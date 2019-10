EURO 2020 | Kouč Anglie Southgate: Podcenění? Určitě ne! Čechům gratuluji, hráli skvěle | iSport.cz

Video k článku Ondrášek po gólu Anglii: Táta měl poprvé slzy v očích. Zápisné bude drahé, jsou otevřené banky? VŠECHNA VIDEA ZDE

Naposledy Anglie prohrála v kvalifikaci před deseti lety a jedním dnem. Co se v zápase s Čechy nepovedlo?

„Samozřejmě jsme něco takového zažít nechtěli. Nechtěli jsme tuto sérii ukončit. Hodně jsme ztráceli míč. V prvním poločase jsme neměli dost šancí, ve druhé půli sice nějaké ano, ale žádnou jsme neproměnili. Musím uznat, že Češi hráli skvěle.“

Myslíte si, že nefungovala rovnováha mezi útokem a obranou? Je prohra varování?

„Myslím si, že rovnováha svým způsobem fungovala. Jestli je to varování? Odvedli jsme spoustu práce, což se projevilo i na hřišti, ale bohužel si ze zápasu nakonec nemůžeme vzít nic pozitivního. Máme pár dní na to, abychom zareagovali, oklepali se z toho a příště podali i pro naše fanoušky lepší výkon. Nezbývá, než pogratulovat soupeři a příště hrát lépe.“

Berete vinu za porážku na sebe? V základní sestavě přeci jen byli hráči, kterým se v klubech nedaří a projevilo se to i v zápase.

„Určitě nějakou zodpovědnost musím přijmout, i za výsledek. Zkoušeli jsme něco nového, abychom hráli lépe a byli pevnější v postavení, když nemáme míč. Po nerozhodném poločase jsme se zlepšili, měli jsme šance. To, že se hráčům nedaří v klubech, tak to je realita. Máme tento problém na několika postech. Nicméně i tak musím přijmout svůj díl viny.“

Jaké důsledky z prohry vyvodíte? Hlavně v obraně?

„Přesně vím, kam míříte. Chtěli jsme hrát lépe bez míče, to se nám ale moc nepovedlo. Nechci řešit hráče individuálně. Chci podržet tým a v pondělí vybrat do dalšího zápasu tu správnou jedenáctku. Uvidíme, jak nahradíme Rose. Bude to zajímavých pár dní, protože takový výsledek jsme zatím nezažili. Uvidíme, jak se dokážeme oklepat.“

Přes den se fanoušci Anglie chovali relativně dobře, ale večer byly problémy. 31 zatčených, z toho 17 Angličanů. Účastníte se kampaně proti chuligánům, jste z jejich chování zklamaný?

„Určitě zklamaný jsem. Mluvil jsem už o tom, jak by se měli fanoušci na zápase chovat. Jsem tu ale od toho, abych vedl svůj tým ke správnému výkonu. Takže posouzení chování fanoušků nechám na povolanějších.“

Nedošlo u vašeho týmu k podcenění?

„To určitě ne. Musím uznat, že Češi hráli skvěle. To nás ale nepřekvapilo. Věděli jsme, že budou hodně motivovaní. Mají skvělé hráče. Nečekali jsme spíš, že náš výkon bude slabý. Hráči jsou ale jen lidi a toto byl večer, kdy se to projevilo. Chceme to vyřešit, zareagovat na to. Především chci ale Čechům pogratulovat."

