balkánu, hrajete v Kosovu a v Černé Hoře. Cítíte, že to může být pro vaše postupové ambice klíčový dvojzápas?

„Může to tak být. Všichni to cítíme i proto, jak se ta skupina vyvíjí. Už v ní bylo několik remíz a Anglie má odehrané zatím jen dva zápasy, takže Kosovo a Bulharsko proti ní budou hrát dvakrát. Tenhle sraz může hodně napovědět, jak skupina dopadne.“

Jaký dojem na vás udělalo Kosovo, když jste se na něj připravovali?

„Fotbalově mají skvělé kluky, jejich ofenzivní hráči se mi hrozně líbí. Jsou živelní, sebevědomí, věří sami v sebe. Tyhle národy takové jsou. Navíc jsou v euforii, hrají poprvé kvalifi kaci o EURO. Co máme zprávy, byl se za nimi během srazu podívat prezident. Myslím, že i státům okolo chtějí dokázat, že fotbal taky umí hrát a že můžou působit v těchto soutěžích. Z posledního koše to je jednoznačně nejsilnější soupeř.“

Jakou formu cítíte na začátku sezony?

„Dobrou. Se Sevillou jsme začali podobně jako před rokem. Jen věřím, že sezonu pak líp ukončíme. Máme sedm bodů a já z venkovních zápasů víc nul než za celou minulou sezonu. Jediná škoda je, že nemáme devět bodů. Ale je teprve po třech kolech a v klubu došlo přes léto k mnoha změnám, ještě poslední den přestupového období přišel Chicharito, vyměnili se kolem mě brankáři. Sportovní ředitel Monchi udělal trochu průvan, postavil si vše po svém, máme nového trenéra (Julen Lopetegui) a realizační tým. Mužstvo se skládá, ale začali jsme velice dobře. Uvidíme, jak vše bude pokračovat.“

Vaše pozice se nezměnila?

„Zatím ne, první tři kola jsem chytal. Ale odešel můj brankářský kolega Sergio Rico, naopak přišel Bono. Abych byl upřímný, nevím, jak to bude dál. Od trenéra nebo sportovního ředitele jsem k tomu osobně moc informací nedostal. Samozřejmě, nějaké zprávy mám, ale uvidíme, jak to bude pokračovat. Já jsem teď na repre, Bono taky, oba se vrátíme do tréninku snad ve čtvrtek a pak se to rozjede, každé tři dny nás čeká zápas.“

Jak všechny změny vstřebáváte?

„Přišel Monchi a on je takový, tým si chce poskládat po svém. V Římě to udělal podobně, ostatně Schicky (Patrik Schick) toho byl součástí. V Seville má takové slovo, že když řekne, že se vymění stoly, tak se ty stoly vymění. Je tam legenda s obrovskými pravomocemi, patří mezi nejúspěšnější sportovní ředitele na světě. Má svou ideu… Z hráčů, které si přivedl minulý sportovní ředitel, jsme tam zůstali dva, všichni ostatní jsou pryč. Člověk pochopitelně přemýšlí nad tím, co všechno se může stát, ale Sevilla je obrovský klub. Tam musí být člověk nachystaný na všechno.“

Ale v úvodu sezony jste chytal. Myslíte, že důvěru od trenéra máte?

„Věřím, že ji mám. Myslím, že kdyby chtěli nového brankáře číslo jedna, přivedli by si ho už na začátku přestupního termínu, aby byl s týmem po celou dobu přípravy. Nějakou důvěru cítím, ale teď bude záležet jen na výkonech a ne na tom, jak jsem chytal minulou sezonu. Člověk to bude muset potvrzovat každý týden.“

Zvedlo vám sebevědomí, že jste v úvodu sezony zůstal jedničkou?

„Samozřejmě, pomohlo mi to. Ještě dva dny před prvním zápasem jsme nevěděli, kdo z nás do něj půjde. Se Sergiem (Ricem) jsme se o tom bavili a on mi říkal o své situaci v klubu. O tom, že jeho vztah s ním ochabl. Nebylo to pro něj jednoduché, celý přestupní termín se pro něj hledalo řešení. Neustále se spekulovalo o tom, kam půjde a kdo přijde k nám.“

Cítíte, že se tým po všech změnách už sehrál?

„Ano, cítím, ale zároveň si myslím, že se pořád můžeme hodně zlepšovat. Když jsme začali minulou sezonu a dařilo se nám, měl jsem pocit, že už to nebylo moc kam posouvat. Chytili jsme šňůru, po osmi a pak i po třinácti kolech jsme vedli ligu. V tu chvíli jsem měl pocit, že tým je na maximu a že bude hrozně těžké to udržet po celý rok. Teď si myslím, že se vzhledem ke všem těm změnám máme pořád kam posouvat.“

Barcelona i Real Madrid nevstoupily do sezony ideálně, oba kolosy jen jednou vyhrály. Myslíte si, že by španělská liga mohla být vyrovnanější?

„Takhle jsme se bavili už loni a stejně to skončilo tak, že Barcelona byla asi dvacet bodů před ostatními. A i Real, který sice neměl zrovna super rok, skončil asi deset bodů před námi. Nyní si budu dávat pozor na to, abych řekl, že to bude vyrovnanější. Před rokem jsem si myslel, že liga bude zajímavější až do konce, a nebylo to tak, první tři týmy byly odskočené. Uvidíme, jak to bude. Barcelona je zatím hodně ovlivněná tím, že ještě nenastoupil Messi. V prvním kole se ještě zranil Suárez, na marodce je i Dembélé a myslím, že jim nepřidaly spekulace kolem Neymara. K tomu se psalo, že by mohl odejít Rakitič, Dembélé, Semedo, takže spousta hráčů asi byla v nejisté pozici. U Realu se taky spekulovalo o Neymarovi, Pogbovi, Eriksenovi, navíc Hazard se dává zdravotně do pořádku. Sezona se teprve rozjíždí.“

Když zmiňujeme Barcelonu, tu vyzve Slavia v Lize mistrů. Vyzvídali už u vás slávisté recept, jak na ni?

„Ani ne. Jen Cuf (Vladimír Coufal) se ptal, co Messi. Ale i sám mi říkal, že půjde doleva, aby to měl na levou nohu. Myslím, že kluci Barcelonu znají. Tuší, co je čeká.“

Co byste jim poradil?

„V tomhle případě je těžké radit. Pro ně je postup do Ligy mistrů obrovský úspěch, Slavia na ni čekala dvanáct let. Teď v ní jsou a mají úžasnou skupinu. Mají se na co těšit. A stylem, který jsou schopní praktikovat, a tím, jak se umí připravit na soupeře, do toho mohou jít bez větších obav.“