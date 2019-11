Česko - Kosovo: Socha jako pro Clintona? Doufám, že jo, culí se kouč Kosova | iSport.cz

Lidé v Kosovu se umí zavděčit těm, kteří pro jejich národ vykonali něco velkého. Bývalý americký prezident Bill Clinton má v Prištině za svou podporu a činy sochu. Švýcarský trenér kosovské reprezentace Bernard Challandes by ji tam mohl mít taky.

Úkol? Dovést balkánskou zemi na mistrovství Evropy. „Doufám, že v tom případě jo,“ usmál se Challandes na tiskové konferenci před kvalifikačním utkáním s Českem, které postupové ambice obou mužstev výrazně ovlivní, možné je definitivně rozřeší. Pokud Češi vyhrají, zajistí si postup na EURO.

Kosovo potřebuje vyhrát, aby se dostalo před posledním kvalifikačním kolem, v němž hostí Anglii, do výhody. Momentálně ztrácí na českou partu kolem kapitána Vladimíra Daridy bod. „Jsme připraveni. Kdybychom nebyli, mohli jsme zůstat v Prištině,“ pravil odhodlaně Challandes, kterého příliš nezaskočilo, že Češi porazili Anglii. „Nepřekvapilo mě to, protože vím, jak kvalitní mají Češi tým. Ale to, že pro nás bude těžké postoupit, jsme věděli už na začátku kvalifikace. Vždyť jsme byli v posledním koši, všechny ostatní týmy byly před námi,“ upozornil zkušený trenér.

Poměrně nové uskupení ve fotbalovém světě větří velký úspěch. Postup na kontinentální šampionát, to by bylo pro hrdou zemi něco. „Nikdo nás nenutí postoupit, ale sami to chceme. Máme šanci dosáhnout něčeho velkého a chceme ji využít. Vždy jsme za něco bojovali. Tohle je pro nás něco jako cesta za snem, který chceme naplnit. Dáme do toho maximum,“ vyprávěl záložník Valon Berisha.

Snad mi v Prištině postaví sochu, říká kouč Kosova

„Na začátku, někdy před třemi lety jsme často prohrávali. Teď je za námi vidět kus práce a můžeme se dočkat odměny. Když se na nás teď dívají děti, které budou chtít někdy reprezentovat Kosovo, tak jim chceme dát něco, aby na to mohli navazovat,“ dodal legionář z římského Lazia. „Je to pro nás finále. Každý zápas jsme tak brali. Budeme bojovat do poslední minuty,“ slíbil kosovský záložník.

Velkým tématem pro novináře z Balkánu byla absence útočníka Vedata Muriqiho, který před dvěma měsíci český tým zle týral. Challandes otázky na jeho absenci a náhradu za něj odpaloval nekompromisně i vtipně.

„Je má práce rozhodovat o tom, kdo nastoupí, ale není mou povinností o tom mluvit na tiskové konferenci. Trenér Šilhavý také neřekl, kdo bude hrát místo Schicka, já zase neprozradím, kdo bude hrát místo Muriqiho,“ culil se švýcarský kouč. „Opravdu vám neodpovím. Ale řeknu vám, že v českém útoku čekám Ondráška místo Schicka,“ reagoval na další dotaz na toto téma. Každopádně se předpokládá, že v útoku Kosova nastoupí Atdhe Nuhiu.