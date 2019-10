Česko - Anglie | Zdeněk Nehoda o bitvách s Anglií: Na pevnině ztráceli kouzlo. Proč nechápe Chytrého? | iSport.cz

Video k článku Darida před Anglií: Nebudeme zalezlí, hrát na 0:0 nechceme VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se vám jako fotbalistovi vybaví při zmínce o Anglii?

„Pro moji generaci to byl ten nejsilnější a nejznámější soupeř – a myslím, že to platí i v současnosti. I když anglická reprezentace neměla dlouho výsledky. Je to zásluha Premier League, jedné z nejtěžších a nejlepších ligových soutěží, která se s anglickým národním mužstvem spojuje.“

Proti Anglii jste poprvé nastoupil v kvalifikaci ME 1976 a dokonce jste gólem pomohl k výhře 2:1. Pamatujete se na něj?

„Jasně. Bylo to v říjnu 1975 na Tehelném poli, opakovaný zápas, protože ten první byl pro mlhu přerušený. Prohrávali jsme 0:1 a já jsem před přestávkou vyrovnával hlavou na 1:1. Nakonec jsme vyhráli a postoupili na mistrovství Evropy v Bělehradu.“

Prosadit se hlavou proti Anglii, to byl v té době asi docela cenný zásah, ne?

„Já jsem moc gólů hlavou nedával, ale když se mi to povedlo, stálo to za to. (směje se) Stejně jako třeba v semifinále mistrovství Evropy proti Holandsku.“

Jaké to bylo nastoupit proti Anglii ve dvou dnech po sobě?

„Napoprvé byl zápas ukončen asi ve dvacáté minutě, dokonce jsme údajně prohrávali 0:1, prý dali gól, který jsme v husté mlze nikdo neviděli. Rarita to