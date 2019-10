EURO 2020 | Koller: Proti Anglii jsem viděl Slavii. Ale je dobře, že si teď hráči odpočinou | iSport.cz

Kvalifikační výhra nad hrdým Albionem nastartovala fotbalovou euforii, mnozí si jen těžko vybaví, kdy čeští fotbalisté naposledy vyšvihli takový výkon. Dnes ale přichází na řadu „tuctový“ zápas proti Severnímu Irsku, šanci dostanou náhradníci, aby i oni ukázali své kvality.

Dělá trenér dobře, že postaví hráče z lavičky?

„Takových přátelských zápasů moc není, určitě by měl trenér dát šanci jiným hráčům. Také s ohledem na to, že kostra týmu je ze Slavie, ti mají hodně náročný program. Bude lepší, když si hlavně tihle hráči odpočinou a šanci dostanou ostatní.“

Je to důležité i vzhledem k vnitřní chemii v týmu, aby náhradníci cítili, že do týmu patří a mohli se ukázat?

„Samozřejmě. Od toho takový zápas je, k tomu to je dělané. Trenér postaví jiné hráče. Také s ohledem na to, že zápas s Anglií kluci odehráli na maximum a byl hodně fyzicky náročný. Teď půjdou na hřiště odpočinutí hráči. Jak jsem říkal, hlavně slávisté by si měli odpočinout.“

Jak jste točení sestavou vnímali v reprezentaci vy v éře pod Karlem Brücknerem?

„Když jsme hráli přáteláky, trenér se to snažil točit. Třeba poločas jsme hráli my ze základní sestavy a potom šli na hřiště ti, co tolik nenastupovali. Většinou jsme nastupovali v hodně podobné sestavě, ale brali jsme to tak, že je nás na srazu dvacet a bylo to i fér vůči ostatním, aby dostali šanci. Samozřejmě ne vyměnit celou jedenáctku, ale půlka týmu se obměnit může a postupně prostřídat ten zbytek.“

Ovlivní pozměněná sestava zápas se Severním Irskem?

„Výkon asi nebude takový jako proti Anglii.