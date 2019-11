EURO 2020 | Alex Král a jeho vzestup. Co říká manažer Kisel? | iSport.cz

Jaký byl rok Alexe Krále z vašeho pohledu?

„Je fantastické ho sledovat, mám radost. Všechny ty kroky, které jsme udělali, někam směřovaly. A Alex je schopen je potvrzovat na hřišti. Jsem rád, že se ukázalo, proč jsme ty změny dělali. Byl to pro něj skvělý rok, dokázal, že je top fotbalista.“

Jak se s ním pracuje a jak s ním veškeré kroky probíráte?

„Všechno spolu probíráme do detailů. Jsem spolu v kontaktu několikrát týdně. Je úžasné s ním pracovat. Je mentálně na výši, myslím, že mentálně je starší, než je jeho věk. Je hrozně chytrý. Přestože je velká osobnost, vyslechne si názory ostatních. I s jeho tátou si vždy všichni ke všemu řekneme své. Hodně na sobě pracuje individuálně, stará se o svoje tělo, dbá na regeneraci, prevenci. Tenhle rok mu vyšel fantasticky, ale stejně pracoval už předtím. Věřím, že mu to vydrží.“

Na začátku letošního roku přestupoval z Teplic do Slavie, v létě pak do Spartaku Moskva. Jak těžké bylo tyhle kroky udělat?

„Neskutečně. Zvažovali jsme je ze všech možných úhlu, měli jsme několik debat o všem. Nejdůležitější bylo, že Alex jim pomohl na hřišti. Přemýšlet můžete různě, ale když to pak nepotvrdíte na hřišti, vše se neguje. Před přestupem do Slavie byly různé varianty, ale postavili jsme se jednoznačně k tomu, že musí přijít hned v zimě. Věřili jsme, že se Alex prosadí. Hrozně jsem o to bojoval a jsem rád, že ukázal svůj potenciál, ve který jsem moc věřil. Ve Slavii s ním skvěle pracovali a měli vynikající výsledky, zapadl do celého soukolí i díky tomu, že to prostředí už znal. Všichni kolem něj ve Slavii nebo i předtím v Teplicích mu hodně pomohli.“

A přestup do Spartaku?

„Je vůbec zázrak, že se tam dostal. Musíme poděkovat Slavii za práci s Alexem i panu Tvrdíkovi (předseda představenstva Slavie), že přestup umožnil. Co si budeme povídat, ta nabídka byla výjimečná. Tvrdě jsme na ni pracovali pár měsíců. Vypadalo to, že přišla na poslední chvíli, ale úplně tak to nebylo. Jsme rádi, že Alex pomohl Slavii do vysněné Ligy mistrů, a pak mu bylo umožněno tuhle výjimečnou nabídku využít. Byl to pro něj skvělý krok, už jsem za ním několikrát v Moskvě byl, vidím, že se posunul zase trochu dál. Věřím, že je to další stupínek. Teď ho čekají další úkoly – prosadit se ve Spartaku, naučit se ruštinu, velkým cílem je EURO.“

Sám říkal, že je z angažmá v Rusku nadšený.

„To můžu potvrdit. Byl jsem za ním, zkontrolovali jsme každý detail. Má to tam skvěle zařízené, může se fotbalu věnovat na top úrovni.“

Drnčí vám kvůli němu hodně telefony? Psalo se o zájmu Evertonu a dalších klubů.

„Kluby ho sledují dlouhodobě, není to náhoda. Pro mě to překvapení není. Alex teď ale stejně v zimě přestupovat nemůže. Je potřeba mít nadhled, v tuhle chvíli nic konkrétního neřešíme. Ale mluvíme s těmi lidmi, v podstatě se to připravuje do budoucna. Uvidíme. Ale není to otázka dnešního dne. Alex to takhle ví a bere to tak.“